S ognare di partorire è piuttosto comune e indica qualcosa che va al di là della gravidanza

Sognare di partorire non indica necessariamente la volontà di diventare mamma, ma può nascondere tantissimi altri significati legati alla propria vita e a novità in arrivo. I sogni infatti sono strettamente legati al nostro inconscio e raccontano ciò che spesso non riusciamo a percepire ancora e che emerge nel corso della notte.

Sognare di partorire dunque è un sogno piuttosto comune nelle donne di tutte le età. Per alcune è il sinonimo di qualcosa che si spera, mentre per altre indica paura o cambiamenti, accostandosi ad una moltitudine di interpretazioni diverse.

Sognare di partorire: cosa vuol dire?

Se sogni di partorire dunque cosa vuole dirti il tuo inconscio? Questo sogno di solito si collega al termine di un periodo in cui una persona ha finalmente preso consapevolezza riguardo una novità oppure un cambiamento importante.

Significa dunque che sei arrivata al punto e alla destinazione che desideravi, che hai raggiunto un traguardo oppure che ciò che vuoi sta prendendo forma. La nascita di un bambino è un momento importante che segna per sempre la vita di quella persona. Allo stesso modo sognare di partorire indica che il sognatore sta affrontando un mutamento fondamentale e che la sua esistenza verrà presto stravolta.

Con il parto infatti finisce la gravidanza e inizia un nuovo momento nella vita della donna. Il parto rappresenta un periodo di passaggio dal fortissimo impatto emotivo e nei sogni questo attimo è legato all’evoluzione interiore.

L’atto di partorire, dunque, si ricollega al simbolo dell’attesa, del sacrificio e della gestazione.

Cosa significa sognare di partorire un maschietto

Il sesso del nascituro nel sogno è essenziale e può avere significati differenti. Se sogni di partorire un maschio, ad esempio, questo potrebbe indicare che c’è qualcosa nella tua esistenza che sta cambiando, sia dal punto di vista personale che sociale.

Cosa significa sognare di partorire una femmina

Se sogni di partorire una bambina e sei una donna, invece, potresti identificarti con la neonata. In questo caso il sogno indica la ricerca di pace e serenità, ma anche il bisogno di dare un senso a qualche situazione in cui si sente di non avere il controllo.

Forse stai vivendo un momento di passaggio nella tua esistenza e ti senti particolarmente incerta, insicura e vulnerabile. Proprio per questo il tuo inconscio ti porta a sognare una bambina, spingendoti a recuperare quella sicurezza di cui hai bisogno.

Cosa significa sognare di partorire dei gemelli

Sognare di partorire dei gemelli può indicare la presenza di un conflitto interiore fra cuore e testa. Se i bambini nati strillano e sono sani probabilmente sei sulla strada per risolvere i tuoi problemi, se invece i bambini non appaiono nel sogno (oppure sono morti) vuol dire che alcuni aspetti della tua personalità non si sono sviluppati bene perché qualcuno ti ha tarpato le ali.

Cosa significa sognare un parto prematuro

Sognare di partorire prematuramente è piuttosto comune soprattutto nelle donne che sono in dolce attesa. Si tratta di un sogno che è legato alle paure delle future mamme, ma può anche trattarsi di un segnale dell’inconscio.

Potrebbe infatti dirti che stai in qualche modo affrettando i tempi nella realizzazione di un progetto oppure che non hai riflettuto abbastanza riguardo una tematica e devi ancora avviare un processo di maturazione dal punto di vista psicologico.

Cosa significa sognare di partorire con dolore

Se sogni di partorire con dolore probabilmente stai incontrando forti difficoltà nel riuscire ad affermare chi sei e cosa vuoi. A volte può capitare di sognare di partorire in modo piuttosto violento, con la presenza di sangue e di forte dolore.

Questi elementi indicano un cambiamento in vista che sarà molto faticoso e difficile da affrontare. Infine se sogni di partorire e di morire ciò simboleggia un enorme mutamento nella tua esistenza che ti porterà ad abbandonare totalmente il passato per voltare pagina verso il futuro.

Cosa significa sognare di essere incinta e partorire

La gravidanza nei sogni viene considerata come un periodo di incubazione in cui cuore e mente si stanno preparando a vivere una grande novità. I cambiamenti, d’altronde, possono spaventare l’inconscio, per questo sognare la gravidanza è un modo per affrontare questo momento della vita, elaborando i fatti a poco a poco.

Se sogni di essere incinta e poi di partorire, dunque, è probabile che il tuo cervello sia finalmente pronto ad affrontare un cambiamento imminente. Con il tempo ha maturato la sua decisione ed è preparato a vivere quello che verrà. In questo caso dunque partorire rappresenta il sinonimo di far accadere qualcosa.