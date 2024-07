I l valore sentimentale di un caro defunto che appare in sogno non è da sottovalutare ma forse dietro a quell’immagine c’è di più: cosa significa sognare una persona morta?

Siamo cresciuti canticchiando “i sogni son desideri chiusi in fondo al cuor” come Cenerentola e con Shakespeare che ha scritto “Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni” ma siamo sicuri che sognare una persona morta significhi solamente volerla riabbracciare? Probabilmente no, dietro a questo ricordo c’è molto di più che vuole comunicarci l’inconscio.

Il legame con i genitori, con i nonni o con un amico speciale non svanisce solo dopo la sua morte: continua, evolve e sicuramente in un certo senso si rafforza, cercando di far tesoro sempre di più dei ricordi, evitando che possano disperdersi.

Nel cuore della notte, tra le lenzuola ci troviamo a camminare in mondi paralleli dove la realtà e il sogno si fondono in un “balletto” onirico. Sognare una persona amata che ci ha lasciato è come ricevere una visita inaspettata: un misto di sorpresa, nostalgia e quel pizzico di mistero che rende tutto così magnetico.

Perché hai sognato una persona morta?

Se nei tuoi sogni una persona cara defunta è venuta a trovarti devi capire che mentre il tuo corpo riposa, la tua mente non lo fa. Infatti, il cervello e l’inconscio continuano a rimuginare, lavorare e sedimentare ricordi e pensieri.

Molte persone dicono di non sognare ma molto probabilmente non ricordano cosa hanno visto, altri hanno ricordi vaghi ma c’è anche chi ricorda nitidamente sogni e incubi. Sognare una persona morta ci riporta alla luce una serie di ricordi spesso belli, piacevoli e sentimentali ma allo stesso tempo potrebbe persino farci agitare o avere paura se abbiamo dei conti in sospeso con chi abbiamo sognato.

Potremmo catalogare questa tipologia di sogno come un’esperienza che suscita emozioni tanto profonde quanto complesse. Le immagini visualizzate possono variare notevolmente nel contenuto e nell'interpretazione, a seconda del rapporto che avevi con la persona e del contesto del sogno.

Elaborazione del lutto

Una delle interpretazioni più comuni riguarda il processo di elaborazione del lutto: quando perdiamo qualcuno che amiamo, il nostro subconscio può utilizzare i sogni per aiutarci a fare i conti con la perdita. Sognare la persona defunta rappresenta un modo per affrontare il dolore e cercare un senso di chiusura.

Forse la persona che abbiamo tanto amato ci è apparsa per ricordarci di non prendere decisioni importanti dopo un lutto: soprattutto se si tratta di una perdita fresca, è importante agire con ragionevolezza, mettendo da parte gli impulsi.

Il subconscio che parla

Talvolta, i sogni possono essere interpretati come messaggi dal nostro subconscio. In questo caso, sognare una persona morta, potrebbe indicare che ci sono emozioni o situazioni irrisolte legate ad essa. Cosa ci sta dicendo il nostro corpo? Si tratta di un vero e proprio invito a riflettere su aspetti che necessitano di attenzione o cambiamento.

Il significato di transizione

Non sempre dobbiamo interpretare la morte come una vera e propria perdita, talvolta simboleggia un cambiamento o una transizione. Se nel nostro sogno vediamo una persona cara deceduta, ciò che potrebbe indicare è la chiusura di un capitolo e l’inizio di una fase tutta nuova. Per esempio? Magari il subconscio ti sta indicando di lasciare andare il passato per abbracciare nuove opportunità lavorative o sentimentali.

La visione spirituale

Chi ha una visione spirituale della vita, ha fede religiosa o crede nelle energie interpreta il sogno come un vero e proprio legame che continua. L’idea è quella di immaginare che sia proprio la persona cara a volersi manifestare, farsi ricordare o lasciare un messaggio. Per motivi sentimentali si spera che sognare un genitore, un nonno o un amico morto possa volerci dire direttamente che sta vegliando su di noi: una sorta di conforto emotivo, una rassicurazione.

Riflettere su ciò che si desidera

Un’altra opzione? Potrebbe essere quella di voler riflettere sui nostri sentimenti o su ciò che desideriamo. Alla fine, rivedere, seppur per pochi fotogrammi, una persona che abbiamo amato tanto, ci farà sentire più vicini e meno separati, seppur ormai non faccia più parte della nostra quotidianità. Alcuni rivivono in sogno persino momenti già vissuti: in quel caso è ancora più lampante il significato chiaro.

Sognare una persona morta che ti chiede qualcosa

Chiaramente le interpretazioni possono variare collegando il concetto al resto del sogno; ad esempio se ti stesse chiedendo qualcosa forse riflette la necessità di risolvere qualcosa rimasto in sospeso con quella persona. Immagina di aver perso qualcuno in modo improvviso e magari averci litigato poco prima, il bisogno di riconciliazione potrebbe spingere il tuo inconscio a fartela sognare.

Se invece di chiederti qualcosa ti stesse dicendo qualcosa dovresti fare attenzione al messaggio: molto probabilmente più che pensare che sia proprio il defunto a parlarti dovresti interpretarla come una conoscenza profonda della persona. Per esempio: stai pensando di maturare una decisione come la chiusura di una relazione? Molto probabilmente la persona cara saprebbe consigliarti e dentro di te sai già quello che ti direbbe.