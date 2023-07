Perché per vivere felici dobbiamo dare peso al tempo

I l segreto per vivere felici è davanti a te: impara a dare il giusto valore al tempo con la regola del "qui e ora"

Il segreto per vivere (davvero) felici? Dare valore al tempo! Certo, l’abbiamo detto tante volte, ma sei davvero certa di dare il giusto peso al “qui e ora”? Si tratta di qualcosa che può sembrare semplice, ma che in realtà, soprattutto nel mondo moderno, presenta numerose difficoltà. Perché fra impegni, preoccupazioni e – diciamolo – la mania di pianificare, spesso ci ritroviamo a non vedere le cose nella giusta ottica e a dimenticarci di quanto sia importante il momento che stiamo vivendo.

Vivere qui e ora: il segreto per la felicità

Come vivere davvero il qui e ora ed essere felici? Si tratta di una domanda a cui non è facile rispondere, che richiede tempo e impegno. Concentrarsi sul presente infatti non è affatto facile eppure questa semplice scelta potrebbe risolvere tantissimi problemi e aiutarti a trovare la felicità. Solo vivendo intensamente il qui e ora, infatti, solamente ottenendo questa consapevolezza, potrai affrontare in modo intenso la tua vita.

Partiamo dalle basi quindi: cosa significa vivere il qui e ora? Parliamo dell’attimo che c’è e che svanisce subito dopo, che dobbiamo afferrare e stringere, vivendolo al massimo prima che svanisca. Purtroppo si tratta di qualcosa molto difficile da fare, perché siamo circondati continuamente da distrazioni, come le commissioni da fare, il lavoro, gli impegni e le complicazioni. Ci lasciamo catturare dalla frenesia e, anziché estraniarci, ci lanciamo dentro con inconsapevolezza, senza cogliere le difficoltà di ciò che stiamo facendo. Uscire fuori da questo particolare loop non è facile, ma puoi riuscirci, ritagliando dei momenti che siano solo per te.

Come dare più valore al tempo: istruzioni per l’uso

Cos’è che ci impedisce di dare il giusto valore al tempo? Gli impegni e le distrazioni, ma una volta che l’abbiamo compreso possiamo comportarci di conseguenza. Come? Semplicemente controllando la mente o – per almeno – provandoci. Le distrazioni che ci impediscono di goderci al meglio il tempo infatti spesso hanno origine solo nella nostra testa. Spesso dunque la nostra mente tende a concentrarsi esclusivamente sul passato oppure sul futuro, focalizzando i pensieri su quello che è accaduto in passato o su quello che accadrà. Dunque parti da questo: inizia a chiederti come stai tu in questo istante preciso, concentrandoti sul presente.

Quali sono i benefici? Vivere al massimo il qui e ora ti permette di assumere una consapevolezza maggiore riguardo ciò che stai vivendo, aiutandoti a comprendere e apprezzare tante cose che, in caso contrario, ti scorrerebbe di fronte senza attirare in alcun modo la tua attenzione. Vivendo il qui e ora potrai invece apprezzare le cose più belle che incontrerai lungo il tuo cammino, aiutandoti a avere relazioni migliori con gli altri e mettendo tutto nella giusta prospettiva.

Ok, sembra banale, però questo ci permette di affrontare le cose una per volta, quando accadono, consentendoti di concentrarti e di goderti ciò che stai facendo. Pensaci bene: quante volte ti è capitato di mandare mail di lavoro mentre mangiare il tuo piatto preferito, senza concentrarti sul sapore? Quante volte ti è accaduto di pensare a quello che avresti dovuto fare il giorno successivo anziché prestare attenzione alla chiacchierata con la tua migliore amica? Sono cose piccole, ma che possono regalarti grandi gioie e portarti sulla strada della felicità.

Come essere felici: gli step giusti

Non esiste una scuola che ci insegna come essere felici, possiamo solo fare dei tentativi, ma soprattutto iniziare a seguire alcune buone abitudini che potrebbero regalarci ciò che cerchiamo. Perché la felicità non è qualcosa che ci viene regalato, ma si costruisce, un passo dopo l’altro, con azioni concrete.

Il primo punto da cui partire è senza dubbio il pensiero positivo. Spesso infatti non solo non riusciamo a dare valore al tempo, ma soprattutto non comprendiamo quanto grande è la bellezza che ci circonda. Prova a eliminare la negatività che invade la tua esistenza e che ti a vivere male, minando la tua felicità.

Inoltre ricordati che attiriamo energie che sono simili a quelle che noi stessi emaniamo. Ciò vuol dire che più sarai pessimista e catastrofica, più potrebbero accaderti delle cose negative. Che tu ci creda oppure no vale la pena fare una prova, no? Certo, all’inizio potrebbe essere difficile, ma con il tempo imparerai a mettere in pratica questo prezioso consiglio. L’auto si rompe? Lui non ti richiama? La tua amica non risponde al telefono? Anche se il primo istinto sarebbe quello di arrabbiarsi e scoraggiarsi, inizia a pensare positivo.

Se l’auto si è rotta potresti pensare di fare un po’ di strada a piedi o tirare fuori dal garage la bici. Se lui non ti richiama, probabilmente non era la persona giusta per te, mentre la tua amica probabilmente ora ha da fare, richiamerà! Un lavoro non semplice, certo, ma che ti aiuterà ad essere felice, costruendo, step by step, la tua felicità.