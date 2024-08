T i capita spesso di sognare la neve e non sai che significato attribuire a questo sogno? Ecco una panoramica sulle principali interpretazioni e sui significati più profondi di questa tipologia di sogno

Soffice, candida, suggestiva, la neve porta alla mente immagini di candore e purezza e quando ci appare nei nostri viaggi onirici, ci conforta quasi immediatamente. Sognare la neve però non è sempre legato a sensazioni positive e rassicuranti.

I modi in cui essa fa capolino nei nostri sogni possono essere molto diversi e rivelare messaggi diametralmente opposti tra loro. Per questo le interpretazioni dei sogni con protagonista la neve sono tra le più affascinanti. Vediamo insieme cosa significa sognare la neve e quali sono i suoi maggiori significati simbolici.

Sognare la neve: simbolismo e significati

La neve scende lentamente sui comignoli delle case, un bianco manto nevoso avvolge tutto ciò che ci circonda e noi proviamo un senso di pace, calma e tranquillità. Sognare la neve è spesso associato a immagini e sensazioni di questo tipo. Visioni che confortano e che ci inducono a pensare che ciò che abbiamo appena sognato rifletta un cambiamento o uno stato d’animo generalmente positivi. E questo è assolutamente vero, soprattutto se conosciamo i significati e i simboli legati alla neve.

Essa è principalmente associata ai concetti di purificazione e candore, concetti che riflettono la possibilità di un profondo rinnovamento e di un nuovo inizio. Bianca e cristallina, la neve indica chiarezza e trasparenza, ma anche riflessione e calma. Ma le forme in cui la neve si rivela nei sogni sono molteplici e abbracciano significati davvero variegati. La neve è fredda e questa sua caratteristica può avere a che fare con la distanza emotiva da se stessi o dagli altri e con un periodo di generale isolamento. Ma perché solitamente sognare la neve ci rassicura?

Perché sognare la neve ci rassicura

Sognare la neve ci rassicura per una serie di motivi legati proprio ai suoi simbolismi. Impalpabile, bianca, leggera, la neve si presenta come un elemento di dolce distacco dalla routine, un elemento silenzioso che senza far rumore, avvolge e trasforma l’ambiente circostante. Questo abbraccio candido rassicura chi sogna e infonde sensazioni piacevolissime di calma e tranquillità. Sentieri innevati, tetti imbiancanti, fiocchi di neve, sono tutte immagini estremamente rassicuranti, ma, come abbiamo anticipato, non sono le uniche.

Sognare la neve è sempre positivo?

La neve nei sogni non appare sempre allo stesso modo, non sempre si mostra docile e rassicurante, anzi. Vi è mai capitato di sognare una bufera di neve o di perdervi sulle pendici di una montagna che siete intenti a scalare? Sono sogni decisamente diversi da quelli che ci confortano attraverso immagini di manti nevosi o fiocchi di neve. Sogni di questo tipo si legano a significati psicologici che non riflettono uno stato inconscio così positivo. Ecco alcuni esempi.

Sognare una nevicata estiva

Sole, mare, caldo, e improvvistamente ecco cadere dal cielo fiocchi di neve o una vera e propria tempesta di ghiaccio. Vi è mai successo? In questo caso il sogno è connesso a una situazione di disagio e stress, soprattutto in campo economico e finanziario.

Dormire sulla neve

Fai sogni ricorrenti che ti vedono dormire su un freddo manto nevoso anziché su un comodo letto? L’interpretazione maggiore fa riferimento alle difficoltà in campo amicale e al desiderio di stringere nuovi rapporti chiudendo con relazioni ormai logore.

Osservare le neve dalla finestra

Si tratta di uno sei sogni più comuni tra quelli con protagonista la neve. Osservare i fiocchi che scendono lentamente dal cielo, attraverso una finestra è un’immagine che rivela un senso di nostalgia per i tempi passati, in particolare per l’infanzia. Una visione che è spesso connessa con immagini che richiamano il periodo delle feste natalizie e/o dei giochi sulla neve che si facevano da bambini.

Tempesta di neve

Tempeste di neve, tempeste di ghiaccio, bufere, sono le manifestazioni più impetuose in cui può presentarsi la neve in natura. Quando ci investono nei sogni e ci mettono in difficoltà, stanno ad indicare che stiamo vivendo un periodo di incertezza e confusione e che ci sentiamo smarriti e privi di punti di riferimento.

Psicologia e interpretazioni della neve in sogno

Come abbiamo avuto modo di vedere sono davvero tanti e diversificati i significati attribuibili ai sogni con protagonista la neve. Ma sognare la neve può raccontare molto altro di noi. Sì, perché la neve ha un significati psicologici profondissimi. Secondo la psicologia analitica junghiana, ad esempio, la neve rappresenterebbe il sé interiore e la sua introspezione.

Invece secondo l’interpretazione di Freud, la neve avrebbe significati legati sia alla frigidità emotiva che al desiderio di trasformazione dei desideri repressi. In ognuno di questi casi, la neve nel sogno offre una panoramica importante sulla nostra psiche e sul nostro inconscio inducendoci ad analizzarci in maniera ancora più analitica e introspettiva.