Cos’è il mindful dating? 

P otremmo tradurlo con “appuntamento della consapevolezza” ma cos’è esattamente il mindful dating? Si tratta di una tendenza che guida il mondo delle nuove conoscenze, mettendo in prima linea una migliore consapevolezza e la costruzione di dinamiche relazionali equilibrate.

Chi cerca l’anima gemella, l’amore della propria vita o la persona pronta a far svoltare completamente quella che è la propria quotidianità è disposta a tutto, persino a estenuanti ricerche tramite app e seguendo tutte le ultime tendenze in fatto di dating. Una delle ultime? Il mindful dating… ne hai mai sentito parlare?

Tendenza mindful dating: di cosa si tratta

Smetti di fare swipe in modo insoddisfatto sulle app di dating: oltre a mettere in pratica alcuni consigli per trarre il meglio da ogni appuntamento e soprattutto su come rimetterti in gioco su siti di incontro dopo la chiusura di una relazione, devi conoscere assolutamente questo trend.

In un mondo a tutta velocità, il mindful dating vuole darci ossigeno: è come se mettesse un freno a mano alla ricerca compulsiva di like, per spingere invece verso una conoscenza più lenta e approfondita, un corteggiamento d’altri tempi. Se dovessimo definirlo con un motto sarebbe “meno swipe, più consapevolezza”.

Mentre si discute su quanto sia in o out essere fidanzati, chi sogna di trovare una persona d’amare deve sapere che questo trend potrebbe essere interessante: non più uscite fugaci e un’unica possibilità. Si rallenta, si prende tutto come un viaggio e ci si concede il lusso di mettere da parte i pregiudizi.

Se nella maggior parte dei casi si parla di un’uscita decisiva, in questo caso si tratta di più incontri per capire se quella persona può fare per noi oppure no.

Non solo lentezza: focus sulla consapevolezza

Non si tratta solo di rallentare però, quella che è la chiave è proprio da trovare nel nome stesso. Si mettono i propri bisogni e il proprio benessere, così come il rispetto dell’altro al primo posto.

Niente inganni, dinamiche tossiche o manipolazioni: ad avere la priorità è l’amor proprio e la costruzione di relazioni significative in cui il benessere psicologico è importante. Ad ispirare è sicuramente la generazione dei Millennial che ha sperimentato in prima persona come l’ascolto solidale sia un benefit, come prendersi cura della propria psiche attraverso app di meditazione, tecniche di mindfulness e percorsi di coaching possa fare la differenza.

5 caratteristiche del mindful dating

Proviamo a capire meglio di cosa si tratta e quali elementi lo contraddistinguono rispetto ad altre dinamiche di appuntamento, sempre tenendo in mente quello che è il bon ton del dating:

Si ha una concreta consapevolezza di sé . Ogni persona che si mette in gioco e sceglie di seguire la tendenza, ha una profonda conoscenza di quelli che sono desideri, ambizioni e bisogni. Non si tratta di essere categorici, intransigenti o limitati ma di sapere esattamente ciò che si cerca, evitando di perdere tempo e farne perdere ad altri.

. Ogni persona che si mette in gioco e sceglie di seguire la tendenza, ha una profonda conoscenza di quelli che sono desideri, ambizioni e bisogni. Non si tratta di essere categorici, intransigenti o limitati ma di sapere esattamente ciò che si cerca, evitando di perdere tempo e farne perdere ad altri. Si mettono da parte i pregiudizi . Nessuno giudica l’altro, si prova a comprendere quelli che sono i gusti, le esperienze passate, le paure e le ansie provando a capire senza far sentire inadatto o sbagliato.

. Nessuno giudica l’altro, si prova a comprendere quelli che sono i gusti, le esperienze passate, le paure e le ansie provando a capire senza far sentire inadatto o sbagliato. L’importanza della comunicazione . Sembrerà banale, ma hai mai visto andare bene una storia dove non c’era dialogo? Saper comunicare è importantissimo e farlo da subito, mettendo da parte preconcetti e interruzioni può fare la differenza.

. Sembrerà banale, ma hai mai visto andare bene una storia dove non c’era dialogo? Saper comunicare è importantissimo e farlo da subito, mettendo da parte preconcetti e interruzioni può fare la differenza. Sincerità . Non si tratta solo di non dire bugie ma di mettere in pratica l’onestà emotiva per poter aiutare entrambi i soggetti a costruire un legame più forte e genuino.

. Non si tratta solo di non dire bugie ma di mettere in pratica l’onestà emotiva per poter aiutare entrambi i soggetti a costruire un legame più forte e genuino. Concentrazione sul presente per crescere in futuro. Il focus è sicuramente il “qui ed ora” ma nonostante la visione del presente, non bisogna trascurare ciò che è stato il passato dell’altro e soprattutto avere un occhio al futuro.

Come metterlo in pratica?

Se ora ti ha incuriosito, probabilmente non vedi l’ora di dare una scossa a quelli che sono le tue nuove conoscenze, soprattutto in vista dell’estate che si sa… è un’ottima stagione per fare incontri interessanti. Il primo aspetto importante è smettere di idealizzare e provare ad essere più concentrati e neutri: evitare, quindi, che i sentimenti prendano il sopravvento solo per paura di restare single, aggrappandosi a chiunque bussi alla nostra porta. Insomma, se ci baciasse al primo appuntamento non dovremmo iniziare a sognare il lieto fine.

Un approccio analitico è importante: analizzare ciò che succede, ogni azione seppur in mood non giudicante, è fondamentale. Prendi poi in esame il tuo sentire, come sono le tue emozioni durante l’appuntamento e soprattutto dopo l’uscita.

Se hai già le idee chiare su cosa vuoi da un compagno di vita, dillo in modo esplicito senza temere un giudizio ma soprattutto non fermarti alla prima persona, esci con diversi potenziali ammiratori e solo così avrai la certezza di trovare quella che potremmo definire la metà della mela.