D ifficile pensare che una persona depressa possa condurre una vita normale, ma la depressione latente è una forma atipica che per l’appunto “maschera” i sintomi del disagio

Anche se i disturbi dell’umore sono molto frequenti, non si sente spesso parlare di depressione latente. Si tratta di una forma di depressione che, per l’appunto, è un problema di salute pubblica poiché riguarda moltissime persone.

A rendere complicato il quadro di chi soffre di depressione latente è il fatto che la sua stessa forma è talmente mascherata da rendere difficile comprendere quale sia il problema. Nell’immaginario comune, infatti, una persona depressa non riesce a svolgere con costanza e regolarità le sue attività. La depressione latente, invece, è una delle forme atipiche (ma non per questo meno diffusa) di questa malattia.

Cos’è la depressione latente

La depressione nella sua forma più conosciuta si identifica con persone tristi, disperate, apatiche, incapaci di reagire e di svolgere qualunque attività (e qui ci sono le cose che non andrebbero dette). La depressione mascherata sembrerebbe essere un fenomeno molto comune. Secondo alcuni studiosi di psicologia, la depressione latente è frequente quanto quella conclamata se non maggiormente diffusa (per le sue caratteristiche, i dati statistici potrebbero essere sottostimati).

Dopo il 1980 il termine è scomparso dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V), dove si parla piuttosto in generale di disturbi somatiformi. Nell’autorevole ICD-10 (Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati) si parla invece di «depressione con sintomi somatici». Questa forma ha tanti nomi, che vengono usati dai vari autori con lo stesso significato: depressione mascherata, depressione nascosta, depressione somatizzante, etc.

Definizione

Per esempio, nel 1973 Kielholz scriveva: «Con il termine depressione mascherata, designiamo un processo depressivo che si manifesta prima di tutto sul piano somatico. Le depressioni mascherate sono quindi depressioni endogene dove la distimia depressiva è mascherata – cioè coperta da un sintomo somatico». Per comprendere meglio questa definizione, ricordiamo che depressione è quella che si verifica senza la presenza di stress o traumi, non ha, quindi, un'apparente causa esterna. Al contrario, la depressione esogena è invece provocata da un evento esterno (per esempio, un lutto, una delusione amorosa, etc).

In altre parole, con depressione latente si intende quella forma depressiva che si manifesta quasi esclusivamente sul piano somatico. I sintomi fisici compromettono il funzionamento individuale, ma la persona che ne soffre non è consapevole, ma è convinto di soffrire di disturbi di natura fisica. Chi soffre di depressione mascherata finisce per “somatizzare” tutti i sintomi tipici della depressione e percepire, a livello emotivo solo una piccola parte del disagio psicologico della classica depressione.

I sintomi della depressione mascherata

Come detto, chi soffre di depressione latente riesce a svolgere tutte le sue attività, a differenza di forme meno atipiche della malattia. La persona con depressione mascherata porta a termine le attività con fatica, con stanchezza e sofferenze, e ci riesce perché vive in uno stato di “resistenza” dove il malessere psicologico è riflesso sul corpo. Nella depressione mascherata i sintomi depressivi tipici sono sotto soglia e non raggiungono i criteri di inclusione per una diagnosi di depressione evidente. I sintomi della depressione mascherata sono di natura psicosomatica e possono essere molteplici, fisici e psicologici.

Sintomi fisici

I sintomi fisici si amplificano nei momenti di forte stress e difficoltà emotive e tendono ad avere un andamento ciclico: spariscono improvvisamente per poi comparire più avanti nel tempo senza evidenti cause fisiologiche.

Dolori muscolari

Dolori alle articolazioni

Gambe pesanti e gonfie

Bruciore e gonfiore di stomaco

Dermatiti e altri disturbi della pelle

Pruriti

Mal di testa

Difficoltà digestive

Oppressione toracica e percezione di problemi cardiaci

Stanchezza fisica

Sintomi psicologici

Nella depressione latente, non mancano sintomi emotivi, quali:

Ansia e/o dissociazione

Bassa autostima

Rimuginazione costante sul proprio stato di salute

Paura di morire

Sentimenti di tipo depressivo in funzione della sintomatologia somatica

Difficoltà ad affrontare le situazioni e tendenza alla procrastinazione

Ipocondria

Basse capacità introspettive

Incapacità di accedere ai propri stati interiori

Preoccupazione e sconforto

Il trattamento

La depressione latente è difficile da curare in modo diretto perché i suoi sintomi non sembrano essere associati alla sfera psicologica. La parte più difficile è la diagnosi (ovviamente senza nulla togliere alla sofferenza di chi ne è affetto).



Come detto sopra, chi soffre di depressione latente non è consapevole del suo disagio psicologico e ricerca le cause dei suoi malesseri in ambito medico/fisico. Se, dopo aver fatto tutte le indagini del caso, non hai trovato alcuna causa fisiologica dei tuoi disturbi fisici, prova a valutare l’ipotesi psicosomatica. La diagnosi di depressione latente viene quasi sempre fatta “per esclusione”, quando il soggetto è sano e non ci sono cause patologiche che possano spiegare un determinato quadro sintomatico.

Una volta identificato il problema, si può intraprendere il trattamento per guarire. Per guarire dalla depressione latente (e dai sintomi che ne derivano), è bene rivolgersi a uno specialista. Puoi chiedere aiuto al tuo medico di base perché ti consigli uno psicologo, con cui deciderai quale percorso terapeutico è più adatto.