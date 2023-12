S i chiama "do it for the plot" il nuovo trend relativo al dating (ma non solo) che dovresti provare per riprendere in mano la tua vita

Non sai cosa fare? Do it for the plot! Una frase che sta spopolando sui social e che ha tanto da insegnarci. Si tratta infatti di una sorta di mantra che ha conquistato utenti e creators di TikTok con un concetto tanto semplice quanto geniale: quando sei in dubbio se fare qualcosa oppure no scegli di farlo per dare una svolta alla trama della tua vita. Mal che vada avrai una bella storia da raccontare. L’idea è che ognuno di noi può diventare il regista della propria esistenza, scrivendo, un colpo di scena dopo l’altro, una storia. Quante volte infatti ti è capitato di immedesimarti nella protagonista di un film oppure di un romanzo, seguendo le sue avventure e desiderando ardentemente di farle fare qualcosa? Do it for the plot punta proprio a questo.

Cos’è “Do it for the plot”

Non sai se andare a quell’esame? Do it for the plot! Se indecisa all’idea di uscire con quel ragazzo? Do it for the plot! Stai scegliendo se andare a quella festa oppure no? Do it for the plot! In sostanza il messaggio è: muoviti, non restare ferma e fai qualcosa, sempre. Questo perché dietro l’angolo potrebbe esserci una svolta nella tua esistenza che magari non immagini ancora. D’altronde restando a casa e scegliendo di dire continuamente “no”, rischi di rimanere immobile e senza più stimoli. “Fare qualcosa”, dunque, è meglio di “Non fare nulla”.

Come nasce

Come spesso accade su TikTok, “do it for the plot” è diventato in breve tempo un trend virale. Ma da dove nasce? La creatrice di questo “slogan” sarebbe Serena Kerrigan, attrice molto seguita sui social. Le origini risalirebbero addirittura al 2021 e ad un video – tornato in auge anni dopo – in cui l’artista spiegava ai suoi follower il modo in cui affrontava dubbi e dilemmi quotidiani. “Ricordatevi che è sempre ottimo quando qualcosa funziona – spiegava nel video -. Ma se non funziona, almeno l’avete fatto per la trama”. La frase “do it for the plot” in breve tempo è diventata virale, ricondivisa da moltissimi influencer, così tanto che è stata inserita nella lista degli slang e dei neologismi in lingua inglese su TikTok.

Come mettere in pratica il “Do it for the plot”

In sostanza il “do it for the plot” ti spinge ad essere coraggiosa, a lanciarti di più, ma soprattutto a non avere paura. Perché spesso (purtroppo) di fronte a dei dubbi scegliamo la strada più sicura, rifiutandoci di agire e scegliendo di restare nella nostra “comfort zone”. Scopriamo dunque come essere più coraggiose e mettere in pratica, giorno dopo giorno, la filosofia de “do it for the plot”.

Non raccontarti bugie

Zero giustificazioni, zero bugie a te stessa e zero scuse: è arrivato il momento di prendere in mano la tua vita e smetterla di raccontarsi scuse. Non vale pronunciare parole come: “Non ci riesco”, “Non ce la faccio” oppure “Non ho tempo”.

Non avere paura del cambiamento

Quando qualcosa cambia a tutti accade di avere un po’ paura, ma quel timore non deve trasformarsi in qualcosa che ti fermerà o ti ostacolerà. Piuttosto sfrutta questi sentimenti come una sorta di carburante per affrontare con grinta il cambiamento.

Non temere di cambiare idea

Cambiare, muoversi, mutare: non restare mai ferma e fissa nelle tue convinzioni, piuttosto impara ad adattarti in base alle situazioni e alle esigenze, abbracciando i mutamenti anziché combattendoli. Qualcuno poi ti dirà: “Te l’ho detto!”, ma tu non avere paura e vai avanti per la tua strada.

Non temere i giudizi

Mostrarsi per ciò che si è, fare le proprie scelte pensando alla felicità anziché alle convenzioni, non è semplice, ma è possibile. Impara a fregartene di quello che pensano gli altri e a non avere paura dei giudizi. Ci sarà sempre qualcuno pronto a dire la sua e puntare il dito, ma tu continua ad andare avanti, seguendo ciò che senti. Trova il coraggio di fregartene e segui il “do it for the plot” con fierezza.

Non scappare davanti alle difficoltà

Troppe volte ti sei tirata indietro e ti sei voltata, fuggendo, solamente perché la prova che dovevi affrontare ti sembrava troppo difficile. Ora è arrivato il momento di cambiare le cose. Tira fuori gli artigli e indossa l’armatura, preparandoti alla battaglia. Per trovare il coraggio che ti serve fai un piccolo esercizio mentale: quante volte ti è capitato di temere qualcosa e alla fine...di farcela! Dunque concentrati su questo aspetto positivo e lanciati in una nuova avventura (nonostante il timore) con speranza e fiducia. Ce la farai, stanne certa!