Cosa sono i sogni stressanti?

I sogni stressanti sono più comuni di quanto pensi ed esiste un modo per contrastarli efficacemente.

Una sensazione di ansia e di agitazione: sono queste le conseguenze dei sogni stressanti. Dietro ci sono paure e tensioni, ma soprattutto situazioni che provocano stress come un esame da superare, un appuntamento importante oppure un incontro difficile.

Tutti questi eventi che nella vita di tutti i giorni ci creano delle preoccupazioni si ripresentano la notte sotto forma di sogni stressanti.

Cosa significa sogno stressante?

I sogni stressanti, secondo gli esperti, sono la manifestazione delle emozioni che non abbiamo elaborato durante la giornata. Si tratta di sentimenti stressanti che abbiamo sperimentato e che non sono stati affrontati nel modo giusto.

Per questo durante la notte vengono a farci visita, rendendo i nostri sogni agitati. Come ben sappiamo i sogni si manifestano nel corso della fase REM, ovvero lo stadio del sonno in cui il nostro cervello vene sottoposto ad un’attività particolarmente intensa.

Secondo gli studiosi proprio durante questa fase il cervello inizierebbe a elaborare lo stress accumulato nel corso della giornata.

Gli incubi e i sogni stressanti sono la stessa cosa?

Sia gli incubi che i sogni stressanti ci regalano la stessa sensazione: un malessere generale e un fastidio diffuso. In entrambi i casi ti risvegli di malumore, ma ci sono delle sostanziali differenze.

A renderli diversi è soprattutto la natura di ciò che si sogna. Solitamente infatti negli incubi si parla di sopravvivenza, di sicurezza e di benessere fisico, spesso capita di sognare la morte di qualcuno, un’aggressione oppure situazioni di grande pericolo. Proprio per questo il risveglio è traumatico e ci si sente terrorizzati.

I sogni stressanti hanno un contenuto molto diverso. Riguardano infatti delle esperienze quotidiane, decisamente più ordinarie, e al risveglio si manifesta una forte ansia.

Come evitare i sogni stressanti?

Come evitare di fare i sogni stressanti? L’ansia e il malessere diffuso che sperimenti dopo aver fatto questi sogni sono forti perché legati ad emozioni che avverti davvero. Magari non hai ancora vissuto quell’evento, ma stai comunque affrontando dei sentimenti che sono legati ad esso.

Come evitare un sonno così agitato e un risveglio ancora più traumatico? Esistono alcune strategie utili che puoi mettere in atto per superare questo disagio in modo efficace. Prima di tutto prova a ridurre stress e ansia nella vita quotidiana, prendendoti davvero cura del tuo benessere mentale.

Cerca di evitare alcuni errori che potrebbero rendere il tuo sonno agitato. Ad esempio evita di consumare nel tardo pomeriggio oppure la sera della caffeina, assicurati che la stanza in cui dormi sia fresca, silenziosa e confortevole. Non trascorrere troppo tempo sui social prima di chiudere gli occhi, piuttosto concediti un buon libro, come rituale per abbassare il livello di stress e raccogliere vibes positive.

Cosa fare se i sogni stressanti si presentano sempre?

E se faccio sempre lo stesso sogno? Anche in questo caso esiste una strategia efficace. Un vero e proprio metodo messo a punto dalla dottoressa Lauren Kerwin. Innanzitutto al risveglio annota i dettagli (quanti più possibile) del sogno appena fatto, provando a ripercorrere tutto ciò che è accaduto.

Poi riscrivi un finale positivo. Un lieto fine alternativo che possa soddisfarti e che sostituisca quello del tuo sogno stressante. Infine ripeti nella tua testa il finale alternativo più volte al giorno, ripercorrendolo mentalmente.

Quando ti capiterà di svegliarti nel corso della notte per via del sogno stressante sforzati di rievocare nella tua mente il lieto fine che avevi immaginato. Questo ti permetterà di placare l’ansia e la sensazione di malessere.

A poco a poco, grazie a questa tecnica, riuscirai ad eliminare gli effetti negativi del sogno stressante e a non farlo più (o quanto meno con una frequenza minore).

Come capire se si tratta di un sogno premonitore?

E se si trattasse di un sogno premonitore? Una domanda comune per chi fa sogni stressanti. Come ben sappiamo questo termine indica un viaggio onirico in cui immagini o situazioni si ripresentano in seguito nella vita reale. Secondo molti dunque questi sogni consentirebbero di predire il futuro.

Ma è davvero così? Gli studiosi hanno affrontato il tema tantissime volte, giungendo alla conclusione che questi sogni siano semplicemente il risultato di un’attività dei neuroni cerebrali e che il collegamento con la realtà sia semplicemente legato alla legge dei grandi numeri e alle capacità di intuizione del nostro cervello.

Che ci crediate o no, in ogni caso, i sogni premonitori per essere tali dovrebbero essere emotivamente forti e soprattutto ricorrenti. Parliamo dunque di quei sogni che lasciano nella memoria sensazioni e immagini vivide di ciò che è successo.