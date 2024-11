Cosa sono e come si fanno i sogni lucidi?

S u TikTok non si parla d’altro: sono tantissimi i canali che verticalizzano il topic dei sogni lucidi rendendoli un trend. Ma di cosa si tratta esattamente e come funzionano? Scopriamolo insieme.

Nell'articolo:

Ti è mai capitato di essere all’interno di un sogno ed essere certa di non vivere un momento reale ma non riuscire a risvegliarti? È come se all'improvviso il tuo cervello ti avesse sussurrato: "Ehi, stai sognando!" Se ti è successo, hai probabilmente vissuto l’esperienza di un sogno lucido. Si tratta di un fenomeno piuttosto comune e affascinante che sembra aprire le porte ad un mondo che si cela a metà tra quello della realtà e quello onirico. Ma cosa c’è da sapere? Sono pericolosi?

Cosa sono i sogni lucidi

Partiamo dalle basi: possiamo definire i sogni lucidi come un viaggio onirico in cui sei consapevole che ciò che stai vivendo non è reale ma allo stesso tempo non riesci a svegliarti e uscire. Nonostante si tratti di un sogno, la tua mente è attiva e presente: sai che stai sognando; è proprio il livello di consapevolezza che ti aiuta a manovrare ciò che vedi, avendo un maggiore controllo e quasi facendo da regista all’esperienza.

Nonostante si tratti di un trend su TikTok e sui social di questi mesi, non è certo un concetto nuovo. Dopotutto in antiche tradizioni spirituali come quelle tibetane si parla di “sogno consapevole” e non è altro che una forma di meditazione utilizzata per trovare risposte e interpretazioni a seconda di ciò che si vede.

Mettendo da parte tradizioni e leggende, potremmo sottolineare come il fenomeno scientifico sia un evento unico che avviene esclusivamente all’interno della fase REM quando l’attività celebrale è intensa. Non pensare però a qualcosa di estremamente raro, c’è addirittura chi sostiene che con un po’ di allenamento e meditazione si possano vivere con una frequenza maggiore.

Come si fa un sogno lucido

Sapevi che potresti indurre un sogno lucido? Proprio come una pratica mindfulness o di meditazione potrai padroneggiare con maggiore consapevolezza il tuo stato mentale non solo quando sei sveglia ma anche quando dormi.

Altri esercizi utili includono tenere un diario dei sogni. Ogni mattina, appena ti svegli, prova a ricordare i dettagli del sogno e scrivili subito; grazie a ciò migliorerai la tua memoria onirica e riuscirai a riconoscere eventuali “pattern” o temi ricorrenti che possono aiutarti a identificare quando stai sognando.

Se ti sei accorta che finalmente stai vivendo il sogno lucido che desideravi o ti ci trovi a tua insaputa devi sapere che dovrai mantenere la calma: entusiasmo o sorpresa così come la paura possono portarti a svegliarti e quindi gestire il respiro ti permetterà di mantenere il controllo e vivere a pieno questa esperienza. Un trucco che molti danno è quello di focalizzarsi su un elemento, per esempio guardarsi le mani: questo è una tips utile per non perdere lucidità.

A cosa sono dovuti i sogni lucidi

Perché alcune persone sperimentano sogni lucidi con maggiore frequenza di altre? Diverse teorie cercano di spiegarlo, ma non esiste ancora una risposta definitiva. Sembrano essere influenzati da ciò che si pensa prima di addormentarsi e dal livello di consapevolezza che una persona possiede durante la veglia. Alcune ricerche ritengono addirittura che la capacità sia legata a una maggiore attività della corteccia prefrontale, una parte del cervello responsabile del pensiero critico e della consapevolezza.

Dormire in un ambiente tranquillo, senza luci o suoni forti, favorisce un sonno profondo e prolungato nella fase REM, condizione ideale per fare un sogno lucido. Devi anche sapere che esistono tecniche di meditazione e visualizzazione aiutano nell’esperienza; anche il manifesting non va sottovalutato.

Sogni lucidi: sono pericolosi?

I sogni lucidi, in quanto momento onirico, non sono oggettivamente pericolosi. Alcune ricerche hanno mostrato però che hanno un impatto sulla salute mentale; i soggetti più fragili o già esposti, tendono ad accumulare ansia e stress che sfociano in depressione o disturbi ossessivo compulsivi.

Come capire se hai fatto un sogno lucido

Non sei sicura di aver fatto un sogno lucido? Ecco alcuni indizi che potrebbero aiutarti a riconoscere l’esperienza:

Consapevolezza . Hai avuto una sensazione chiara e distinta di stare sognando;

. Hai avuto una sensazione chiara e distinta di stare sognando; Ricordare vividamente ogni dettaglio . Tendono a rimanere impressi in modo vivido e dettagliato, e spesso lasciano una sensazione di sorpresa e meraviglia anche dopo il risveglio;

. Tendono a rimanere impressi in modo vivido e dettagliato, e spesso lasciano una sensazione di sorpresa e meraviglia anche dopo il risveglio; Hai esercitato decisioni consapevoli. Durante il sogno non sei stata una pedina ma hai agito in modo conscio cambiando la scena o le cose cercando di proteggerti o trarre vantaggio dalla situazione.

Come uscire da un sogno lucido

C’è chi brama l’esperienza e chi non vuole averci nulla a che fare; dopotutto molto cambia a seconda di cosa si visualizza. Se vuoi uscire da un sogno lucido che ti sta spaventando o agitando ci sono diverse cose che potresti fare. Nel sogno puoi urlare o chiedere aiuto, facendolo sembra che il cervello si attivi e ti aiuti a risvegliarti.

Sbatti le palpebre, fallo più volte, sembrerebbe infatti che questo movimento possa portare ad un risveglio più rapido. Se hai il controllo del tuo corpo stenditi e mettiti a dormire nel sogno, anche questo potrebbe supportarti. Sembra poi che ci siano attività in sogno come mettere una firma o leggere che portino immediatamente all’uscita dalla fase REM e quindi ad una migliore facilità di risveglio.