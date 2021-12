L a tua salute mentale è importante, per questo non dovresti rinunciare ad andare dallo psicologo anche se non hai disponibilità economica. Come avere aiuto gratis (o quasi)

Vorrei andare dallo psicologo, ma non ho la disponibilità economica. Si tratta di un problema molto comune, ma che si può affrontare scegliendo il giusto approccio e informandosi.

La salute mentale è fondamentale per vivere una vita piena e appagante, ma questa considerazione è ancora fin troppo sottovalutata. Paure, depressione, ansia, fobie sono concetti che tendono a spaventare e spesso è più facile nascondere la polvere sotto il tappeto, fingendo che tutto vada bene, che affrontare la realtà.

L'importanza della salute mentale

Ma ci sono momenti dell’esistenza in cui trascurare quel piccolo tarlo, quella sensazione che sentivi crescere dentro, non è più possibile. Le emozioni negative crescono a dismisura e prendono il sopravvento, diventando ingestibili. Affrontare la marea che ti sta travolgendo da sola è impossibile: hai bisogno di rivolgerti a uno psicologo per fare chiarezza e per guardare in faccia le tue difficoltà.

Presa coscienza della necessità di chiedere aiuto a un professionista sorge spontaneo un quesito: come faccio ad andare dallo psicologo se non ho la disponibilità economica? Pochi lo sanno, ma esistono diverse possibilità per accedere alle cure psicologiche gratuitamente o quasi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

E tu, sei sicura di stare bene emotivamente?

Cosa fare se non hai disponibilità economica

Lo Stato ha stabilito già da tempo quanto la salute mentale sia fondamentale per i cittadini, per questo ci sono a disposizione molti servizi che permettono di ricevere un aiuto concreto. La situazione, ovviamente, varia in base alle diverse regioni. In alcune è possibile rivolgersi a un ambulatorio, prenotando un consulto psicologico gratuito oppure pagando il ticket. In altre è d’obbligo la prescrizione del medico curante oppure una visita psichiatrica per poter ottenere l’appuntamento.

Cosa fare? Con una velocissima ricerca sul web potresti innanzitutto individuare i contatti dell’ASL e degli sportelli per l’assistenza psicologica in modo da ottenere delle informazioni certe sui servizi a disposizione. Un’altra persona a cui rivolgersi è il medico di base, in grado di fornire consigli utili per capire come muoversi.

Una volta individuato il professionista si potrà iniziare un ciclo di psicoterapia con durata e modalità a seconda dei casi. Solitamente viene prescritto un “pacchetto” di sedute con un costo totale piuttosto basso. In seguito si potranno ripetere altre prescrizioni senza nessuna limitazione. L’unica nota dolente riguarda i tempi d’attesa che spesso possono rivelarsi piuttosto lunghi.

In numerose zone anche i consultori familiari rappresentano un punto di riferimento ottimo per la cura psicologica. Spesso offrono terapia di supporto e sedute di consulenza per gestire situazioni difficili legate al percorso di maternità, alla cura dei figli e alle relazioni.

Al di fuori della sanità gratuita esistono altre risorse che possono rivelarsi ottime se non hai la disponibilità economica per andare dallo psicologo. Alcune università, ad esempio, hanno sportelli di consulenza psicologica, un servizio simile viene offerto dalle associazioni e dai gruppi dedicati ad alcune patologie specifiche.

Perché rivolgersi allo psicologo

Lo psicologo è laureato in Psicologia, ha superato l’esame di Stato ed è iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi. Diversamente dallo psichiatra, questo professionista interviene sull’area affettiva, cognitiva e comportamentale del paziente. Può aiutarti a curare disturbi d’ansia e alterazione dell’umore. Offre un sostegno in momenti critici dell’esistenza, ad esempio quando vi è la necessità di elaborare un lutto, superare crisi importanti e problemi legati a disagio giovanili e adolescenziale. Può proporre terapie di gruppo o di coppia. Usa un concetto denominato “alleanza terapeutica”, ciò significa che crea una relazione di fiducia con il paziente, lavorando sul suo vissuto.

Rivolgersi allo psicologo può essere utile per tirare fuori delle emozioni che senti represse, comprendere l’origine di alcuni tuoi comportamenti e correggerne il tiro. Di fronte a una crisi esistenziale dunque lo psicologo è il migliore alleato per ripartire e vivere un’esistenza migliore.

Perché rivolgersi allo psichiatra

Lo psichiatra è laureato in Medicina e Chirurgia e ha una specializzazione post-lauream in Psichiatria. La psichiatria è una branca della medicina specializzata nella diagnosi e nella cura dei disturbi mentali. Questo specialista, essendo un medico, può prescrivere farmaci e psicofarmaci dopo aver constatato un funzionamento anomalo del sistema nervoso centrale del paziente al livello fisiologico. Può richiedere dunque degli esami medici da valutare ed è il professionista giusto a cui rivolgersi quando un disturbo psichiatrico raggiunge il suo apice. Ad esempio in caso di depressioni gravi e disturbi d’ansia in acuzie. Spesso la terapia farmacologica è essenziale per agire direttamente sui sintomi e aiutare la persona a ritrovare la stabilità per intraprendere, parallelamente, un percorso di psicoterapia volto a individuare le cause del disturbo. Chiunque può rivolgersi spontaneamente a uno psichiatra se ne sente il bisogno o se sospetta di soffrire di una malattia mentale, ma più spesso sono lo psicologo oppure il medico di base a consigliare un primissimo colloquio. Sin dal primo incontro sarà possibile stabilire quale strada intraprendere per prendersi cura di sé stessi e ritrovare l’equilibrio perduto.