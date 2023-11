Dermatite Atopica: l’importanza di affrontarla con consapevolezza

L e 5 cose più importanti da sapere sulla dermatite atopica e un'ispirazione per affrontarla con consapevolezza e non sottovalutarla

Cosa è?

La Dermatite Atopica è una patologia che potrebbe essere sottovalutata, ma che può intaccare profondamente la qualità della vita di chi ne soffre. Ma cosa è concretamente? Si tratta di un'infiammazione della pelle molto fastidiosa che si presenta in forma cronica e recidivante, il che significa che può apparire e scomparire più e più volte.

Quali sono i sintomi?

In genere la DA si presenta con sintomi come eritema, edema, e in alcuni casi, vescicole che possono progredire in ulcerazioni e croste; a volte si arriva anche a stadi più avanzati, con lichenificazione e desquamazione della pelle. Il più delle volte tutti questi sintomi sono accompagnati da intenso prurito. L'insieme di questa sintomatologia può provocare davvero tanto disagio, soprattutto perché spesso si localizza in punti esposti o sensibili (1).

Quanto è diffusa?

Molto più di quel che potremmo pensare. Il 5-8% degli adulti in Italia è colpito da Dermatite Atopica. La maggior parte di queste persone comincia a soffrirne tra i 20 e i 40 anni, e si tratta per la maggior parte di donne. Il suo andamento è fluttuante: possono esserci periodi di remissione, in cui si pensa di essersi liberati della patologia, salvo poi avere una ricaduta (2).

Da cosa è causata?

Lo stress è uno dei principali fattori scatenanti di questa patologia, non solo per quanto riguarda la prima comparsa, ma anche per le successive ricadute. Molti pazienti riferiscono che la situazione spesso si aggrava in corrispondenza di situazioni traumatiche o dolorose come ad esempio lutti o la perdita del lavoro. Anche periodi di forte stress causati da lavoro o studio si associano a un peggioramento.

Perché la DA peggiora la qualità della vita?

È importantissimo riconoscere che una patologia come la DA può creare disagi importanti nella vita di tutti i giorni. Se ne soffri e pensi che la tua reazione sia esagerata, sappi che non è affatto così.

Questo non solo per l'oggettivo fastidio fisico. Oltre al prurito cronico, l'arrossamento cutaneo e la possibile comparsa di lesioni della pelle, i sintomi della dermatite atopica possono essere particolarmente invasivi nella vita quotidiana. Spesso le lesioni sono localizzate in aree sensibili o esposte del corpo, cosa che incide parecchio sulla qualità di vita di chi ne soffre.

Tutti questi disagi possono provocare conseguenze che vanno a disturbare tanti aspetti della vita, come lavoro, sonno, salute mentale. Ecco qualche numero:

il 52,5% degli adulti italiani affetti da Dermatite Atopica ha problemi di sonno (3)

il 70% ammette che la patologia ha un impatto grave sulla sua vita (3)

il 58,5% arriva a soffrire di ansia (3)

il 42,5% ha problemi sul lavoro (assenze e calo della produttività) (3)

Insomma, la dermatite atopica, e la sofferenza ad essa correlata, sono una cosa seria, che non deve essere sottovalutata.

Affrontiamo la DA: Raggiungi i tuoi obiettivi

Se soffri di dermatite atopica può esserti capitato di pensare di doverti rassegnare alla sofferenza e ai problemi causati dalla patologia. O ancora che quello che per te è un disagio importante, agli occhi degli altri potrebbe sembrare solo un problema trascurabile. Non è così.

Tenere sotto controllo i sintomi e i disagi provocati dalla patologia è possibile, e per farlo è fondamentale avere un dialogo il più costruttivo possibile con il personale sanitario, che può darti un supporto davvero significativo. L'importante è non invalidare il proprio vissuto, dare il giusto peso al proprio malessere ed esternarlo con lo specialista, senza paura di non sentirsi legittimati a farlo.

Per questo è nato il portale Raggiungituoiobiettivi.it che offre uno strumento utile a focalizzare sul modo migliore per ognuno per fronteggiare la patologia. Affrontare la dermatite atopica può essere frustrante, ma stabilire degli obiettivi e agire di conseguenza è importantissimo per il proprio benessere quotidiano.

Molto spesso può non essere facile prendere consapevolezza di quanto i medici possano aiutarci: fare il test su Raggiungituoiobiettivi.it è un ottimo modo per capire come interagire con il personale sanitario, come sfruttare al meglio le visite ed esporre bene tutte le problematiche legate alla dermatite atopica che ti influenzano maggiormente.

