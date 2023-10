S tabilire limiti e costruire confini personali può avere un enorme impatto sulla nostra vita. Vediamo in che modo e perché

Costruire confini personali? È tutta una questione di buone abitudini! Eh sì, perché inserendo nella nostra routine semplici pratiche capaci di donare equilibrio e benessere alle nostre giornate, possiamo davvero imparare a proteggere i nostri spazi più intimi.

Come? Costruendo confini personali che ci tutelano senza isolarci, aiutandoci a mantenere relazioni positive e di valore. Ecco quali sono le 10 buone abitudini per costruire confini personali e come metterle in pratica nella vita di tutti i giorni.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché i nostri confini interiori sono così importanti e come imparare a difenderli

1.Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti

Che sia per una questione di pseudo pudore o per timore di mostrarci vulnerabili agli occhi degli altri, tendiamo spesso a non esprimere ciò che pensiamo, a partire dai sentimenti che proviamo. Questo comportamento a lungo andare può farci letteralmente implodere. Tenersi dentro le emozioni vuol dire trasformarle in emozioni represse e questo può far male, molto male.

Come evitare di farlo? Partendo dal presupposto che esprimere le proprie emozioni non vuol dire mostrarsi vulnerabili con chiunque, anzi. Bisogna prendere consapevolezza del fatto che non tutti possono entrare in connessione profonda con la nostra sfera più intima e proprio per questo è necessario costruire confini entro i quali solo le persone più fidate possono entrare, condividendo con noi, rabbia, gioia, amore, tristezza e tutto il corollario di emozioni negative e positive che proviamo in una determinata fase della vita.

2.Concediti il lusso di cambiare e sbagliare

Il fallimento non determina chi sei e non lo determinerà mai. A volte però si ha la tendenza a credere che gli errori ci qualifichino e che fallire in un’impresa equivalga a fallire nella vita e come persone. Niente di più sbagliato! Commettere errori fa parte della vita e solo chi non osa non sbaglia.

Quindi diamoci l’occasione di sbagliare e di mettere in pratica abitudini che possono essere efficaci in un determinato periodo della nostra vita, ma che possono non esserlo altrettanto in una fase successiva. Il cambiamento è vitale e non dobbiamo aver paura di concedercelo.

3.Impara a dire “No”

È un’abitudine semplice, ma al contempo così difficile da acquisire per alcune persone: imparare a dire “No”. La paura di deludere le aspettative di qualcuno, di ferirlo, di non apparire gentili o comprensivi, può portare ad avere un’enorme difficoltà a dire dei no.

Ma per costruire confini personali positivi, per sé e per gli altri, è fondamentale imparare a farlo. Partire dall’assunto che non possiamo e non dobbiamo accontentare tutti e che il farlo ci porterà solo a prosciugarci e logorarci, può rivelarsi un ottimo modo per inserire questa buona abitudine nella nostra routine.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Imparare a rispettare i confini degli altri è il primo passo per avere relazioni sane

4.La tua priorità sei tu

Figli, genitori, partner, amici. Spesso si dà priorità a chiunque meno che a se stessi. Ma coltivare la propria essenza, nutrire le proprie passioni, concimare i propri interessi e le proprie inclinazioni è essenziale per mantenere un benessere fisico e mentale. Per questo impariamo a non aver paura di dare la priorità a noi stesse e diamo il via a tutta un serie di pratiche che ci aiuteranno a prenderci cura della nostra mente e del nostro corpo.

Alcuni esempi? Una buona sessione di skincare quotidiana, un appuntamento fisso mensile in SPA, la lettura di quei romanzi che abbiamo lasciato nel cassetto per troppo tempo e soprattutto l’acquisizione della consapevolezza di essere le persone più importanti della nostra vita.

5.Esprimi i tuoi bisogni e i tuoi desideri

Cosa desideri davvero? Di cosa hai bisogno? Nel profondo del tuo cuore lo sai bene, ma hai paura di condividerlo con gli altri perché non ti senti all’altezza delle loro aspettative. Non fare l’errore di non esprimere ciò di cui hai necessità o che desideri più di ogni altra cosa. Condividi i tuoi bisogni e fatti conoscere per ciò che sei davvero. Vedrai, farà la differenza!

6.La tua opinione conta

Per costruire confini personali capaci di apportare un reale valore alla nostra vita, non possiamo esimerci dall’esprimere la nostra opinione. Così come nel caso dei sentimenti e delle emozioni, le opinioni fanno parte di noi, del nostro modo di essere e di pensare. Tenerle per sé vuol dire non palesarsi per ciò che si è, non mostrare la propria personalità e la nostra preziosa unicità.

Il nostro compito non è quello di avere una buona parola per tutti e fare da pacieri in conversazioni animate. Abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione e il nostro punto di vista, anche se scomodo, senza timore di apparire poco accondiscendenti o peggio, offensivi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco come dare un boost all’autostima con un po’ di sano egoismo

7.Affermati comunicando i tuoi confini

Chi sei e chi hai intenzione di essere si può evincere anche semplicemente comunicando i tuoi confini. Quali sono i limiti invalicabili del tuo spazio esistenziale? Quali sono i confini che le persone non devono superare con te? A costo di sembrare dura, chiarisci subito le delimitazioni fisiche e metaforiche del tuo spazio personale e fallo in maniera serena e trasparente.

8.Pretendi rispetto

Non parliamo di pretese autoritarie, ma di pretese naturali. Avere rispetto per se stessi e portare rispetto agli altri è uno de fondamenti della costruzione di relazioni sane. Per questo pretendere rispetto non vuol dire forzare qualcuno a fare qualcosa che non vorrebbe fare, vuol dire semplicemente allontanare le persone che non hanno rispetto nei nostri confronti, imparando a circondarci solo di coloro che mostrano di dare valore alla nostra persona senza svalutarla o darla per scontata.

9.Ascoltati profondamente

Quand’è stata l’ultima volta che siamo entrati in empatia con noi stesse? Esercitiamoci a farlo ogni giorno, ascoltando in maniera profonda la nostra mente e il nostro corpo ed entrando in contatto con la nostra essenza più pura e con i nostri reali desideri.

10.Sentiti libera

Costruire confini personali vuol dire proteggere e tutelare la nostra libertà. Siamo libere di pensare, agire, comportarci (sempre tenendo conto della libertà altrui) come più desideriamo, senza mettere freni alla nostra personalità. Ricordiamocelo sempre e liberiamoci da paletti inutili che ci limitano e ci impediscono di vivere appieno la nostra meravigliosa esistenza.