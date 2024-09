Cosa significa sognare le api?

C osa significa sognare le api e come dobbiamo interpretare la vista di questi piccoli insetti nel mondo onirico?

Spesso quando ce le troviamo davanti si tende ad allontanarsi se non, in alcuni casi, ad avere dei veri e propri attacchi di paura. Ma quando ci si trova a sognare le api tutto cambia, perché nei sogni, come ha detto anche Albus Silente in Harry Potter, si entra in un mondo che è totalmente nostro. E ciò che nella vita reale può darci determinate emozioni, nel sogno ci porta significati che è importante riconoscere. Anche quando ci si trova a sognare le api.

L’importanza delle api

Partiamo con il dire che l’ape, è un simbolo presente in tutte le società, dall'Oriente all'Occidente, e lo si trova nella religione, nella mitologia, nell'esoterismo, nell'arte, ecc. Un simbolo che spesso ha significati opposti ma che in ogni caso rappresenta un ruolo importante come solo pochi altri animali hanno. Dopo tutto si dice spesso e a ragion veduta che se le api non ci fossero più la vita sulla Terra sarebbe destinata a finire, priva di quell’equilibrio che proprio le api sono in grado di garantirle.

Andando indietro nel tempo, sappiamo che per gli antichi Egizi le api avevano un'origine divina, nate dalle lacrime di Ra. Ma erano anche viste come portatrici di nuova vita se entravano nella bocca di un defunto.

Per gli antichi Celti ma anche Germani, l'ape rappresentava un simbolo di abbondanza e ricchezza per via della sua produzione di miele. Oltre ad avere una valenza di rinascita dovuta al suo annuale ritorno in concomitanza della Primavera. Nell'antica Roma le api erano viste come un simbolo di virtù mentre i greci consacravano l’ape alla luna, come rappresentazione femminile accompagnata a Diana Efesina, la dea Madre.

Ma non solo, perché l’ape nel corso del tempo ha anche assunto un significato regale, tanto da essere proprio questo animaletto il simbolo presente sullo stemma gigliato francese, almeno così pare.

Ma torniamo al mondo onirico e cerchiamo di capire cosa significa sognare le api e in che modo, la dove la ragione si perde, viene interpretato.

Sognare le api, cosa significa

Proprio come accade per la grande varietà di interpretazioni simboliche che nel tempo sono state associate a questi piccoli insetti, anche sognare le api ha diverse valenze a seconda del contesto e delle emozioni che suscitano nel dormiente.

Sognare le api, infatti, può aprire a una vastissima gamma di significati. Eccone alcuni. La visione in sogno di un alveare o di diverse api che lavorano insieme, per esempio, può stare a significare la necessità di colui/lei che sogna di cooperazione, di maggior solidarietà e di avere maggior armonia nelle relazioni interpersonali che vive.

Ma non solo. Le api, infatti, sono spesso associate al lavoro e alla diligenza nel farlo. Sognare le api, quindi, può significare il bisogno del dormiente di lavorare sodo e di essere diligenti nella realizzazione delle proprie mansioni quotidiane. Cosa che riporta a una maggior abbondanza e produttività. Sognare le api, infatti, potrebbe riportare alla loro produzione instancabile di miele, e quindi anche all’apertura a una possibilità di raggiungere il successo e una maggior prosperità, ovviamente attraverso il proprio lavoro. Un successo da raggiungere con ordine, disciplina e con una struttura, come quella che le api hanno all’interno dell’alveare.

Infine, sognare le api, può anche essere un simbolo inerente alla natura e all’armonia con essa. Vista la loro estrema importanza per il mantenimento di un equilibrio a livello ecologico, le api in un sogno possono significare la necessità e l’importanza di vivere nel rispetto della natura che ci circonda e di cui facciamo parte, una sorta di monito e via da seguire.

Sognare le api per riflettere

Ma l’ape potrebbe metterci anche in guardia quando è vista in un sogno. Se si è inseguiti da una o più api, può essere che ci sia qualcosa che ci fa paura nella vita reale, un cambiamento, una situazione e che si cerca di scappare ed evitare.

Così come, sognare un’ape che ci punge può voler simboleggiare una situazione che ci preoccupa, un pensiero, un sentimento, un conflitto interiore, ma anche una persona dalla quale ci si sente toccati nel profondo e di cui ci si vuole liberare. Tutti sogni che ci indicano che qualcosa non va e per cui la soluzione non è mai scappare, ma è bene affrontare nella vita reale ciò che ci tormenta e risolverlo, lasciandolo andare.