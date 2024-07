Cosa significa sognare di tradire il proprio ragazzo?

I sogni son desideri? O forse una manifestazione di una paura? Se hai sognato di tradire il tuo ragazzo i motivi potrebbero essere tanti e non solo strettamente collegati ad un tuo comportamento poco corretto nei suoi riguardi.



Quando ci addormentiamo, la nostra mente diventa un vero e proprio teatro dove i sogni si intrecciano in narrazioni talvolta enigmatiche. Sognare di tradire il proprio ragazzo è uno di quei viaggi onirici che lasciano un segno indelebile al risveglio, una sensazione di disagio e confusione che può persistere per tutta la giornata. Sognare un tradimento genera turbamento ma si tratta solo di una fantasia momentanea o cela qualcosa di più profondo sullo stato della nostra relazione?

Sognare di tradire: cosa significa

Se ti sei svegliata dopo aver sognato di aver commesso un tradimento posso immaginare come ti senti: agitata, impanicata e “sporca” come se davvero avessi mancato di rispetto alla persona che ami. Niente paura però, nel mondo onirico ciò che vediamo non è per forza ciò che accade o desideriamo, il più delle volte dietro a tutto ciò c’è una spiegazione più profonda.

Quindi rilassati e respira: ciò che hai sognato non significa che tu abbia effettivamente desideri di infedeltà. Forse stai vivendo un momento di ansie e insicurezze? Hai dei bisogni emotivi insoddisfatti o temi che il tuo partner non sia felice? Ti senti trascurata o vorresti maggiori attenzioni? Il tuo subconscio ti sta lanciando un SOS, non trascurarlo.

Se invece rilevassero qualcosa di più su di te? Non per forza dovresti volgere gli occhi verso la coppia; magari hai bisogno di esplorare altri aspetti della sessualità o della tua personalità che hai ignorato o represso per troppo tempo. Quindi, invece di sentirti in colpa, prova a cogliere l’opportunità per approfondire il tema e capire esattamente cosa il tuo corpo sta cercando di dirti.

LEGGI ANCHE - Cosa significa sognare il mare?

Gli esperti vanno oltre e cercano di mettere in luce cosa succede nelle immagini oniriche: si tradisce con qualcuno di sconosciuto o di conosciuto? Si provano rimorsi e sensi di colpa o ci si sente liberi? A seconda dei casi le interpretazioni sono più sfaccettate e hanno lo scopo di aiutare a comprendere i propri stati d’animo nel profondo: c’è davvero un mare di modi di vivere questo sogno, e solo conoscendosi a fondo si riuscirà a trarne il messaggio esatto.

Cosa vuole dirci l’inconscio

Se volessimo capire di più sull’interpretazione dei sogni dobbiamo fare qualche passo indietro e raggiungere gli studi di Freud, considerato il padre della psicanalisi. Lui stesso era fortemente convinto che ciò che si sogna è un messaggio importante che il nostro cervello e il nostro corpo vogliono darci.

Sognare di commettere un tradimento non per forza significa un legame diretto con un desiderio di infedeltà, magari mette in luce tensioni o insicurezze oppure bisogni non soddisfatti all’interno della relazione. Cosa ci dice l’inconscio quindi? Di dialogare e provare a afre un esame dentro noi stesse così da capire quali sono le dinamiche quotidiane della nostra vita di coppia, riuscendo ad individuare possibili falle.

Potrebbe rappresentare un desiderio

Ci sono coppie con relazioni aperte e altre che credono fortemente nel concetto di fedeltà: quando la routine sopraggiunge però, un po’ di pepe non guasta. Talvolta il desiderio viene condiviso, altre viene acceso da situazioni quotidiane come, ad esempio, l’arrivo di un nuovo collega. Sognare di tradire, magari proprio con la persona delle nostre fantasie, suscita paura e sensi di colpa quasi come se l’avessimo fatto davvero.

LEGGI ANCHE - Sognare una persona morta, cosa può significare?

Dobbiamo capire però che tutto ciò che è fantasia non è un reale desiderio e che se invece sentissimo questa necessità fisica di avvicinarci ad un’altra persona, il dialogo nella coppia è fondamentale: in caso si stia vivendo una relazione aperta sarà più facile, in caso contrario riusciremo quanto meno a non rompere il legame di stima e a non tradire prima di chiudere. Ricordiamo una regola di base: non fare agli altri ciò che non vorremmo fosse fatto a noi… e se sei stata tradita anche solo una volta nella vita, sai quanto male fa.

Le insicurezze che ci tormentano

E se fosse tutto da ricondurre ad insicurezze personali? Se hai la sensazione di non essere all’altezza delle aspettative del tuo partner o hai timore di essere tradito potrebbe manifestarsi a livello di inconscio con questa tipologia di viaggio onirico. Alcuni esperti si sono persino sbilanciati nell’identificare questo sogno come la rappresentazione di un’autostima bassa e di mancanza di fiducia all’interno della relazione.

Insomma, invece di considerare questi sogni come un presagio negativo, dovremmo provare ad interpretarli come un'opportunità di crescita e miglioramento. Instaurare un dialogo migliore all’interno della coppia, svelando paure e tormenti rafforza il legame ma è soprattutto accettare e comprendere i bisogni emotivi di ciascuno che aiuterà ad avere una vita di coppia felice.

Se sognare di essere traditi fa male e aiuta a creare tensioni e dubbi, non è meno leggero sognare di essere il traditore avendo sogni sessuali con un'altra persona accanto. Come ti abbiamo spiegato, però, questi sogni non vanno interpretati alla lettera ma compresi e analizzati più a fondo, cercando di comprendere quali parti emotive scatenano queste immagini.