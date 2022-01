N egli ultimi tempi, anche il mondo degli incontri virtuali è cambiato: scopriamo in che modo e quali sono le nuove tendenze del dating online per il 2022

Conoscere persone online è ormai una consuetudine ben radicata, tra i più giovani e non solo. Negli ultimi anni, d'altronde, per molti è stato anche l'unico modo di stringere nuovi rapporti, che siano d'amicizia o sentimentali. Ma in che modo il mondo degli incontri tramite siti web e app per il dating online come Tinder è cambiato? Le tendenze del 2022 rivelano che ci sono molte novità tra coloro che usufruiscono di questo metodo per cercare l'amore.

I mesi trascorsi hanno in qualche modo rivoluzionato anche gli approcci virtuali. Dalle statistiche che gli esperti hanno stilato guardando a quanto accaduto tra la fine del 2019 e oggi, emerge infatti una maggior consapevolezza su quali sono le proprie esigenze e un'attenzione particolare ad elementi diversi dall'aspetto fisico - che spesso detta legge in fatto di appuntamenti.

Possiamo dunque dire che le cose stanno cambiando anche per chi è alla ricerca dell'anima gemella sul web (o sulle apposite app di incontri). Ed è già possibile tracciare dei trend che possiamo aspettarci esplodere nel corso del prossimo anno: ecco quali sono le tendenze del dating online per il 2022.

Maturità emotiva batte bellezza

Quante volte, nel girovagare a vuoto tra i profili disponibili su app e siti per incontri, ti è capitato di rimanere colpita da una foto particolarmente affascinante? È inevitabile: la bellezza attrae già dal primo sguardo, e non dobbiamo nasconderlo. Né dobbiamo vergognarci nell'ammettere che un bell'uomo ci coinvolga di più - almeno in un primo momento. Ma qualcosa sta cambiando, e dobbiamo esserne davvero felici. Dati incoraggianti arrivano da Bumble, celebre dating app. Secondo le sue statistiche, il 24% degli utenti ha affermato di essere meno interessato all'aspetto fisico di una persona. Mentre è ben il 61% ad avere più attenzione per la disponibilità emotiva delle proprie conoscenze.

Trend, questo, che si rafforza guardando ad altre statistiche. Il rapporto annuale Singles in America di Match riporta che ben l'83% delle persone single intervistate è alla ricerca della maturità emotiva in un possibile partner, a discapito dell'attrazione fisica. Per la prima volta in assoluto, i frequentatori di app e siti di incontri ammettono di preferire caratteristiche come una maggior apertura mentale e un'inclusività radicata piuttosto ad un bell'aspetto esteriore.

Incontri con le idee ben chiare

Molte persone hanno sempre usato app e siti di incontri in maniera quasi giocosa, contattando numerosi utenti per poi pian piano restringere la cerchia di possibili futuri partner. Non che ci sia qualcosa di male, ma una delle nuove tendenze del dating online per il 2022 vede sempre maggior chiarezza tra coloro che usufruiscono di questi servizi virtuali. Sembra proprio che l'idea più diffusa sia quella di non perdere tempo e concentrarsi sin da subito su quelli che sono i propri obiettivi.

Per molte persone alla ricerca dell'anima gemella, le priorità sono cambiate - o semplicemente sono meglio definite. Gli utenti sanno bene cosa stanno cercando, hanno le idee chiare e sono pronti ad esprimerle subito, già nel corso dei primi approcci virtuali. Un sondaggio condotto dall'app Hinge ha evidenziato come più della metà dei suoi frequentatori abbia ammesso di essere più onesto riguardo ai propri sentimenti. Per questo è facile che molti incontri abbiano termine già dopo pochi minuti: avendo in mente di preciso ciò di cui si è alla ricerca, si va subito dritti al punto senza lasciare spazio alle esitazioni.

L'importanza della salute (anche mentale)

Quando si incontra qualcuno per la prima volta, è bene preoccuparsi anche della sua salute. Quest'attenzione in più è quanto mai importante nel periodo che stiamo vivendo, e si riflette molto anche nel mondo virtuale. Secondo le statistiche, gli utenti di app e siti di appuntamenti online sono più propensi a fare sesso sicuro e ad informarsi sulle possibili malattie del proprio partner. I dati più interessanti, a proposito, arrivano da Lovehoney: il 42% degli intervistati ha affermato di voler usare preservativi o altri metodi contraccettivi per i loro prossimi incontri.

Ma quel che è ancora più notevole è la maggior preoccupazione verso la salute mentale. Hinge rivela che addirittura il 97% delle persone che hanno partecipato al suo sondaggio ha più interesse nell'uscire con qualcuno che se ne prende cura. Mentre l'89% ha affermato di essere più propenso ad avere un secondo appuntamento con chi va in terapia. Ciò significa che, probabilmente, nel 2022 saranno molti di più gli utenti che affronteranno con onestà l'importante tema della salute mentale.

Anche single è bello

Una maggior consapevolezza delle proprie esigenze porterà molte più persone a capire che anche restare soli può essere una scelta. Tra le tendenze del dating online per il 2022 emerge proprio quella di affrontare serenamente la solitudine sentimentale. Essere single consapevoli diventa dunque un vero e proprio trend in aumento: è Bumble a rivelarlo, evidenziando che il 53% dei suoi fruitori ha ammesso di accettare con tranquillità l'idea di rimanere da soli per un po' di tempo.

Un'alternativa è quella degli incontri lenti: pur apprezzando il fatto di essere single, ci si può intrattenere in conversazioni online approfondendo la conoscenza di persone che, in qualche modo, hanno suscitato il nostro interesse. Ben il 55% degli intervistati da Bumble ha in effetti rivelato di preferire passare un maggior tempo online prima di darsi appuntamento con un possibile partner.