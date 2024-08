Cosa significa sognare gatti?

S ognare gatti può avere tanti significati diversi a cui è bene prestare attenzione, per capire cosa sente il nostro inconscio e come agire.

Nei sogni entriamo in un mondo che è interamente nostro, fatto di immagini, desideri, paure, di segnali da cogliere e di tutto ciò che, a livello inconscio, proviamo senza saperlo davvero o senza che ce ne accorgiamo. Un mondo popolato di cose conosciute e a volte sconosciute, di immagini mai viste o familiari, come quando capita di sognare dei gatti.

Animali che in tanti abbiamo nelle nostre case e che, salvo qualche eccezione, amiamo, che ci fanno tenerezza e che spesso non comprendiamo. Ma che nonostante questo ci suscitano tante emozioni diverse. Ma cosa significa quando questi animali dall’indole tanto coccolosa quanto selvaggia ci appaiono in sogno?

Cosa rappresenta il gatto nei sogni

Esattamente come vale per qualsiasi altra cosa, animale o persona che ci appare in sogno, ci possono essere molteplici interpretazioni a seconda del come si sogna un determinato soggetto e delle emozioni che il vederlo ci suscita durante il sogno stesso.

Nel mondo onirico, per esempio, il gatto può assumere diversi significati e ruoli. Un animale che spesso viene collegato all’indipendenza e alla necessità del dormiente di sentirsi maggiormente autonomo. Ma non solo. Il gatto viene anche associato al bisogno di chi sta sognando di progredire ed evolversi, di imparare ad ascoltare di più ciò che si prova e che si sente dentro, lasciando che sia la parte più viscerale di noi stessi a parlare e indirizzare le nostre azioni.

Sognare gatti in grande quantità, però, ha un dettaglio che è bene tenere in considerazione quando si cerca di dare un significato al sogno fatto, i numeri appunto. Sognare tanti gatti, infatti, può assumete significati diversi rispetto al sognare un gatto solo, in primis in riferimento alla sensazione che questa immagine ci suscita.

Se il vedere o essere in contatto con tanti gatti nel sogno ci genera emozioni sensazioni positive, il sogno sarà certamente un segno di un buon legame con la propria parte istintuale, e questo perché il gatto è un simbolo di questa sfera precisa e che fa parte di ognuno di noi.

Sognare gatti e i suoi significati

Sognare tanti gatti dentro casa, in un luogo “amico”, poi, può voler significare che il dormiente sta attraversando un periodo della propria vita molto ricco di responsabilità alle quali è chiamato a far fronte.

Ma non è finita qui. Sognare i gatti, può essere interpretato anche come la necessità del soggetto di riunire e mettere in accordo tutte le sfaccettature del proprio Io, andando a recuperare un equilibrio e un’unità a livello psicologico.

Se si sognano dei cuccioli di gatto, invece, è possibile che l’immagine che il sogno voglia comunicare sia legato allo stato d'animo del sognatore, che si sente vulnerabile, indifeso e bisognoso d'amore, esattamente come le emozioni che suscita la vista di un gattino piccolo o appena nato. Ma non solo. Perché sognare gatti piccoli può anche simboleggiare la voglia e il desiderio da parte del sognatore di ritrovare quella spensieratezza infantile tipica dei bambini e che nel sogno si manifesta proprio con la visione di piccoli gattini.

E ancora l’avere progetti della propria vita che non si sono ancora portati a compimento o che necessitano di maggior spinta, possono essere altre interpretazioni collegate al sognare gatti piccoli. Un modo per manifestare la necessità di utilizzare le proprie risorse interiori per poter raggiungere i propri obiettivi e il traguardo che ci si è prefissato.

Il colore dei gatti

Se si parla di colore, poi, è bene aggiungere che sognare gatti neri, solitamente collegati alla sfortuna, è anche simbolo della sessualità femminile e di seduzione. Per questo, chi sogna dei gatti neri potrebbe avere il bisogno a livello inconscio di tirare fuori questi aspetti e un maggior carisma verso gli altri.

I gatti rossi, invece, particolari e bellissimi, sogno un segno positivo, che potrebbe avvisare dell’arrivo imminente di una buona notizia, come una vincita, un colpo di fortuna o qualcosa di raro ma bello almeno tanto quanto i felini di questo colore.

Infine, se si sognano gatti in atteggiamenti aggressivi, si è di fronte a un sogno dalla simbologia “negativa” che potrebbe rappresentare un conflitto o una situazione di tensione in chi sogna, cosa che dovrebbe portare ad analizzare se qualcosa non va nella propria vita e se c’è qualche aspetto che ci blocca o disturba a livello emotivo ed interiore.