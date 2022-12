Cos’è la personalità Imprenditore e da cosa si riconosce?

L eader naturali e pronti all'azione in ogni momento. Ecco chi sono le personalità imprenditore e quali sono le loro caratteristiche

Uno dei più popolari test sulla personalità e senza alcun dubbio quello di Myers Briggs, una serie di studi che aiutano a comprendere i diversi tratti distintivi che caratterizzano le persone, distinguendo ben 16 profili tra cui quello della personalità imprenditore.

Una tipologia di persone facilmente riconoscibile poiché, con grandissima probabilità, li vedrete circondati da un “pubblico” mentre ridono e intrattengono chi hanno di fronte con una naturalezza disarmante. Ma chi sono davvero le personalità imprenditore e come fare per capire se questo profilo è anche il tuo?

Le caratteristiche della personalità imprenditore

Per prima cosa è bene dire che, chi possiede una personalità imprenditore tende a essere al centro dell’attenzione, posto in cui gli piace stare e in cui si trova a suo agio, tanto da offrirsi volontario nel caso si debba salire su un palco.

Altro aspetto che caratterizza la personalità imprenditore, poi, è la praticità. L’astratto, le teorie o le discussioni troppo complicate non fanno per lui/lei. Quello che interessa davvero a questo tipo di persone, infatti, è tutto ciò che è attivo e che, una volta discusso, si può procedere a fare. Preparando di volta in volta piani B o C, correggendo eventuali errori in corso d’opera e muovendosi ancor prima di avere osservato la situazione. Come dire, l’inattività non rientra tra le peculiarità di questa tipologia di personalità.

Ma non solo. Parlando di spirito attivo, poi, occorre dire che la personalità imprenditore, con grande probabilità, tenderà ad avere una vita avventurosa, nel senso che sono maggiormente inclini ad avere uno stile di vita rischioso, tuffandosi nell’azione senza pensarci troppo.

Dramma, passione e piacere sono le loro parole d’ordine, ma non per un fatto emozionale, quanto più per lo stimolo che queste cose provocano nelle loro menti logiche. La loro specialità è quella di rispondere attivamente agli stimoli immediati, imparando in modo pratico, cosa che li rende piuttosto distanti dagli approcci formali e pieni di regole tipici delle scuole.

Regole che, di fatto, alla personalità imprenditore piace stravolgere o comunque non seguire, preferendo ascoltare le proprie e ciò che sentono dentro.

Questo genere di personalità e le caratteristiche elencate fino a ora, portano i soggetti “imprenditori” a essere grandi scovatori di dettagli, cogliendo i pensieri di chi hanno di fronte e ponendo domande e/o osservazioni a riguardo. Il che li rende poco rispettosi verso chi hanno di fronte e manchevoli di un certo riguardo e attenzione.

Pregi della personali imprenditore

Energia, passione, menti razionali, brillanti, convincenti e fonti di ispirazione, le personalità imprenditore sono dei veri e propri leader naturali pieni di pregi tra cui:

l’audacia;

la praticità;

l’originalità;

la percettività;

la socievolezza;

l’essere diretti;

ecc.

I difetti

Ma attenzione perché non è tutto oro quel che luccica e anche nelle personalità imprenditore ci sono dei difetti o punti deboli come:

una certa insensibilità verso chi hanno di fronte;

l’impazienza nel fare le cose;

la poco linearità nel fare;

la poca propensione alle regole (se non le proprie);

ecc.

Se anche voi vi riconoscete in queste caratteristiche, quindi, sappiate che c’è un leader dentro di voi, una personalità imprenditore che, se corretta nei suoi difetti, può davvero essere di esempio e agire come un faro nel buio.