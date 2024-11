Cosa significa sognare di avere qualcosa nell’occhio?

C osa significa sognare di avere qualcosa nell’occhio e se si prova a toglierselo? Ecco i possibili significati nella vita reale

Quando ci capita nella realtà si può passare dal fastidio al dolore in pochissimi istanti, soprattutto perché non appena si sente di avere qualcosa nell’occhio, la prima cosa (sbagliatissima) che si tende a fare è quella di mettersi le dita nella parte per cercare un minimo di sollievo.

Cosa che nella maggior parte dei casi si traduce in occhi rossi e che lacrimano. Se invece è durante la notte, nel mondo onirico, che si ha qualcosa nell’occhio, senza dubbio non andremo a farci male nel tentativo di togliere quello che ci è finito dentro, ma questa immagine può avere tante altre interpretazioni che ci parlano del nostro inconscio e che è importante conoscere.

Sognare di avere qualcosa nell'occhio

Partiamo con il dire che, la presenza di qualcosa nell’occhio, ci provoca del fastidio. Tanto da doversi a tutti i costi fermare per levarsi quella sensazione il prima possibile. Quando si prova questo durante un sogno, però, ecco che le cose cambiano e possono prendere pieghe diverse.

Proprio come l’avere qualcosa nell’occhio nella realtà ci fa ricordare di avere quella parte del corpo, anche se non in modo delicato, anche il sognare di avere qualcosa nell’occhio può significare una rivelazione che ci toglie o ci avvisa dell’ignoranza del non sapere. Un sogno dal duplice significato, quindi, quello di non essere a conoscenza di qualcosa ma allo stesso tempo che ci avvisa di questo.

Ma non solo. Sognare di avere qualcosa nell’occhio, infatti, può significare anche che, nella vita reale, si ha difficoltà a esprimersi all’interno di una relazione personale. Relazione che può essere sia amorosa, che di amicizia che anche familiare, di qualsiasi tipologia. Ed in questo caso è bene riflettere su questo e sul perché ci si sta proteggendo nei confronti della persona in questione.

Avere della polvere nell’occhio, infatti, significa che non si esprimono a sufficienza i propri sentimenti. Ma anche che si ha difficoltà a fidarsi del proprio sentire e giudizio personale. Cosa che denota anche una bassa autostima nella vita reale.

Così come, avere qualcosa nell’occhio come un corpo estraneo, una ciglia, ecc., può voler significare il l’approccio che si ha verso il raggiungimento dei propri obiettivi è errato ma che è necessario avere maggior accortezza e prestare maggior attenzione, soprattutto in fatto di spese, soldi e finanze.

Togliersi qualcosa dall’occhio durante un sogno

Se sognare di avere qualcosa nell’occhio può voler dire tutte queste cose, cosa significa se, nel mondo onirico, cerchiamo di eliminare e levarci l’oggetto estraneo e la sensazione di fastidio che si prova? L’azione che si compie per cercare di togliere ciò che ci da fastidio esprime l’intenzione del dormiente di considerare alternative diverse al proprio modo di agire e pensare, un’apertura verso cose nuove quindi, verso un approccio nuovo alla vita.

Cosa che si riflette anche in una maggior perseveranza nel cercare di superare eventuali ostacoli che si hanno nella propria vita.

I significati nella vita reale

Quello che è importante comprendere da questa tipologia di sogno, quindi, è che ci sono vari aspetti della propria vita reale a cui prestare attenzione, in primis nella percezione che si ha di sé, della fiducia che si ripone in se stessi e del credito che ci si da (e su cui è bene lavorare per accrescere la propria autostima e consapevolezza). In secondo luogo sul nostro rapporto con gli altri, sul senso di libertà nell’esprimersi con chi si ha davanti e su quanto, invece, ci sentiamo frenati e limitati. E ovviamente sul perché ci sentiamo così, cosa ci fa paura e cosa ci impedisce di essere completamente noi stessi.

Un sogno non da poco, quindi, e che merita un riflessione da parte di chi lo fa, per essere più coscienti del modo in cui si vive e voltare il tutto a proprio favore.