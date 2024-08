L e persone che si sentono ansiose nella vita reale potrebbero avere maggiori probabilità di sognare di essere rapite o di vedere rapire qualcuno che amano.

Sognare di essere rapiti può significare che ti senti stressata o intrappolata da una relazione, dal tuo lavoro o dalle tue responsabilità familiari. Questi sogni possono anche accadere mentre il tuo cervello lavora per elaborare un’esperienza spaventosa o traumatica appena vissuta, o che ci portiamo come irrisolta dal passato.

Un diario dei sogni, una buona igiene del sonno e il supporto di un terapista possono aiutare a bandire questi e altri sogni indesiderati.

La metafora del rapimento

I sogni di essere rapiti possono sembrare vividi e terrificanti, ma in realtà nessuno di noi teme di essere davvero rapito al suo risveglio. Si tratta di una metafora delle nostre situazioni di ansia e preoccupazione, che ha poco a che vedere con il contenuto del sogno stesso.

Questi sogni spesso si riferiscono a fonti quotidiane di stress, come il lavoro e le responsabilità, ma anche ad una spaccatura nella tua relazione romantica, alle preoccupazioni per l’accumulo di attività quotidiane. Questa metafora del rapimento, dunque, potrebbe essere particolarmente comune tra le persone che si sentono ansiose nella vita di tutti i giorni.

Cosa significa sognare di essere rapiti: sentirsi controllati o intrappolati

Se sogni di essere rapita, potrebbe significare che ti senti intrappolata nella tua vita di tutti i giorni. Questo sogno, ad esempio, potrebbe dirti di liberarti da una relazione tossica. Questo legame potrebbe essere una situazione di controllo o manipolazione nel tuo lavoro, in famiglia o in una relazione sentimentale.

Stabilire confini più solidi nelle tue relazioni personali e professionali può aiutarti a riprendere il controllo nelle tue ore di veglia, e a fermare il ripetersi di questo incubo. Stabilire dei limiti, evitare conversazioni burrascose, distanziarsi dal lavoro per non rischiare un burnout aiutano a riacquistare un senso di controllo, e prevenire sogni simili in futuro.

La paura di perdere qualcuno di caro

Sognare che un bambino o un’altra persona cara venga rapita potrebbe rappresentare la paura di perdere qualcuno vicino a te. È naturale voler proteggere i propri affetti, in particolare i bambini e le persone vulnerabili.

Molte teorie sui sogni suggeriscono che il contenuto dei sogni provenga dalla nostra vita da svegli; quindi, stiamo davvero avvertendo il timore che accada qualcosa di grave a qualcuno che conosciamo e che portiamo nel nostro cuore.

Un trauma che ci perseguita

Come molti incubi, anche quelli che includono un rapimento possono provenire da un trauma irrisolto, che perseguita il nostro subconscio.

I sogni di rapimento possono riguardare paure e ricordi che la tua mente cosciente ha represso, quindi potrebbe suggerire un trauma non elaborato. Questo incubo potrebbe anche riflettere gli sforzi della tua mente inconscia per accettare l'evento traumatico e crescere e imparare grazie ad esso.

Determinati eventi drammatici, o avvertiti da noi come tali, potrebbero portare a un disturbo da stress post-traumatico complesso, che un terapista può aiutare a diagnosticare e trattare. Ma il trauma che hai vissuto non deve necessariamente comportare un rapimento: potrebbe trattarsi di qualsiasi esperienza terrificante o pericolosa per la vita, come un incidente grave, un'emergenza medica o un abuso infantile.

Come decifrare un sogno?

I sogni non hanno un singolo significato specifico. In effetti, gli esperti non comprendono appieno il motivo per cui le persone sognano, e questo apre varie strade per decifrare queste visioni notturne.

Lo psicologo Sigmund Freud credeva che i sogni si riferissero a pensieri repressi e inconsci fin dall'infanzia, comprese paure, desideri e impulsi che devono essere affrontati nelle ore di veglia. Ad esempio, Freud potrebbe suggerire che il tuo sogno di rapimento derivi dal sentirti represso o emotivamente "tenuto in ostaggio" dai tuoi genitori durante l'infanzia.

Secondo la psicologa Clara Hill, i sogni spesso riflettono la vita da svegli. Ha suggerito che le immagini dei sogni hanno un significato unico per ogni persona e che l’interpretazione di queste immagini potrebbe fornire spunti utili. Secondo la teoria di Hill, un sogno di rapimento potrebbe derivare dalla lettura di un articolo su un rapimento e dalla preoccupazione che tuo figlio o un tuo caro possa essere rapito mentre dormi.

Lo psicologo Carl Jung ha suggerito che sognare aiuta a riflettere sulle esperienze recenti o sui problemi attuali e sulle loro potenziali soluzioni. A differenza di Freud, Jung riteneva che i sogni non distorcono o mascherano i significati, quindi potrebbe dire che il tuo sogno riflette la paura di essere rapito e forse il desiderio di capire come potresti liberarti in quella situazione.

Infine, le neuroscienze suggeriscono che sognare aiuta a regolare ed elaborare ricordi e sentimenti. La fase del sonno REM, quando si verificano la maggior parte dei tuoi sogni, è anche quella in cui il tuo cervello consolida i ricordi emotivi. Secondo questa teoria si potrebbe sognare di essere rapiti dopo un'esperienza traumatica che necessita di essere rielaborata nella memoria a lungo termine. La rielaborazione guarisce le ferite mentali derivanti dal trauma, riducendo i fattori scatenanti in modo da non "rivivere" l'esperienza attraverso incubi e flashback.