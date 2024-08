Cosa significa sognare di perdere i capelli?

I capelli sono un simbolo di omologazione, sicurezza e protezione dal giudizio del mondo. Che cosa significa quando si sogna di perderli? I significati possono essere molti, e naturalmente cambiano in base al contesto

Innanzitutto è importante specificare che sognare di perdere i capelli è un fenomeno che riguarda sia gli uomini che le donne. Se la calvizie è un problema più vicino all’uomo, la perdita di capelli può essere considerata in tutto e per tutto un trauma, sia esso provocato da malattie o altre circostanze.

Perdere i capelli è una rappresentazione che va oltre il semplice restare pelati e, in quanto sogno, secondo alcuni teorici, potrebbe rivelarci qualcosa del nostro stato d’animo e subconscio.

Cosa rappresentano i capelli nei sogni?

Quando pensiamo ai capelli, troviamo differenti significati che possono essere associati a questo elemento che viene considerato normale e gradito nell’aspetto fisico di una persona, sebbene non necessario. Parliamo di qualcosa che, sappiamo, il tempo e la salute possono toglierci, privandoci di qualcosa che ci omologa agli altri, ci mette a nostro agio perché ci rende più simili a chi abbiamo attorno.

Detto ciò, nei sogni, i capelli rappresentano anche:

Idee che vengono tralasciate, dimenticate o abbandonate

Impotenza davanti a una situazione

Perdita del controllo sulla propria vita

Perdita di creatività o di senso artistico

Perdita di energia e vitalità

Questo genere di sogni potrebbe manifestarsi in una miriade di contesti, ma generalmente prende forma, e ce lo si ricorda, quando si sta attraversando un periodo molto difficile o molto stressante. Si tratta di un campanello di allarme dal subconscio, o semplicemente di un sogno dine a se stesso? Tutto dipende, come sempre, dal contesto.

Sognare di rimanere calvi

Perdere i capelli è brutto, ma sognare di rimanere calvi può rivelarsi anche più traumatico. E in questo caso potremmo tranquillamente etichettare questo sogno come incubo, specialmente per alcuni individui che amano molto la loro chioma. Uomini o donne non ha importanza: quando ci si risveglia da questo incubo, si ha la netta sensazione di sollievo tipica di chi per fortuna non ha vissuto che un’esperienza onirica.

In generale, la calvizie è un indicatore del tempo che passa, specialmente negli uomini. Quando si sogna di restare calvi, si potrebbe essere preoccupati del tempo che passa, delle lancette che ticchettano. Non solo: potrebbe anche essere indicatore del fatto che non siamo soddisfatti del nostro fisico o del nostro aspetto in generale.

Sognare di perdere i capelli mentre ci si pettina

I capelli sono un simbolo di forza, di seduzione e di potere. In qualche modo sono anche un emblema rassicurante di quello che ci fa sentire uguale agli altri e, al tempo stesso, ci rende felici di essere come loro.

Quando ci si pettina si compie un’azione districante in cui si tenta di risolvere i propri problemi. Sognare di perdere tanti capelli durante un colpo di spazzola è simbolo che qualcosa nella propria vita sta sfuggendo al controllo.

Per esempio, gli eventi, le circostanze o la situazione della vita reale potrebbero starci togliendo le forze, la creatività, la giovinezza e la capacità di affascinare gli altri con il nostro carisma. La sofferenza fa parte di questo pacchetto poco piacevole e, in qualche modo, potrebbe fornire un avvertimento chiaro che qualcosa sta andando non come previsto.

Sognare di perdere i capelli a ciocche

Malattia, ansia e paura portano a una perdita di capelli. La chioma è un indicatore importante della salute di una persona, e quando si sogna di perdere i capelli a ciocche si potrebbe leggere nel sottotesto, quando il contesto lo rende possibile, che si stanno vivendo insicurezze importanti, e un rapporto davvero difficile col proprio corpo.

Potrebbe anche essere un indicatore della paura di diventare vecchi: in generale, molto spesso si sogna di perdere i capelli a ciocche quando si sta vivendo una vita reale decisamente stressante.

Sognare di perdere i capelli sotto la doccia

Stai sognando di fare lo shampoo e all’improvviso i tuoi capelli cominciano a staccarsi e cadere sul piatto della doccia. Questa immagine da incubo potrebbe ricalcare una fragilità caratteriale spiccata, marcata dall’insicurezza e dalla sensazione di impotenza e perdita di controllo sulla propria vita.

Se il sogno comincia a farsi ricorrente, potrebbe essere importante capire qual è il problema o l’insicurezza che sta offuscando la vostra luce.

Altri motivi per cui si sognano i capelli che cadono

I motivi sono tanti e, come sempre, dovrebbero essere associati al contesto. Per esempio, i capelli cadono con l’arrivo delle stagioni e con la vecchiaia: questo parallelismo, nel mondo dei sogni, potrebbe indicare una preoccupazione nei confronti dell’ignoto, dell’incerto, di un cambiamento di cui non si possono prevedere tutte le implicazioni.

Anche la paura della cattiva salute o della morte possono portare a sogni analoghi. In linea generale, tutto quello che esula dal vostro controllo diventa fonte di preoccupazione e può provocare questo sogno.