Cosa significa se abbiamo sognato di avere un rapporto sessuale con qualcuno?

Fra le esperienze oniriche più diffuse c’è quella di sognare di fare sesso con qualcuno. Quando entri nella fase REM del sonno infatti inizi a sognare, rielaborando le emozioni provate nel corso della giornata e comunicando con l’inconscio.

Il sesso d’altronde rappresenta un aspetto chiave nell’esistenza di ognuno di noi e assume dei significati molto particolari nei sogni, diventando un veicolo per raccontare qualcosa che non riusciamo ad elaborare durante il giorno e quando siamo ad occhi aperti.

Sognare di fare sesso: cosa significa secondo la psicologia

La psicologia ha studiato per moltissimo tempo i sogni legati al sesso, interpretandoli in modo molto particolare. Questa immagine onirica simboleggia le energie della persona che sta sognando e la necessità di lasciarle emergere.

Per Sigmund Freud, ad esempio, i sogni che riguardano il sesso sono una conseguenza diretta della necessità della mente di incanalare le pulsioni e liberarsene. Sognare di fare sesso dunque non indica desideri nascosti oppure repressioni, piuttosto simboleggia la necessità di dare seguito a degli stimoli sessuali.

In sostanza è come se durante la notte la mente si liberasse, dando seguito ai desideri repressi durante la giornata. Eliminando i freni inibitori e i filtri dunque tutto si può vivere con un senso di enorme liberazione.

Non solo: i sogni erotici, per gli esperti, sono legati ad alcuni lati della personalità che faticano ad emergere durante la giornata. Dietro si nasconde un bisogno di cambiamento per sentirsi sinceramente liberi e felici, assecondando aspetti che spesso si cercano di reprimere.

Cosa significa sognare di fare sesso con qualcuno conosci

Non è raro sognare di fare sesso con una persona che si conosce. Se sogni di fare sesso con il tuo partner, ad esempio, questo potrebbe significare che hai dei desideri sessuali latenti che non riesci a condividere con la persona che ami, anche se lo vorresti fortemente.

Il tuo inconscio in questo caso vuole spingerti a non stare in silenzio, ma a farti coraggio e affrontare i tuoi desideri, donando una nuova linfa vitale al tuo rapporto.

A volte può capitare anche di sognare di fare sesso con un parente. Va chiarito prima di tutto che questo sogno non ha nulla a che fare con il desiderio sessuale, ma riguarda altri aspetti molto particolari dell’inconscio.

La persona che sogni nell’atto sessuale e che conosci infatti potrebbe indicare qualità e particolarità che vedi in lei e che vorresti possedere. Indica dunque una necessità (e una volontà) di cambiamento profondo.

Se sogni di fare sesso con un collega, ad esempio, probabilmente hai visto in lui qualcosa che desideri, come una particolare sicurezza o la capacità di problem solving. Nel sogno il sesso rappresenta proprio un modo per “assorbire” e “appropriarsi” di quelle caratteristiche.

Lo stesso accade se sogni di fare sesso con un amico oppure un’amica. In alternativa questa immagine onirica potrebbe essere legata ad un senso di competizione e ad una volontà di farsi valere.

Cosa significa sognare di fare sesso con uno sconosciuto

Sognare di fare sesso con uno sconosciuto è molto più comune di quanto pensiamo. In queste tipologie di sogni infatti la persona con cui fai l’amore non rappresenta qualcuno in carne ed ossa, ma sta ad indicare una parte di te.

Una sfumatura della tua personalità che non hai ancora espresso oppure conosciuto. Il tuo inconscio dunque vuole spingerti a lavorare sull’introspezione, portandoti a conoscerti meglio e crescere sul piano emotivo.

Cosa significa sognare di fare sesso con un ex?

Sognare di fare sesso con un ex è abbastanza comune e non deve generarti sensi di colpa oppure paure. Non significa che stai ripensando alla persona con cui stavi, né che dovresti tornarci perché la ami ancora.

Secondo gli esperti infatti i sogni sessuali legati agli ex partner, indicano la necessità di elaborare quanto accaduto. Forse la fine della tua relazione ha lasciato degli strascichi e ti ha causato dei traumi emotivi: il tuo inconscio ti sta suggerendo che è arrivato il momento di affrontarli e di andare avanti senza più voltarti indietro.

Cosa significa sognare di avere un orgasmo?

Nei sogni può accadere di sognare di avere un orgasmo durante un rapporto sessuale. Questo è il segno che la tua esistenza sta procedendo a gonfie vele, ma soprattutto che ti senti felice e appagata per ciò che hai raggiunto.

Nel sogno hai un rapporto sessuale, ma non provi piacere? Questo potrebbe indicare la presenza di una frustrazione e di un fastidio. Una situazione che probabilmente non riguarda la tua vita, sia sessuale che sentimentale, ma che è legata ad una frustrazione differente. Talmente intensa però da presentarsi nel sogno per lanciarti un messaggio.