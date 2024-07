Cosa significa sognare una persona che ti ha fatto soffrire?

S ognare una persona che ci ha fatto soffrire? Capita, certo, ma perché? Ecco i possibili motivi e come agire

I sogni ci parlano e lo fanno in modo sottile, tanto che a volte non si riesce nemmeno a capire cosa ci stanno dicendo. E sarà che molto spesso non ci ricordiamo nulla non appena apriamo gli occhi, sarà che si tende a non darci troppo peso, fatto sta che i sogni passano e se ne vanno come se nulla fosse. Ma attenzione, perché un messaggio c’è sempre e sarebbe bene comprenderlo. Come quello che ci viene trasmesso quando ci capita sognare una persona che ci ha fatto soffrire.

Un sogno che potrebbe indispettirci, farci tornare alla mente brutti ricordi, farci svegliare con una sensazione di tristezza, ma che come ogni altro sogno, è lì per darci un segnale e per dirci qualcosa anche molto diverso da quello che si potrebbe pensare.

Sognare una persona che ci ha fatto soffrire, che tipo di messaggio è?

Perché no, sognare una persona che ci ha fatto soffrire non significa dover rivivere anche solo nella nostra mente la stessa sofferenza, ma piuttosto potrebbe voler significare che non abbiamo ancora chiuso del tutto con il passato, quanto meno a livello inconscio, e che forse è arrivato il momento giusto per farlo.

Dopo tutto nei sogni rientrano le immagini, i pensieri (consci e inconsci), le storie e le cose che viviamo di giorno, e se ci capita di sognare una persona che ci ha fatto soffrire è perché, in un modo o nell’altro, in una vesta o in un'altra, questa persona e il suo ricordo fanno ancora parte di noi.

I possibili significati

Per esempio, il sognare una persona che ci ha fatto soffrire, magari a livello sentimentale o un’amica/o con cui non si parla più, può voler significare un desiderio più o meno nascosto di chiarire e di ristabilire un contatto con questa persona. Anche solo per avere un chiarimento o per mettere un punto a questioni per noi non risolte e che si vogliono dipanare. Ma può anche voler dire che, a livello profondo, si prova un senso di nostalgia verso ciò che si è vissuto. E attenzione che questo non vuol dire voler tornare indietro e riviverlo, ma semplicemente ci sono cose che lasciano un segno e che ci rimangono dentro, che fanno parte di noi, facendo capolino di tanto in tanto.

A volte poi, capita di sognare chi ci ha fatto soffrire perché siamo noi stessi a pensarci durante il giorno, magari anche solo per un momento o in relazione a cose che non c’entrano direttamente con lui/ lei, ma che lo riportano alla mente. E di conseguenza, l’elaborazione di questo seppur fugace pensiero, trova sfogo durante la notte attraverso il sogno della persona in questione.

E poco importa se si tratta di un ex fidanzato che abbiamo lasciato noi e con cui mai vorremmo tornare o di un’amica con cui si sono persi i rapporti senza capirne il motivo, se un pensiero si palesa nella nostra mente di giorno, è probabile che questo venga elaborato e ripreso la notte, facendoci sognare chi ci ha fatto soffrire.

Cosa fare? I sogni sono “solo” sogni, ma quello che si dovrebbe fare sempre è capire cosa ci vogliono dire, scavando dentro di noi e, se necessario, risolvendo le questione aperte con noi stessi e con chi abbiamo sognato. Permettendovi di andare avanti.