Cosa significa sognare di tagliarsi i capelli?

H ai sognato di tagliarti i capelli? L'interpretazione di questo sogno potrebbe indicare qualcosa sulla tua vita che ancora non sai.

Sognare di tagliarsi i capelli è un sogno piuttosto ricorrente che può avere tantissimi significati differenti. I capelli infatti sono legati sin dall’antichità all’idea di energia, forza e buona salute.

Pensiamo, ad esempio, alla leggenda di Sansone per cui la chioma era fonte, nel mito, di vigore e invincibilità. Non solo: la simbologia dei capelli è legata anche alla sensualità, alla forza intellettiva e al pensiero.

Sognare di tagliarsi i capelli: cosa vuol dire?

Sognare di tagliarsi i capelli dunque può avere diverse connotazioni che non sempre sono positive. Può infatti indicare una volontà di rinnovamento e di miglioramento dell’aspetto, ma anche una sensazione di perdita.

La chioma infatti simboleggia vigore e forza sia negli uomini che nelle donne ed è legata al benessere psicofisico. Soprattutto se drastico un taglio di capelli si può interpretare come tendenza all’annullamento e sacrificio.

In particolare il significato assume un connotato di violenza se a tagliare i capelli è qualcun altro: l’autore del gesto viene indicato, in questo caso, come la persona prevaricatrice che provoca sofferenza.

Il taglio di capelli e il cambiamento

Il taglio di capelli viene associato spesso al cambiamento e alla ricerca di qualcosa di nuovo. Tagliare le ciocche dunque rappresenta una liberazione dalle ansie e una spinta verso il futuro.

In generale, comunque, il taglio indica una privazione. Tagliare dunque può indicare una perdita oppure un rinnovamento. La differenza fra le interpretazioni è legata al vissuto della persona che sogna, alle sue pulsioni inconsce e alle esperienze.

Quando si tratta di sognare di tagliarsi i capelli dunque ogni dettaglio può fare la differenza portando a un’interpretazione differente.

Se si tagliano poche ciocche il sogno potrebbe essere di buon auspicio e indicare lo slancio verso qualcosa di nuovo e bello.

Se il taglio riguarda tutta la chioma invece si parla di un evento traumatico e segnante.

Se i capelli che vengono tagliati sono spettinati oppure sporchi significa che si è alla ricerca di un mutamento vantaggioso.

Se il taglio è netto significa che vuoi lasciarti alle spalle qualcosa di brutto che ti è accaduto o vuoi eliminare drasticamente una persona dalla tua vita.

Se il taglio della chioma peggiora la tua immagine nel sogno vuol dire che ti senti intrappolata in una situazione che non ti rappresenta e ti stai snaturando.

Se il taglio, al contrario, ti ha reso migliore, vuol dire che sei soddisfatta della tua vita e di ciò che ti sta accadendo.

Se sogni uno sconosciuto che ti taglia i capelli probabilmente stai affrontando un cambiamento che ti consentirà di migliorare la tua vita.

Se sogni di tagliarti i capelli da sola significa che il tuo inconscio sta tentando di eliminare qualcosa che non ti è più gradito con un taglio netto. Pensiamo, ad esempio, ad una storia d’amore ormai logora, ad un lavoro che non ti piace o ad un’amicizia che ti rende infelice.

Cosa significa sognare di perdere i capelli?

Cosa significa se i capelli nel sogno non vengono tagliati, ma semplicemente cadono? Anche in questo caso ci possono essere tantissime interpretazioni. In generale questo sogno è legato ad un impoverimento della personalità e ad una crisi personale che impone di fermarsi e riflettere riguardo una situazione che sta diventando difficile, logorante e insoddisfacente.

Ma i significati di questo sogno non si fermano qui. Come abbiamo già sottolineato, infatti, i capelli sono un simbolo di seduzione e di sensualità. Una chioma curata è associata alla bellezza e alla capacità di conquistare gli altri.

Proprio per questo la perdita di capelli può indicare la paura di non essere affascinanti oppure di perdere la propria posizione nella società. I capelli indicano inoltre controllo e ragione poiché si trovano in testa.

La loro caduta potrebbe identificare l’arrivo di una cattiva notizia o il presagio di una disgrazia. In generale questo sogno manifesta l’inconscia paura che possa accadere qualcosa di brutto e che si possa perdere qualcosa di importante, da un posto di lavoro all’amore.

Questo sogno dunque potrebbe indicare un messaggio inviato dall’inconscio che spinge a riflettere riguardo una sensazione di inadeguatezza o un timore che andrebbe risolto. Rivelando la necessità di risolvere un importante problema.

Anche in questo caso le sfumature fanno la differenza. Se sogni di perdere i tuoi capelli a ciocche probabilmente stai vivendo un momento stressante e necessiti di un po’ di relax.

Se li stai perdendo mentre ti pettini di fronte a uno specchio forse hai dei problemi che ti angosciano e senti di essere sola, abbandonata a te stessa nel tentativo di risolvere ogni questione senza l’aiuto di nessuno.

Se nel sogno diventi calva velocemente vuol dire che stai affrontando qualcosa che non ti fa sentire a tuo agio e hai necessità di cambiare la tua percezione e la tua immagine.