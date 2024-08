Cosa vuol dire avere personalità?

F orza, assertività e autostima: cosa significa davvero avere una personalità?

Cosa vuol dire davvero avere personalità? Spesso ne sentiamo parlare, ma quali sono i tratti che ci rendono persone forti? Esistono infatti alcune caratteristiche chiave che possono aiutarci a definire una persona davvero strong.

Sai quanto vali

Avere personalità vuol dire, prima di tutto, capire quanto vali e non dimenticartene mai. Coltivare l’autostima, in questi casi, è essenziale. Non sarai di certo la più brava o la più bella al mondo, ma nessuno è perfetto e sai perfettamente che hai moltissime cose da poter offrire al mondo.

Avere fiducia in te ti permette di sentirti più forte e di replicare a chi – con gesti o parole – cerca di farti credere che non conti abbastanza.

Decidi tu per te

Non attendi che qualcuno decida per te o ti dica cosa fare. Al momento giusto sai essere abbastanza forte per fare delle scelte importanti, mostrando cosa vuoi e comportandoti di conseguenza.

Tutto questo nonostante le ansie, le paure e le insicurezze. Le hai, come tutti, ma sai anche come affrontarle e scegli di farlo al meglio.

Conosci i tuoi valori

Sai alla perfezione quali sono i tuoi valori e non consenti a nessuno di scalfirli o metterli in dubbio. Quando non sai ancora cosa vuoi ti prendi il giusto tempo per arrivarci e per diventare te stessa, davvero, rispettandoti pienamente.

Sei certa che ce la farai

Ti abbatti, come tutti, di fronte alle difficoltà, ma hai anche una grande certezza: tu ce la farai, sempre e comunque. Non importa quanto sia alto l’ostacolo, riuscirai a saltarlo e raggiungerai il traguardo.

Questo perché sei stata in grado di fare tesoro di ciò che ti è successo in passato e possiedi tutti gli strumenti per non farti abbattere da nulla. Soffri, certo, poi però ti rialzi e vai avanti, più forte e fiera che mai.

Lasci andare

Una situazione che non funziona, una relazione sbagliata o un’amica che non vuole più uscire con te: se impari a lasciare andare sei davvero una persona con una personalità. Quando ci tieni davvero provi sempre a fare qualcosa, se vedi che dall’altra parte le cose non vanno però non ti ci aggrappi.

In amore, come in amicizia o sul lavoro, accetti ciò che accade e sai affrontare il distacco. Ovviamente stai male, ma sei anche certa di volere accanto a te persone autentiche e che hanno voglia di stare davvero con te.

Investi su di te (sempre)

Sei convinta del tuo valore per questo investi su te stessa e su ciò che ti fa stare bene, che sia la terapia, la palestra o qualsiasi altra cosa. Ogni giorno fai di tutto per migliorare il tuo mondo e te stessa, mettendoti al primo posto, anche pronunciando alcuni “no” che sono necessari.

Non sprechi le tue energie

Da tempo hai capito che non hai le energie né il tempo da sprecare in relazioni tossiche, legami sbagliati e dolori. Sai che la vita è breve e che se qualcosa non ti fa stare bene preferisci passare al resto, senza guardarti indietro.

Sei forte, mai cattiva

Hai una personalità se sei una persona forte, mai cattiva. Tratti tutti con gentilezza, sei in grado di ascoltare e di consigliare gli altri, ma sei anche consapevole della tua enorme forza e di ciò che sei in grado di fare e raggiungere.

Sei indipendente

L’indipendenza è una caratteristica delle persone con una forte personalità. Sei uno spirito libero e sei intraprendente, non hai paura di trascorrere del tempo con te stessa e non ti aggrappi a situazioni o persone che ti stanno scomode.

Sai comunicare bene

Sei in grado di comunicare in modo efficace con gli altri, usando i termini giusti, la chiarezza e la precisione. Malintesi e incomprensioni non fanno per te, che sei in grado di disinnescare le discussioni e non alzare mai i toni. Insomma: le discussioni inutili non fanno per te e lo sai bene.

Hai una grande capacità organizzativa

Le persone forti sono persone organizzate – al lavoro e non solo – sanno programmare i loro obiettivi e si muovono per raggiungerli. Questo ti rende stabile, decisa e concreta, ma soprattutto coerente, grazie alla tua capacità di individuare l’obiettivo e camminare verso di esso.

Non hai paura di mostrarti vulnerabile

Non hai alcuna paura di mostrarti vulnerabile e di svelare cosa senti. Le emozioni non ti spaventano, anche quelle più forti e negative. Piuttosto sai accogliere ciò che provi e trasformarlo sempre in qualcosa di positivo, vivendolo appieno.

Sei assertiva

Possiedi il dono dell’assertività, che hai coltivato nel corso degli anni e che sai sfruttare al meglio. Ciò significa che sei capace di svelare quello che provi e quello che vuoi, senza calpestare gli altri, ma con la giusta forza, quella necessaria per far valere i tuoi sogni.