Cosa significa sognare un gatto?

S e ti è mai capitato di sognare un gatto e sei una sostenitrice del significato complesso, intrinseco e profondo dei sogni, probabilmente ti sarai chiesta che cosa esso poteva simboleggiare. Indipendenza, sì, ma che altro?

Come per tutto ciò che sogniamo, anche sognare un gatto pretende la sua interpretazione spirituale, simbologica e ispirata a tutto ciò che il felino rappresenta nell’immaginario collettivo della società in cui si vive.

Il gatto, così come anche il cane, il tipo e il ragno, o tanti altri animali ancora, possono fare parte del significato simbologico di un sogno e bisogna anche aggiungere che molto spesso questo animale è associato a determinati tratti caratteriali o istintivi. Di che si tratta, però?

A quali capacità associamo il gatto nell’immaginario collettivo?

Prima di entrare nello specifico della situazione, e del contesto del sogno, è importante fare un breve excursus su quello che il felino rappresenta quando si pensa ad esso in ottica simbologica. Per esempio, quando pensiamo a un gatto, pensiamo a:

Indipendenza;

Furbizia;

Agilità;

Opportunismo;

Eleganza;

Grazia e capacità di affrontare le situazioni con equilibrio.

Se leggiamo queste parole chiave, possiamo facilmente declinare ogni sogno in ottica degli stessi, andando a porre questi aggettivi nella circostanza sognata per trovare un significato profondo, o comunque una via d’uscita a una situazione onirica che potrebbe sembrarci insormontabile, o una metafora della vita che stiamo vivendo.

Naturalmente, come sempre, in base al vissuto, alle esperienze, allo stress e al momento della vita della persona, non sempre un gatto è capace di identificarsi in una di queste parole, specialmente se viene sognato in un contesto particolare e non esattamente “normale”. Già, ma che cosa c’è di normale nei sogni?

In altre parole, chi studia i sogni conosce alla perfezione l’importanza del contesto, e capisce che il gatto non è un semplice felino, ma va inserito nel contesto e integrato agli altri elementi, secondari o meno, che compaiono nell’immagine onirica.

A questo punto, come immaginerai facilmente, il gatto può diventare un elemento meno intelleggibile, specialmente quando il sogno è confuso, pieno di dettagli o elementi curiosi – talvolta che ci appaiono addirittura privi di coerenza o senso.

Cosa significa sognare il gatto secondo Jung o Freud?

Secondo le ideologie di Jung, sognare un gatto avrebbe per esempio un significato negativo e potrebbe essere connesso a uno squilibrio emotivo, o comunque interiorizzato. L’animale è spesso associato al potere femminile e, grazie al retaggio un po’ maschilista della psicanalisi e della scienza antica in generale, sarebbe da collegare a tutto ciò che può essere ottenuto con l’inganno. Insomma: una chiave di lettura moderna, meno biblica, per reinterpretare la mela di Eva.

Il gatto secondo Jung sarebbe anche simbolo di seduzione o malizia, autonomia e rifiuto all’asservimento, a un’idea o a un padrone.

Per quanto riguarda invece la teoria psicanalitica di Freud, il gatto potrebbe essere associato a sessualità, forza generatrice e potere femminile, ma in senso oppressivo e soverchiante. Tralasciamo la lettura freudiana, specialmente se siamo femministe.

Sognare un gattino: significato

Il gattino in linea generale è un simbolo di vulnerabilità, mitezza e dolcezza. Quando dei piccoli di gatto compaiono di un sogno, possono rappresentare la vulnerabilità o il momento di debolezza del sognatore, il quale potrebbe sentirsi indifeso o bisognoso d’affetto. Sì, proprio come un cucciolo.

Sognare un gatto rosso: cosa vuol dire?

Il manto del gatto rosso è unico nel suo genere, e grazie alla sua lucentezza e unicità, porta buone novelle in coloro che lo sognano. Si tratta di un micio fortunato che potrebbe simboleggiare l’arrivo di una buona notizia. Meglio ancora, di un colpo di fortuna, come per esempio una vincita di denaro. Insomma: la rarità del gatto rosso (almeno secondo i libri di interpretazione dei sogni) lo rende una specie di portafortuna per tutti coloro che hanno il piacere di sognarlo.

Sognare un gatto morto

Ci sono vari modi per sognare un gatto morto. Potresti sognare il gatto che hai appena perso, oppure un gatto privo di vita, magari su una strada trafficata.

Chi sogna il gatto che ha appena perduto dovrebbe ritenersi fortunato: ci piace pensare che il micio abbia deciso di venirci a salutare, circondato da un’aura di felicità, e a portarci i suoi omaggi ovunque esso si trovi in quel momento specifico.

Sognare un gatto morto in generale è sempre sintomo di qualcosa che, dentro di noi, ha cessato di esistere. Se contestualizziamo il gatto privo di vita alla realtà del sognatore, possiamo dare un’interpretazione più chiara al problema.

Chi si sente privo di energia, stanco o indeciso potrebbe infatti andare in questa direzione. Al contrario, una persona che sogna il suo gatto, appena venuto a mancare, sa di aver perso una parte fondamentale di sé, ma sa anche che non dimenticherà l’amore e la bellezza che ha portato questo animale nella sua vita.

Sognare il proprio gatto

Chi sogna il proprio gatto potrebbe trovarsi in una situazione difficile da interpretare: per esempio, potrebbe vivere una vita difficile, o comunque costrittiva. Non c’è niente di male nel gatto in sé: è ciò che esso rappresenta, ovvero una routine triste e infelice come una domesticità infelice. Potrebbe essere un segnale che c’è bisogno di mettersi alla prova.