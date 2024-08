T i è mai capitato di sognare il diavolo? Ecco quali sono le maggiori interpretazioni di questo sogno e cosa ci racconta la sua simbologia

Spaventoso, angosciante, a tratti inquietante, sognare il diavolo può rivelarsi un viaggio onirico decisamente tormentato e i motivi sono legati principalmente alla simbologia che si cela dietro questa figura soprannaturale. Ma cosa significa sognare il diavolo?

Le sensazioni di paura che molti provano al risveglio dopo un sogno di questo tipo sono sempre legate a un’interpretazione negativa? In realtà no, sognare il diavolo, contrariamente a quanto si possa pensare, non è un brutto presagio e può assumere diverse connotazioni. Scopriamo insieme cosa significa sognare il diavolo e quali sono le possibili interpretazioni.

Sognare il diavolo è un brutto segno?

Alzi la mano chi non si è mai svegliato, almeno una volta nella vita, nel bel mezzo di un sogno, provando una sensazione di agitazione mista a spavento, dopo aver interagito con una figura demoniaca. Sognare il diavolo è una delle esperienze oniriche più comuni e dato che si tratta di una figura associata al male, il risveglio dopo un sogno del genere può generare ansia e preoccupazione.

Ma si tratta davvero di un brutto presagio? In realtà no o almeno non sempre. Anche se il diavolo racchiude in sé tutte le caratteristiche legate alla malvagità e alla negatività, solitamente quando compare nei sogni assume significati molto diversi, legati, in particolare, a concetti di trasformazione, esplorazione e avvertimento.

Perché sogniamo il diavolo

Sognare il diavolo è comune soprattutto in particolari periodi della nostra vita. In momenti in cui, ad esempio, ci sentiamo particolarmente vulnerabili e facciamo i conti con conflitti interiori che ci impediscono di vivere appieno e pesano sul nostro benessere psicofisico. In situazioni del genere, il diavolo può fare capolino nei nostri sogni per avvertirci che c’è qualcosa che dobbiamo risolvere, che l’apparente “normalità” con cui affrontiamo le giornate nonostante i nostri profondi conflitti interiori, deve lasciare il posto a un’analisi e una comprensione profonda di ciò che ci turba.

Un altro motivo connesso alla presenza del diavolo nei nostri sogni è da ricercare nella liberazione dalla manipolazione o da situazioni tossiche. Chi è intrappolato in relazioni o contesti nocivi, può fare esperienza della visione del diavolo nei propri viaggi onirici in maniera ricorrente. Perché? Perché il diavolo diventa la rappresentazione delle forze negative che stanno distruggendo la nostra vita. E che dire di chi ha la tendenza a reprimere i propri sentimenti o le proprie pulsioni? Anche in questo caso un sogno di questo tipo potrebbe rivelarsi ricorrente e spingerci a liberarci da paletti morali che ci limitano, rischiando di farci implodere.

Significati simbolici del diavolo

Ci sono diversi modi in cui le figure demoniache possono apparire nei nostri sogni. Queste modalità fanno una grande differenza quando si cerca di dare un’interpretazione all’esperienza onirica appena vissuta. Prima di analizzare le principali modalità mediante le quali il diavolo ci appare in sogno, andiamo ad approfondire i suoi significati simbolici. Il diavolo è universalmente riconosciuto come il simbolo del male, ma non solo.

Esso è infatti anche l’emblema della ribellione (si tratta infatti di un angelo decaduto che sfidò Dio) del proibito, della lussuria e della tentazione. Tutti tratti che nei sogni ci inducono a riflettere sulle parti più complesse e nascoste della nostra psiche, superando la mera simbologia e spingendoci a indagare su ciò che ci preoccupa o che in qualche modo ci limita.

Sognare il diavolo: Interpretazioni e significati

Dopo aver delineato le caratteristiche principali della simbologia legata alla figura del diavolo, passiamo alle maggiori interpretazioni dei sogni che lo vedono protagonista. Tra i sogni più comuni e ricorrenti vi sono:

Diavolo che sorride

Diavolo che sussurra

Attacchi demoniaci

Possessioni demoniache

Nel primo caso, la figura del diavolo assume un' aura ancora più spaventosa e angosciante, tramite un sorriso che appare beffardo e malevolo. Ma cosa vuole suggerirci? Questa visione vuole dirci che qualche ambito della nostra vita è investito di falsità. Può trattarsi di una situazione, di un contesto, di una persona, c’è qualcosa nella nostra quotidianità che non appare del tutto chiara e cristallina e che merita di essere esplorata a fondo.

Il diavolo che sussurra è invece un sogno che si lega al nostro dialogo interiore. Spesso siamo troppo severi nei nostri confronti e tendiamo ad auto sabotarci e il diavolo che sussurra diventa il simbolo di questo auto sabotaggio. Attacchi demoniaci e possessioni demoniache sono probabilmente i due sogni più emblematici di questa lista. Quali sono le loro interpretazioni?

Nel caso degli attacchi, il sogno può indicare il senso di sopraffazione che proviamo in uno più ambiti della nostra vita, una sopraffazione che sta prendendo il sopravvento sul nostro benessere e che deve essere gestita al più presto. Nel caso invece della possessione demoniaca (tra i sogni più inquietanti che ci siano) l’interpretazione più comune è quella che simboleggia comportamenti autodistruttivi del sognatore e una lotta interiore faticosa.