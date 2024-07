Cosa significa sognare serpenti?

C osa significa sognare serpenti, cosa simboleggia questo animale e a cosa dovremmo prestare attenzione una volta svegli?

C’è chi se li ricorda in modo preciso e vivido e chi, invece, appena sveglio ne perde istantaneamente memoria. Come se non fossero mai stati fatti. Fatto sta che i sogni dicono tanto di noi e di ciò che proviamo, sia a livello conscio che, molto più spesso a livello inconscio, trasmettendo sotto forma di azioni, situazioni, simboli o animali, ciò che proviamo o che non sappiamo di provare. Proprio come accade quando ci si trova a sognare dei serpenti.

Un animale che, se con molta probabilità ci farebbe allontanare nella vita reale, quando si tratta di sogni è li per dirci qualcosa di molto profondo e che apre le porte a molteplici interpretazioni.

Perché si sognano i serpenti

Partiamo con il dire che, sognare i serpenti, uno solo o in quantità maggiore, è un fenomeno piuttosto comune, un sogno non raro diciamo. E questo perché questo animale, anche per via dell’ampia simbologia a cui è legato, è in grado di accendere e risvegliare in noi pulsioni, emozioni e desideri profondi celati chissà dove dentro di noi.

Proprio per questo è importante tenere in considerazione i sogni che si fanno in cui vi appare un serpente, analizzando il come lo si vede e il significato intrinseco nella sua visione e nel rettile stesso. Un significato che può svelarci paure e progetti futuri di chi si trova a sognarlo. Ma cosa significa, quindi, sognare i serpenti?

Cosa significano i serpenti

Occorre dire che molto dipende dalla situazione e dal contesto in cui li si sogna. E molto altro dipende dalla situazione personale del sognatore.

Partiamo con il dire, però, che secondo la visione di Freud, questo animale sta a simboleggiare la sfera sessuale. Un simbolo fallico per eccellenza, che oltre all’organo sessuale maschile viene interpretato anche come l’energia sessuale a tutto tondo. Compreso anche il desiderio sessuale represso o non espresso in modo totale.

Visione completamente diversa, invece, è quella data da Jung, che nei serpenti vedeva degli animali sacri, simbolo di cambiamento, rinnovamento interiore e trasformazione. Un animale sacro in grado di unire la parte delle pulsioni e dell’istinto con quella della ragione.

Un simbolo di vita e di energia vitale quindi. E che quando viene sognato rappresenta un forte rinnovamento interiore e un plus di energia positiva, di risveglio.

I serpenti nei sogni

Sognare serpenti, quindi, indica l'inizio di un percorso di trasformazione, di cambiamento e di connessione con aspetti nuovi di sé, siano essi sentimenti, desideri, emozioni profonde, ecc. anche quelle che si cerca di reprimere o che non si ha coscienza di provare. Ma che nei sogni, dove la ragione non trova posto e dove la mente vaga in angoli e luoghi nascosti e impenetrabili da svegli, escono fuori in tutta la loro forza e potenza, trasmettendoci dei messaggi più o meno chiari.

Il comportamento dei serpenti

Ma attenzione, perché anche il comportamento dei serpenti può avere diversi interpretazioni. Per esempio sognare dei serpenti che ci attaccano può indicare una possibile minaccia (o ciò che noi viviamo come tale). E che non ci permette di vivere la nostra vita liberamente, soffrendo come per uno stato di impotenza verso ciò che ci costringe e che non si riesce a combattere.

Sognare la propria casa invasa dai serpenti, poi, può significare un conflitto in atto nel dormiente. Un conflitto che si ha con se stessi e che dovrebbe portare a quel rinnovamento che i serpenti di fatto simboleggiano.

Se i serpenti del sogno vi mordono il significato trasmesso non è molto positivo, poiché va a sottolineare la presenza di istinti repressi e la loro violenza, così come la necessità di liberarli e di cambiare. Stessa cosa vale per i serpenti neri, che simboleggiano la presenza di un conflitto interiore nel portare alla luce i propri istinti più profondi.

A ogni modo, quindi, quando ci si sveglia con ancora nella mente il ricordo dell’aver sognato un serpente, quello che ci si deve chiedere è come agire e come cambiare. Per rinnovarsi, rigenerarsi e per tirare fuori la propria vera natura.