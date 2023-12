S ai che ci sono cose a cui non fai caso ma che dicono molto di te e di quello che fai? Ecco un elenco delle più rivelatrici

Gesti, abitudini, dettagli apparentemente insignificanti rivelano tantissimo della nostra personalità e del nostro modo di essere. Ci sono infatti cose a cui tu non fai caso ma che dicono molto di te e di quello che fai.

Dal modo di porsi in una conversazione, dall’andatura con cui cammini, dalla scelta di un accessorio invece che di un altro alle parole che pronunci usualmente, sono tante le cose a cui tu non fai caso ma che dicono molto di te. Ecco quali sono le più interessanti e cosa rivelano.

Problemi di puntualità

Sai di aver un appuntamento, ma non riesci proprio a rispettare l’orario fissato per l’incontro? Se succede spesso e non in maniera sporadica, quest’attitudine potrebbe far capire molto di te alle persone. I ritardatari cronici infatti vengono percepiti come persone dotate di poco senso pratico e con la tendenza a non rispettare il tempo degli altri.

Non solo, essere ritardatari e avere problemi con la puntualità fa apparire agli occhi degli altri poco affidabili e seri, al contrario una persona puntuale viene percepita invece come rispettosa delle altre persone, concreta, seria e affidabile.

Utilizzo delle parole

Le parole sono importanti, lo sappiamo bene e la forma è spesso anche sostanza, per questo la scelta di utilizzare determinate parole invece che altre, può dire davvero molto di noi e del nostro modo di affrontare la vita. Chi pondera ogni singola parola, utilizzando un linguaggio ricco, dettagliato, chiaro e preciso, viene percepito come un soggetto introspettivo, riflessivo e attento alle esigenze del suo interlocutore.

La cura nella scelta delle parole rivela infatti un’attenzione atta a far comprendere al meglio il proprio punto di vista alla persona con cui stiamo dialogando, dandole tutti gli strumenti per poter controbattere. Al contrario una persona che non dà peso alle parole o addirittura le usa con violenza e senza freni, viene vista come priva di empatia e di scrupoli verso il prossimo.

Stretta di mano

E che dire della stretta di mano? Ci avete mai fatto caso? Per alcuni è un chiaro indicatore dell’indole della persona che abbiamo di fronte, altri invece non ci fanno nemmeno caso. Se siete tra quelle persone che si fanno subito un’idea di chi hanno di fronte dopo averle stretto la mano, allora probabilmente sono questi i segnali che vi fanno drizzare le antenne:

Ferma

Una stretta di mano ferma e decisa fa percepire chi si ha di fronte come una persona calma, riflessiva, sicura di sé e determinata.

Debole

Se la stretta risulta debole e sfuggente, anche la persona risulterà tale. L’incertezza di questa stretta può essere infatti vista come un riflesso dell’insicurezza della persona e indicare una personalità eccessivamente timida.

Molto forte

Vi è mai capitato di aver ricevuto una stretta di mano particolarmente forte? Sappiate che nella maggior parte dei casi viene percepita come un’indicatore di aggressività ed eccessiva competizione.

Andatura della camminata

Tra le cose a cui tu non fai caso ma che dicono molto di te e di quello che fai, vi è senza dubbio il modo in cui cammini. Eh sì, perché il linguaggio del corpo, la comunicazione non verbale e quindi la nostra andatura, rivelano degli indicatori importantissimi di ciò che siamo e della nostra personalità. Alcuni esempi? Se cammini con le spalle curve e a testa bassa, potresti avere problemi di autostima e insicurezza e potresti essere vista come una persona chiusa e timida.

Chi cammina con le spalle aperte e un’andatura rilassata esprime invece fiducia in se stesso e nel mondo e una calma generale. Camminata frenetica? Se accompagnata da movimenti particolarmente nervosi può indicare una situazione di stress e ansia. Non è accompagnata da questi movimenti, ma è particolarmente energica? Può rivelare una personalità decisa, determinata, che va dritta per la sua strada verso il raggiungimento dei propri obiettivi.

La scelta delle scarpe

La moda è un vero e proprio manifesto della propria personalità. Per questo entra di diritto nella lista delle cose a cui tu forse non fai caso ma che dicono molto di te e di quello che fai. In particolare, secondo uno studio recente sul tema, pubblicato sul Journal of Research in Personality, è la scelta delle scarpe a poter rivelare tanto di noi. Le scarpe che scegliamo di indossare diventano il simbolo di ciò che siamo o che vogliamo affermare.

Le sneakers sono sinonimo di comfort e attitude confidenziale e aperta. Le stringate in cuoio possono indicare una personalità attenta ai dettagli e orientata alla formalità e al rigore. Scarpe colorate e customizzate sono il segnale di un soggetto eccentrico e fuori dagli schemi. Ma oltre a questo le scarpe hanno un ruolo in più. Infatti, sempre secondo lo studio in esame, le persone nei diversi contesti sociali, sarebbero inclini a osservare le scarpe degli altri e a volersi rapportare con chi indossa scarpe simili alle loro. Il motivo? Un senso di familiarità inconscio che aumenta la sicurezza e la fiducia in sé e negli altri.