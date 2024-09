Cosa significa sognare cavalli?

S ognare cavalli è piuttosto comune e ha un significato molto particolare che oscilla fra istinto e ragione

Capita spesso di sognare cavalli, in branco o da soli, ma interpretare questo sogno non è così semplice come sembra. Nei sogni infatti questo animale può assumere vari significati. Si tratta infatti di un’immagine che è caratterizzata da un continuo dualismo, fra puro istinto e ragione.

Per questo è essenziale prestare grande attenzione ai dettagli del sogno per poter arrivare ad una interpretazione esatta.

Cosa simboleggia il cavallo nei sogni?

I cavalli nel corso del tempo hanno assunto significati molto diversi fra loro. L’indole selvaggia e la bellezza indomabile spesso si contrappongono alla dolcezza e alla capacità di diventare grandi amici dell’uomo.

Proprio per questo nei sogni il cavallo può avere valori differenti. Secondo Jung il cavallo rappresenta la forza della Natura e racchiude in sé la forza di quattro elementi: Terra, Fuoco, Aria e Acqua.

Questo animale è legato anche all’immagine della grazia e della bellezza. I suoi movimenti, quando corre, sono fluidi e aggraziati, collegati all’idea di libertà e alla sensazione di sentirsi bene.

Non solo: il cavallo è un animale nobile, proprio come chi riesce ad avvicinarlo, domarlo e farsi amare. Indica la presenza di puro istinto: corre in branco, selvaggio e libero, lasciandosi andare agli impulsi e alla passione.

Sognare cavalli: il significato dei colori

Nei sogni ciò che fa la differenza sono i dettagli, per questo anche il colore del cavallo che si sogna può significare qualcosa.

Sognare un cavallo bianco, ad esempio, indica purezza e nobiltà. Significa che le tue energie istintive e vitali sono più forti che mai, per questo dovresti assecondarle, seguendo la spinta creativa.

Se il cavallo oltre ad essere bianco è anche alato significa che stai perdendo in qualche modo il contatto con la realtà e stai vivendo un momento di eccessiva trascendenza.

Il cavallo nero, invece, è un sinonimo di istinto e passionalità non domata. Si tratta di un simbolo di sensualità e in sogno potrebbe indicarti che stai trattenendo eccessivamente le tue emozioni. Il tuo inconscio vuole dirti che devi sfogarti e lasciarti andare a ciò che provi.

Sognare un cavallo marrone simboleggia la volontà di tornare alle origini, ritrovando la propria essenza e seguendola. Il colore marrone infatti richiama le tonalità della terra e ciò che costituisce davvero l’uomo.

Sognare un cavallo marrone: questa tonalità richiama i colori della terra. Si tratta degli istinti più stabili dell'uomo. Il cavallo grigio, invece, è un segno di malinconia e di tristezza. Potrebbe indicare che stai vivendo un momento complicato e difficile, in cui ti senti priva di energia e del coraggio per affrontare la situazione.

Sognare un branco di cavalli neri e bianchi indica la totale contrapposizione fra istinto e razionalità. I cavalli corrono insieme serenamente? Significa che l’inconscio e il conscio sono in totale equilibrio e che la tua personalità è formata.

I cavalli si inseguono o corrono sparpagliati? Allora ragione e sentimento non hanno ancora raggiunto un equilibrio. Esiste uno sbilanciamento e una parte potrebbe prevalere sull’altra.

Cosa significa sognare di andare a cavallo?

Sognare di andare a cavallo è piuttosto comune e possiede diverse interpretazioni che toccano vari aspetti dell’esistenza. Secondo Freud andare a cavallo può essere legato al ricordo di un amplesso sessuale e agli impulsi che ogni giorno cerchiamo di frenare.

Un’altra interpretazione riguarda gli obiettivi personali: se nel sogno sei in groppa ad un cavallo e non hai paura significa che sei pronta per raggiungere gli obiettivi che desideri grazie ad ambizione e impegno.

La tua condizione dunque presto migliorerà e otterrai un enorme successo. Se hai sognato di cavalcare un cavallo al galoppo, infine, probabilmente hai raggiunto un ottimo equilibrio fra ragione e istinto. La ragione infatti è rappresentata dal cavaliere, mentre l’animale rappresenta l’istinto. Il tuo inconscio e il conscio sono dunque in una condizione di armonia perfetta.

A volte può accadere di sognare di cadere da cavallo. Ciò indica la paura di sbagliare e una tensione di fronte all’idea di dover affrontare un importante progetto. Probabilmente stai vivendo un momento di insicurezza e hai una conoscenza scarsa delle tue reali capacità.

Cosa significa sognare un cavallo che corre?

Il sogno di un cavallo che corre è legato alla realizzazione delle proprie aspettative e dei propri desideri. Probabilmente il tuo inconscio vuole evidenziare e portare a galla il tuo desiderio di libertà, senza alcuna costrizione o vincoli.

Forse ultimamente stai assecondando troppo le volontà degli altri anziché le tue e ciò ti fa sentire privata dalla tua libertà di decisione. Se nel sogno il cavallo non solo corre, ma salta anche degli ostacoli ciò significa che riuscirai a superare le difficoltà della tua esistenza, portando a termine tutti i tuoi progetti.

Probabilmente dovresti mettere da parte ogni paura e agire finalmente di pancia, dando ascolto solo al tuo istinto, abbandonando la ragione.