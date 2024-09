Cosa significa sognare pesci?

C osa significa sognare pesci? Ecco le possibili interpretazioni che si possono dare a questo animale quando ci appare in sogno

Tartarughe, cani, gatti e perfino specie che, nella vita reale, ci fanno paura. Sognare gli animali è piuttosto comune ma ognuno di loro, nel mondo onirico, ha un significato diverso e porta con sé messaggi che sarebbe bene comprendere. Come quando capita di sognare pesci, a prescindere dalla tipologia e dalla dimensione.

Un sogno che porta con sé tantissime interpretazioni diverse. Un animale che può essere associato alla propria realizzazione spirituale e crescita personale, al successo nella vita e in amore, alla prosperità e perfino alla fertilità. Insomma, sognare pesci è tutt’altro che banale ed ecco qui una carrellata delle possibili interpretazioni che si possono dare a questi animali una volta che ci appaiano in sogno, come messaggeri del nostro inconscio e a cui è bene dare la giusta importanza.

Il significato dei pesci

Per prima cosa occorre dire che, così come per tanti altri animali, anche i pesci sono figure e simboli archetipici presenti in molte tradizioni religiose e mitologiche. In alcune leggende nordiche, per esempio, i pesci sono associati alla saggezza e alla conoscenza, mentre nel cristianesimo, questi animali vengono collegati alla figura di Gesù Cristo e alla spiritualità in generale.

Se si parla di sognare pesci, invece, conta molto il contesto nel quale vengono sognati oltre alle emozioni che il dormiente prova quando vi si trova davanti.

Sognare pesci, le possibili interpretazioni

In linea generale, possiamo dire che sognare pesci può portare a diverse interpretazioni, dal desiderio di chi sogna di avere maggior libertà e indipendenza, proprio come i pesci che nuotano nel mare senza nessun tipo di restrizione, e fino alla necessità di chi dorme di esplorare una parte più profonda di sé, connettendosi maggiormente con il proprio inconscio.

Ma non solo. Sognare pesci può voler significare anche la necessità di chi dorme di seguire la propria voce interiore, le proprie intuizioni, la propria saggezza interiore. E fino anche a rappresentare un segno positivo che anticipa un futuro ricco e prospero.

Insomma, una serie di possibili interpretazioni che entrano nel profondo del sentire di chi sogna e che rappresentano un cambiamento e aspetti positivi del dormiente. Un simbolo che è quasi sempre associato alla profondità del nostro inconscio e che, pur rappresentando emozioni, desideri e anche paura, ha sempre (o quasi) una valenza positiva.

Un animale dalla forte capacità intuitiva e che trasmette questo aspetto anche in sogno.

Sognare pesci, infatti, può voler dire che ci si trova in un momento della propria vita in cui risulta importante affidarsi a ciò che si sente dentro. Come una sorta di mezzo che ci connette alla nostra parte più profonda.

Allo stesso modo, però, sognare pesci può essere anche collegato alla fecondità, richiamando quel concetto di abbondanza e prosperità già accennato. Proprio per questo, sognare pesci può voler significare l’arrivo di novità importanti nelle propria vita.

Le diverse tipologie di pesci

Se si sognano pesci rossi, invece, è l’infanzia che viene alla luce e in particolare si rimanda alla gioia, l’ingenuità e la felicità di quando si è bambini. Quasi come se il nostro inconscio ci stesse comunicando la necessità di alleggerire il nostro modo di vivere, riportando nel presente le sensazioni gioiose e spontanee della fanciullezza.

Sognare pesci colorati porta con sé un significato molto positivo. I pesci tropicali per esempio, ci indicano di prenderci una pausa e esplorare nuove parti di sé. I pesci dorati, invece, ci annunciano l’arrivo di grandi soddisfazioni in ambito economico.

Se in sogno ci appaiono tanti pesci che nuotano nel mare quello che ci viene comunicata è la nostra volontà inconscia di essere più liberi, indipendenti e di seguire la propria indole. Così come sognare di cucinare dei pesci porta con sé la buona notizia che la propria vita potrebbe essere arricchita con qualcosa di buono.

Ma attenzione. Perché sognare pesci può anche essere un avvertimento. Nel caso in cui questi fossero morti e visti come pesce crudo, potrebbe esserci un significato negativo. Se l’emozione nel mangiarlo è di paura, infatti, potrebbe voler dire che si sta percependo un pericolo. Al contrario se lo si mangia tranquillamente, non c’è nulla da temere nemmeno nella vita reale.

Infine, sognare pesci morti, porta con sé un’allusione alla morte simbolica di parti della nostra interiorità. Secondo Carl Gustav Jung, infatti, questa immagine del pesce rappresenta le intuizioni che arrivano dal nostro inconscio e che, visto lo stato inanime dell’animale, si tratta di parti con cui non si è in contatto e che devono essere indagate.