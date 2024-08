Cosa significa sognare un cane?

C osa significa sognare un cane, è un sogno positivo o è bene mettersi in guardia? Scopriamo cosa vuol dire questa immagine nel sogno

Nonostante nella vita reale il cane sia spesso associato al miglior amico dell’uomo e a un compagno fedele, quando si parla di sogni e in modo particolare di sognare un cane, questo animale prende significati diversi e anche inaspettati.

Partiamo con il dire, quindi, che il cane a livello onirico può toccare diverse aree semantiche: la parte legata all’istinto, quella legata all’amore e alla fedeltà e quella dell’aggressività.

Il cane nei sogni

Andando ad analizzare una per una queste tre aree, quindi, possiamo dire che sognare un cane può avere significati diversi, anche molto diversi. Per l’area istintiva, infatti, questa immagine può indicare che il dormiente sta vivendo un’interiorità non equilibrata, troppo schiacciata o troppo libera. E questo lo si capisce anche in base all’atteggiamento del cane. Se è felice rappresenta una situazione di pace ed equilibrio, mentre, se è aggressivo con molta probabilità il nostro inconscio è in una situazione di malessere.

Per la sfera legata all’amore e alla fedeltà, sognare un cane è per lo più legato a sentimenti di felicità, serenità e sicurezza verso il futuro e la vita in generale. Infine, se l’area semantica toccata è quella dell’aggressività, questo sogno rivela una situazione non positiva per il dormiente. E sentimenti di rabbia, mancanza di fiducia e libertà, paura e mancanza di felicità.

Se il cane ti morde

Come per tutti i sogni, anche l'immagine del cane cambia il suo significato a seconda di come l’animale viene sognato e di cosa fa nel sogno stesso. Se il cane vi morde, per esempio, il senso del sogno può cambiare in base a ciò che viene morso.

Quando il cane morde il braccio, rappresenta il tradimento, se morde una mano è simbolo di un ostacolo che si pone tra voi e il raggiungimento di un obiettivo. Se è la gamba a essere morsa può rappresentare fragilità nei conflitti privati o sentimentale.

Nel caso in cui, invece, il cane morda un osso, il sogno ha un significato positivo. Come a voler essere di buon auspicio per il raggiungimento di un traguardo. Infine, sognare un cane che morde qualcuno per proteggervi, può voler significare che avete bisogno di essere rassicurati e protetti, a voi il capire da cosa.

Sognare un cane affettuoso e libero

Quando nel sogno il cane è affettuoso, poi, può voler manifestare un buon rapporto che il dormiente ha con la parte profonda di sé, con il proprio lato istintuale e con le persone che si hanno accanto e di cui ci si fida.

Sognare un cane che però è troppo affettuoso, troppo coccolose e attaccato a noi, potrebbe avere un risvolto non proprio positivo, rappresentando un bisogno del dormiente ad avere più affetto e un desiderio profondo di essere amati.

Non toccare il can che dorme, anche nei sogni

L’immagine di un cane che dorme potrebbe sembrare innocua. Ma se si tratta di sogni non è proprio così. Se si sogna un cane intento a dormire, infatti, è un chiaro suggerimento a riflettere sulle nostre scelte di vita.

Questa immagine, infatti, rappresenta l’atteggiamento del soggetto che è poco attento verso ciò che lo circonda, vivendo con passività e superficialità. Il messaggio del sogno, quindi, è quello di farci rendere conto che sta perdendo un’occasione o un’opportunità e che dovremmo svegliarci e coglierla.

Il colore del cane

Anche il colore del cane sognato può modificare il senso del sogno. Sognare un cane bianco, per esempio, è simbolo di positività. Un colore di pace, luminosità e purezza. Un’immagine che può volerci dire che si è in armonia e che si hanno accanto le persone giuste, così come potrebbe simboleggiare un messaggio di incoraggiamento.

Un cane nero, invece, nonostante il nero piaccia a tanti, può rappresentare un messaggio “negativo”. Un sogno legato ai tradimenti, a false amicizie da cui stare in guardia e in generale a una situazione di possibile allerta.

Vedere il proprio cane in sogno

Infine, piccola paretesi va fatta se si sogna il proprio cane. Un sogno di tranquillità, pace e buoni sentimenti, proprio come quelli che vi legano. Un sogno che vi dovrebbe mettere in uno stato di serenità e che, anche nel caso in cui il vostro cane non ci sia più, vi ricorda che siete persone fortunate e che siete o siete state molto amate.