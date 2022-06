H ai mai pensato di essere ambivert? Scopri se la tua personalità possiede un superpotere!

Sicuramente avrai sentito parlare di personalità introversa o estroversa, ma sai cosa significa ambivert? Questo termine inglese – in italiano ambiversa – indica una persona che non risponde a nessuno di questi due tratti tipici, ma si colloca esattamente a metà.

E tu che personalità hai?

Ma andiamo con ordine. Quando parli con gli altri, quando esci con le amiche, incontri qualcuno di nuovo o partecipi a una cena lo fai mettendo in campo la tua personalità. Si tratta di quell’insieme di fattori che servono a determinare la modalità in cui reagisci e interagisci all’interno di una rete sociale.

I due tratti più conosciuti sono introversione ed estroversione. L’introverso è una persona che ama trascorrere del tempo in solitudine e trova giovamento nella riflessione tranquilla, per questo tende spesso a chiudersi in sé stesso. L’estroverso, al contrario, trae energia nello stare in mezzo alle persone e adora la socialità. Cosa succede però se nessuna delle personalità descrive ciò che sei? In questi casi si parla di ambiverso.

VEDI ANCHE

Lifestyle

La relazione tra un estroverso e introverso può funzionare?

Cos’è l’ambiverso

Il termine ambivert o ambiverso viene utilizzato per descrivere una personalità che si trova nello spettro fra introversione ed estroversione. L’ennesima dimostrazione che – come spiegano spesso gli psicologi – le persone non sono mai bianche o nere e che gli estremi sono solo una parte delle immense sfumature che possiede l’umanità.

Gli ambivalenti possiedono dunque sia i tratti degli introversi che quelli degli estroversi, senza estremizzare. Viene da sé che non esiste un unico modo per poter definire la personalità ambivert, ma per farlo basterà pensare a un mix perfetto fra le varie caratteristiche di estroversi e introversi. Un ambiverso, ad esempio, può essere assertivo, ma non molto socievole. Può dimostrarsi entusiasta all’idea di interagire con altre persone, salvo poi stancarsi presto per cercare la solitudine. In sostanza un ambivert è in grado di cambiare in base alle esigenze e ai contesti in cui si trova. Apprezza le interazioni sociali, ma sente pure il bisogno, spesso, di ricentrarsi nella solitudine.

Come sapere se sei ambivert

Sei ambiversa? Esistono alcuni segni che consentono di individuare questo tipo di personalità. Se li possiedi, forse, potresti essere un ambivert.

Hai ottime capacità di comunicazione

Se un introverso ama osservare e un estroverso parlare, un ambiverso sa bene quando è il momento di parlare o ascoltare. Una dote particolare che pochi hanno.

Ti adatti alle situazioni

Un ambivert ha la capacità naturale di adattarsi a ogni situazione. Si trova a suo agio in differenti contesti, sia con altre persone che da solo. Se sei ambiverso ti sentirai bene in mezzo alla folla così come a casa in completa solitudine.

Sei empatica

Ascoltare e comprendere le emozioni degli altri: questa è la capacità degli ambivert. Che sanno trovare sempre l’equilibrio perfetto fra ragione e cuore.

Porti equilibrio

Ovunque tu sia porti equilibrio grazie alla tua personalità meravigliosa e in grado di mettere tutti d’accordo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Chi è il “Dark Empath” e perché può essere pericoloso

Pro e contro della personalità ambivert

Le persone con una personalità ambivalente hanno senza dubbio una marcia in più perché riescono a cogliere i lati migliori degli introversi e degli estroversi. L’essere flessibili e sempre pronti ad adattarsi a ogni contesto può essere un grande pregio, ma portare con sé anche qualche problema.

I vantaggi sono numerosi? Prima di tutto la capacità di gestire e coltivare relazioni con grande facilità. Un fascino che conquista e coinvolge in tantissime situazioni, oltre alla capacità di ascoltare e parlare. Non mancano, ovviamente, gli svantaggi. Trovare un equilibrio infatti a volte risulta complicato, mentre in tanti potrebbero non comprendere il tuo comportamento.

Come la personalità ambivert

Essere ambiverso significa possedere una sorta di superpotere, da imparare a sfruttare nel modo migliore. Gli ambivert d’altronde hanno tutte le carte in regola per avere successo nella vita. Se hai questa personalità saresti perfetta come insegnante, grazie alla tua grande empatia e sensibilità, come pure alla capacità di metterti in gioco. La tua enorme fantasia è il biglietto da visita perfetto per dedicarsi ad attività creative come la pittura o l’arredo d’interni.

Ma questo “potere” non è utile solamente per fare carriera, risulta straordinario infatti per vivere al massimo le relazioni sociali. Nelle storie d’amore sai sempre come trovare il giusto equilibrio, grazie a doti comunicative e sensibilità. Sai crearti nuove amicizie con facilità e sei l’anima della festa, senza però esagerare mai. Se hai scoperto di essere un ambivert dunque non ti resta che prendere coscienza delle tue capacità e imparare, un passo dopo l’altro, a utilizzarle al massimo per essere felice.