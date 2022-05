H ai mai sentito parlare di orgasmo cerebrale? Si tratta di una piacevolissima sensazione di rilassamento che coinvolge mente e corpo. Vuoi saperne di più? Ecco una panoramica esplicativa sul tema

Formicolii intensi, senso di pace e distensione, calore piacevole e rilassante. Vi è mai capitato di provare queste sensazioni dopo l'ascolto di un particolare suono, di un’inclinazione della voce, di un sussurro o anche di un semplice ticchettio su una superfice? Allora sappiate che avete provato un orgasmo cerebrale! Che cos'è e come funziona l'orgasmo cerebrale? Ve lo spieghiamo subito! Se per ricaricare le pile spesso navigate in rete e visionate video su YouTube, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in un video contraddistinto dalla sigla ASMR. O più probabilmente è stata proprio la vostra amica o collega di lavoro a parlarvi di questa tecnica capace di farla addormentare dolcemente e rilassarla profondamente. È così, vero? Bene, sappiate che l’ASMR non è altro che l’acronimo di Autonomous Sensory Meridian Response, ovvero risposta autonoma del meridiano sensoriale.

Si tratta sostanzialmente di una sensazione definita anche come orgasmo cerebrale o braingasm che arriva a ondate attraverso la testa, il collo e la colonna vertebrale a seguito di uno stimolo uditivo o visivo. Molte di noi lo hanno provato sin dall’infanzia, senza riuscire a dare un nome a questi piacevolissimi formicolii. È infatti solo nel 2010 che si inizia a parlare in maniera più approfondita di orgasmo cerebrale, soprattutto a seguito della nascita della sigla ASMR, un acronimo che in pochi anni è riuscito a varcare i confini della rete diventando celebre in tutto il mondo grazie a una community online sempre più grande.

Da cosa è scatenato un orgasmo cerebrale?

Quando parliamo di orgasmo cerebrale viene assolutamente naturale associarlo al più noto orgasmo sessuale. In realtà questi due termini, seppur simili, hanno due significati diversi. L’orgasmo cerebrale infatti è legato a una condizione di intenso piacere che però non riguarda l’eccitazione sessuale e solitamente non ha nulla di erotico. Ciò non toglie però che molte persone possano arrivare anche a provare un piacere di tipo sessuale a seguito delle stimolazioni uditive e visive che lo innescano.

Di base dunque l’orgasmo cerebrale si differenzia da quello sessuale proprio perché focalizzato sul rilassamento e non sull’eccitazione, eccezioni a parte. Ma da cosa deriva questo rilassamento? Da cosa è scatenato e come funziona un orgasmo cerebrale? A dar vita a questi brividi e formicolii piacevoli e intensi chiamati tingles, sono i cosiddetti triggers. Di cosa si tratta? Di particolari stimoli che avvengono sotto forma di suoni, sussurri, movimenti delicati, soffi, ticchettii delle dita, capaci di donare uno stato immersivo accompagnato da sensazioni piacevolissime di distensione e rilassamento. Tra i triggers più comuni troviamo:

Whispering (voce sussurata);

Tapping (Ticchettio con le dita);

Hand movements (movimenti dolci delle mani);

Personal attention (sussurri con parole dolci e attenzioni personali);

Hair play (giocare con i capelli);

Blowing (soffi leggeri e delicati)

Tutti termini ormai molto noti nella community ASMR internazionale che vanta un nutrito seguito di milioni di seguaci in tutto il mondo.

Il fenomeno dell’ASMR

Un vero e proprio fenomeno della rete, dunque, che si è imposto come trend assoluto e come uno dei termini di ricerca più popolari su YouTube. I video incentrati sulla risposta autonoma del meridiano sensoriale sono infatti passati, in pochissimi anni, da una piccola nicchia di YouTube a spopolare letteralmente anche sui media mainstream arrivando a interessare le strategie di marketing di grandi brand.

Un esempio su tutti? Il colosso svedese Ikea che nel 2017 ha lanciato una campagna promozionale sotto forma di video ASMR. Il risultato? Un successo virale. Ma come si è espressa la comunità scientifica in merito all’orgasmo cerebrale e al mondo ASMR?

Orgasmo cerebrale e ASMR secondo la scienza

Sfortunatamente, nonostante l'enorme portata di questo fenomeno, non vi sono molte ricerche scientifiche a riguardo. A fare da apripista agli studi sulla risposta autonoma del meridiano sensoriale e dunque sull’orgasmo cerebrale c’è lo studio condotto dalla dottoressa Giulia Lara Poerio, ricercatrice dell’Università di Sheffield. Poerio, studiando le reazioni fisiologiche connesse ai triggers, ha dimostrato, insieme al suo team, che i video ASMR offrono senza dubbio un’esperienza calmante che interessa anche la frequenza cardiaca, notevolmente ridotta durante la visione di tali video.

Benefici fisiologici che, in molti casi, interessano le persone in grado di provare i formicolii sin dall’infanzia e che sono quindi legati strettamente alla sfera emotiva.

Anche il professor Massimo Grassi, docente di psicologia della musica presso l'Università degli Studi di Padova riferendosi alla connessione tra benefici fisiologici e sfera emotiva ha affermato:

I suoni, gli odori e molti stimoli di diversa natura possono fungere da inneschi emotivi, riportando in superfice alcuni vissuti ed esperienze del passato significativi. Non siamo probabilmente allo stesso livello delle memorie involontarie di Proust[...] ma indubbiamente un certo contesto sonoro può funzionare da attivatore per alcune sensazioni specifiche. Massimo Grassi

Provare un orgasmo cerebrale significa quindi lasciarsi trasportare da uno stato immersivo tranquillizzante capace di alleviare tensioni muscolari e mentali richiamando alla mente sensazioni vissute probabilmente già durante l’infanzia. Sensazioni che ieri come oggi, sono in grado di trasportarci in una dimensione in cui regnano sovrane pace e tranquillità, attraverso un vero e proprio orgasmo cerebrale.