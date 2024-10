Cosa significa sognare pidocchi?

P er quanto non possa essere sempre considerato un sogno, e dunque una cosa positiva a tutti gli effetti, sognare i pidocchi è tutt’altro che improbabile, e secondo l’interpretazione dei sogni avrebbe alcuni significati precisi

Sognare i pidocchi può essere spiacevole, ma non per questo non dovrebbe insegnarci nulla. Naturalmente i sogni dovrebbero avere un’importanza marginale nella nostra vita, dandoci qualche spunto di riflessione, se necessario, senza tuttavia ostacolare il funzionamento cognitivo quotidiano.

I pidocchi, come probabilmente già sapete, sono creature minuscole che vivono e si riproducono sulla pelliccia degli animali e, nostro malgrado, tra i capelli delle persone. Se un tempo erano considerati un problema comune, e molto spiacevole, oggi sono alla peggio un fastidio risolvibile con uno shampoo specifico.

Cosa vuol dire quando sogniamo i pidocchi?

I pidocchi possono essere un fastidio e un problema nella vita reale, e nei sogni non vi è molta differenza. Quando nel sogno entrano in gioco questi spiacevoli animaletti, al risveglio è importante farsi due domande sulla vita che stai conducendo, e sugli elementi di disturbo che la popolano.

Insomma: un pidocchio è qualcosa di cui desideri liberarti alla svelta: non necessariamente un problema insormontabile, ma un fastidio e una presenza costante, problematica e in ogni caso che inficia sulla qualità della tua vita.

Come nella vita anche nel sogno, i pidocchi sono qualcosa di cui bisogna sbarazzarsi. Ebbene: il parallelismo, o ciò che i nostri sogni ci stanno comunicando, è che c’è qualcosa che ci assilla. Un brusio di sottofondo costante, qualcosa che ci dà dei grattacapi (letteralmente, nel caso dei pidocchi) e che abbiamo bisogno di portare a risoluzione. Si tratta spesso di piccoli problemi nella vita quotidiana, routine fastidiose od obblighi e incombenze che ci provocano irritazione, più che malessere o ansia.

Sognare una testa piena di pidocchi: cosa vuol dire?

Una testa piena di pidocchi costituisce un’indicazione piuttosto chiara, almeno a livello di interpretazione dei sogni, che la vita che stiamo conducendo è costellata da piccole incombenze di poco conto che, sommate tra di loro, ci stanno rendendo impossibile la vita.

Quando la cute e i capelli sono completamente pieni di pidocchi che saltellano e depongono le uova, è molto probabile che la nostra vita sia talmente piena di impegni da essere quasi impossibile da gestire. Si tratta di incombenze spesso insignificanti, più un fastidio che qualcosa di serio.

Non è raro che ci sogna una testa piena di pidocchi, la propria o quella altrui, abbia un sonno potenzialmente disturbato e, soprattutto, alterato dal pensiero di tutte le cose che bisognerà sbrigare il giorno dopo.

Chi vede i pidocchi sulla testa di qualcun altro potrebbe invece essere preoccupato per il suo benessere psicofisico, poiché è evidente che i pidocchi, ovvero le piccole incombenze quotidiane, lo stanno sommergendo.

Sognare i pidocchi che ci depongono le uova in testa

Questa evenienza si differenzia dalla precedente per un semplice motivo: vedere i pidocchi è già un bel problema, ma quando questi si stanno mettendo comodi e stanno avviando le pratiche per mettere su famiglia, deponendo le uova, le cose si fanno più difficili da somatizzare.

In altre parole le uova del pidocchio simboleggiano la preoccupazione, più o meno quiescente, che tutte le attività quotidiane di piccola importanza, ma che non possiamo disattendere, ci causano. Una crescente preoccupazione può portare ad ansia e insonnia, specialmente se lasciata “incustodita”.

Altri significati associati alle uova sono quelli che concernono la sfera dei segreti: l’uovo ci suggerisce che potremmo avere rivelato qualcosa che avrebbe dovuto mantenersi segreto. Un’azione incompiuta o qualcosa di non fatto, anche sapendo che avrebbe provocato conseguenze. Da qui una possibile origine della preoccupazione.

Sognare pidocchi sulla testa dei figli

Quando i pidocchi dimorano e prosperano, nel sogno, sulla testa dei nostri figli la questione è leggermente diversa. Si parla infatti di sogni che indicato un senso di attaccamento e protezione eccessivo nei confronti dei piccoli.

Ci sentiamo probabilmente preoccupati per loro, per quello che devono fare ogni giorno e per le loro attività quotidiane, spesso molto impegnative. Vite concitate quanto, se non più delle nostre.

Questa percezione può essere vera o falsa: potrebbe essere una preoccupazione ipotetica per figli che stanno per fare qualcosa di diverso dal solito, o si stanno imbarcando di un progetto impegnativo, o può essere una preoccupazione dettata dall’istinto della mamma o del papà chioccia.

Figli e pidocchi sono una preoccupazione piuttosto comune: quando li sogniamo insieme, potrebbe darsi anche che percepiamo una netta preoccupazione nei confronti della loro situazione scolastica.

Sognare di uccidere i pidocchi

Il pidocchio va eliminato, e c’è poco da fare. Se nel sogno intraprendiamo l’attività di pulizia, significa che probabilmente stiamo avviando un progetto di repulisti dalle mediocri incombenze della vita.

In questo caso il sogno ha un’accezione decisamente più positiva, perché l’inconscio rivela che ci stiamo armando per non farci schiacciare dalla sensazione che la vita stia avendo la meglio.