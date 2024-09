Cosa significa sognare un cavallo?

Sognare un cavallo può avere tante interpretazioni diverse, se è capitato anche a te ecco cosa può averti voluto comunicare.

Nei sogni si entra in un mondo in cui non esistono regole, in cui il sotto diventa sopra, in cui si è spettatori di ciò che ci accade e allo stesso tempo protagonisti. Un mondo in cui ogni cosa porta con sé un significato e in cui il nostro inconscio ci parla attraverso immagini che a noi non resta che provare a interpretare. Come accade quando ci si trova a sognare un cavallo.

Si, avete capito bene, un cavallo. Un animale che è solo uno dei tanti che ci possono apparire, dalle api ai topi, dai cani e gatti alle tartarughe, ecc. Insomma, tutto può venire ad animare i nostri sogni e i cavalli non fanno eccezione. E come ogni altra cosa che ci appare nel mondo onirico, anche sognare un cavallo porta con sé tutta una serie di significati più o meno nascosti e facilmente decifrabili.

Che significato ha il cavallo

Partiamo con il dire che il cavallo, ha di per sè un significato anche non collegato al mondo onirico. Per esempio nei miti e nelle leggende che ci vengono tramandate, i cavalli vengono spesso associati agli eroi e ai viaggi che questi intraprendono.

Per questo, il cavallo è spesso visto come il segno di essere pronti a intraprendere il proprio viaggio personale, una trasformazione.

Per Freud, invece, il cavallo rappresenta l’energia vitale, la voglia di vivere. Un’immagine dalla doppia valenza: la prima che indica una forza e un’energia ritrovata e nuova in chi lo sogna, la seconda, la necessità del dormiente di avere maggior libertà e possibilità di azione in una vita che probabilmente gli va stretta.

In linea generale, quindi, possiamo dire che sognare un cavallo richiama alla nostra forza interiore, di cui abbiamo bisogno, che svolge un’azione liberatrice e che, allo stesso tempo, non deve essere sprecata. Ma cosa significa quindi sognare in cavallo?

Sognare un cavallo, cosa significa il suo colore

Come per ogni altro animale che ci appare mentre dormiamo, anche sognare un cavallo può avere diverse interpretazioni. Per esempio già partendo dal colore del cavallo sognato.

Se è bianco, per esempio, sta a significare che il dormiente possiede grandi energie e la capacità di intraprendere ogni cosa con successo. Se è nero, invece, significa il contrario, ovvero l’incapacità di sfruttare al massimo le energie a disposizione. Un cavallo maculato è simbolo di ricchezza, se è grigio significa uno stato di malinconia nel dormiente, mentre se è fulvo è simbolo di prosperità.

Il comportamento del cavallo

Passando al comportamento del cavallo, ecco che questo animale può assumere ancora altri significati. Se lo si sogna in uno stato di agitazione, e quindi imbizzarrito, il cavallo indica una forte sensibilità in chi dorme. Ma anche la tendenza a reagire in modo spropositato alle cose.

Se il sognare un cavallo è associato a un suo malessere che lo porta a zoppicare, questo significa che il dormiente deve o sta affrontando degli ostacoli nella sua vita. Se invece il cavallo è libero e in corsa, quello che ci vuole comunicare è la realizzazione di un nostro progetto di lunga data. Ma anche la realizzazione delle proprie aspettative e dei propri desideri.

Sognare un cavallo che pascola indica uno stato di equilibrio del sognatore, così come un cavallo sellato e pronto per essere cavalcato, indica che il dormiente possiede una grande forza di volontà.

Ma non solo. Anche questo animale, infatti, può essere associato alla sfera erotica e sessuale. In particolare se si sogna di essere morsi da un cavallo, quello che viene a galla è che esistono delle inibizioni sessuali da parte del sognante, e che probabilmente vanno abbattute. Domare un cavallo, invece, è associato al desiderio più o meno manifesto di domare anche il proprio/a partner.

Insomma, un solo animale per tanti significati diversi, basta solo trovare il proprio e agire nella vita reale per assecondarlo o risolverlo al meglio.