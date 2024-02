Q uando si ricevono delle offese gratuite, siamo sempre combattute su come reagire, se essere superiori o rispondere, se difenderci o rischiare dalla parte del torto. Cosa fare davvero in queste situazioni?

Ricevere delle offese non è mai piacevole: sentirsi ferite o arrabbiate a causa di qualcosa che qualcuno ha detto, fatto o lasciato intendere può essere doloroso e può mandarci in confusione.

Ti vendichi nella foga del momento? Giuri a te stessa di non parlare mai più con quella persona? O provi a dimenticarlo e far finta che non sia mai successo? Queste sono tutte reazioni comuni quando sentiamo che qualcuno ci sta offendendo, ma non tendono a risolvere il problema o a farci sentire meglio. Invece, possono scatenare ulteriori conflitti, rabbia e risentimento.

Quando i sentimenti sono irrisolti possono causare problemi nelle relazioni poiché la fiducia viene erosa. Un conflitto irrisolto potrebbe portare a ulteriori conflitti più avanti, dando vita a un ciclo doloroso. Possiamo ancora fidarci di quella persona? Perché ci ha insultati o ha criticato un nostro comportamento? È stata indelicata, troppo diretta?

Come possiamo parlare di cosa è successo senza aggravare la situazione?

Prenditi un po' di tempo per assorbire le offese subite

Rispondere nella foga del momento, quando le emozioni sono forti, spesso non è l’approccio migliore. Se puoi, allontanati dalla persona o dalla situazione per respirare e raccogliere i pensieri. Non significa non difendersi, che è un nostro diritto, ma se siamo emotivamente troppo coinvolte, calmiamoci prima di reagire.

Potremmo sentirci turbate, scioccate, arrabbiate o provare tutti i tipi di emozioni. Prova a mostrare compassione per te stessa. Va bene sentirsi come ti senti. Riconosci e dai importanza alle tue emozioni affermando come ti senti.

A volte, dare un nome al modo in cui ti senti può anche aiutarti a sentirti più calma e ad avere più controllo. Se necessario, parlane con qualcuno di cui ti fidi. Prova a parlare con qualcuno distaccato dalla situazione, senza preconcetti sull'altra persona coinvolta.

Mettiti nei panni dell’altra persona

Quando ti senti pronta, prova a dare all'altra persona il beneficio del dubbio. È possibile che stesse passando una brutta giornata? O che pensava di essere d'aiuto? Spesso le persone non intendono ferire gli altri. Considera altre cose che potrebbero accadere nella loro vita. Non significa giustificarle, ma capirle.

Empatizzare con la persona che ha ferito i tuoi sentimenti non significa che il suo comportamento fosse accettabile. Hai ancora il diritto di esprimere i tuoi sentimenti e di far sapere alla persona in che modo le sue parole o azioni ti hanno influenzato. Ma l’empatia può aiutarti a sentirti più calma e più disposta a risolvere il conflitto. Dopo esserti messa nei loro panni, potresti sentirti meno arrabbiata o turbata.

Parla con la persona che ti ha rivolto offese

Chiedere alla persona coinvolta un momento del suo tempo può essere importante per un chiarimento. Metti in chiaro che vorresti parlare di qualcosa di importante senza aggressività. Quando ti approcci, cerca di non abbassare la testa e di non scusarti per come ti senti. Allo stesso modo, cerca di non riderci sopra o di prenderlo troppo alla leggera. I tuoi sentimenti sono importanti.

Tieni presente che ciò che stai per sollevare potrebbe sorprendere l'altra persona. Magari inizia dicendo che di solito apprezzi molto il suo punto di vista e il suo parere, ma è successo qualcosa e vorresti parlarne per chiarire le cose tra voi. Può davvero essere utile far sapere alla persona la tua intenzione di risolvere le cose insieme. Non avere timore, parla apertamente di cosa è successo e cosa ti ha ferito, fai capire all’altro in cosa ha sbagliato, se non se n’è reso conto, o chiedigli perché lo ha fatto, se è stato intenzionale. Spiegagli l'impatto che questa spiacevole situazione ha avuto su di te, sulla tua vita e sui tuoi sentimenti al riguardo.

Se la persona si arrabbia o si mette sulla difensiva, pensa se potresti aver espresso dei giudizi personali invece di attenerti ai fatti. Se sì, riconoscilo e torna ai fatti su quello che è successo. In ogni caso potrebbe essere una buona idea riconoscere che ciò potrebbe averlo colto di sorpresa e suggerire di lasciare loro un po' di tempo per elaborare la discussione e tornare da te.

Allontana le persone tossiche dalla tua vita

Solitamente, le persone non riconoscono immediatamente le loro colpe, né sono pronte a offrirci le loro scuse per le offese, se non stimolate da noi, specie se pensavano davvero ciò che hanno detto. Anche questa è un’informazione importante per te: puoi considerare questo fatto e pensare a cosa farai dopo.

Se la conversazione va bene e sono comprensivi e in grado di pensare al loro ruolo in quanto accaduto, prova a concludere con una nota positiva. Se invece la conversazione non va come sperate e, anzi, l’altro ribadisce le offese o comunque i giudizi negativi nei vostri confronti con veemenza, valutate il da farsi.

Questa persona lo sta facendo per il vostro bene o prova rabbia e rancore nei vostri confronti? Vi vuole bene o non vedeva l’ora di togliersi qualche sassolino dalla scarpa? È giunta di eliminare le persone tossiche dalla vostra vita.