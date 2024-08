Che cos’è la gratitude board e come crearla?

F orse avrai sentito parlare del gratitude journal ma lo hai ritenuto troppo laborioso. Che ne pensi, allora, di costruire il tuo gratitude board da avere sempre sott’occhio, così da non perdere mai il focus?

La gratitude board è la nuova frontiera della gratitudine sempre a portata d’occhio. Si può fare ovunque e, avendo un muro libero, sarà sempre a tua disposizione, così da aiutarti a mantenere la concentrazione sulle cose che contano davvero.

Stiamo parlando di espressioni visive di ciò per cui sei grata, pensate appositamente per aiutarti a tenere sotto controllo i momenti difficili della giornata e focalizzarti, invece, sulle cose belle. Non è sempre facile riuscire in quest’impresa, e a volte si ha davvero bisogno di avere una board davanti, piena di motivazioni per cui la giornata vale la pena di essere vissuta.

Com’è fatta una gratitude board?

Non c’è un modo sbagliato per fare una gratitude board, perché parte innanzitutto dalla tua stessa creatività. Basta prendere un muro, una tavola di sughero o una tavola magnetica, e usarla per attaccarvi sopra dei bigliettini, delle foto, dei fiori, degli oggetti e delle idee per cui, in un preciso momento della propria vita, si è stati grati.

Esistono gratitude board caotiche o perfettamente simmetriche e ordinate: quello che conta è quello che piace a te e, soprattutto, quello che ti fa sentire grata per la tua vita, la tua quotidianità e i piccoli successi che ti aiutano ad andare avanti.

La libertà della gratitude board, così come accade nel diario della gratitudine, è quintessenziale allo scopo: in un mondo dove siamo costretti a seguire ogni tipo di regola, a mostrare certi comportamenti, un certo ordine, una certa estetica e un certo rigore, la board trova spazio unicamente nel nostro gusto personale.

Da dove si comincia?

Per prima cosa, è importante capire che tipo di board della gratitudine tu voglia creare. Alcuni preferiscono creare una struttura ad albero (dove ogni ramo corrisponde a un mese dell’anno, e su cui attaccare qualcosa di cui essere grato). Altre persone preferiscono avere la loro board direttamente sul pc, sul laptop o sul telefono, in maniera da poterla aggiornare, decorare e consultare anche quando ci si trova fuori casa.

Anche la parete di casa, quella libera sulla quale non hai ancora deciso cosa mettere, è semplicemente perfetta: è sufficiente liberarla dagli elementi di disturbo e utilizzarla come tela per una serie di foto, post-it e decorazioni necessarie a creare una sorta di santuario personale della gratitudine.

Ottimo consiglio è quello di usare dei post-it, in maniera da poter sostituire, aggiornare o modificare gli elementi sopra di esso in qualsiasi momento, trovando parole migliori, espressioni più calzanti e, soprattutto, rendendo la gratitudine davvero protagonista di questo board.

A differenza del diario, la gratitude board è di facile consultazione, la si scorre con un’occhiata e non bisogna voltare pagina, né trascorrere troppo tempo o dilungarsi in spiegazioni. È formata da idee, frasi, citazioni, foto ricordo ed elementi che vanno a costituire il puzzle di tutto ciò che la vita ti ha donato.

Perché creare una gratitude board?

Quante volte ti sei svegliata la mattina con la netta sensazione di aver sbagliato o dimenticato qualcosa? Quante volte hai bevuto il tuo caffè (o chi per lui) manifestando con tutte le tue forze il desiderio di avere la febbre, e in qualche modo di fuggire dalla giornata che stai per intraprendere?

Se questo problema può avere radici profonde, e può richiedere l’aiuto di un esperto, è vero anche che ogni persona dovrebbe imparare a ricominciare da se stessa. Cosa significa? Significa compiere ogni giorno anche solo un gesto, uno piccolo, pensato appositamente per gratificarsi. Ma, soprattutto, per riflettere sulla giornata appena vissuta e trovarvi qualcosa di buono o di bello.

Esistono alcune giornate in cui non vi è alcun tipo di gratitudine da mostrare al mondo, ma quando comincerai a mettere per iscritto le piccole cose che ti capitano, fossero anche inezie di poco conto, ti renderai presto conto che la vita è fatta di momenti. Istanti che durano davvero poco e che a volte nemmeno ti ricordi, a meno che non li annoti su un diario o un board della gratitudine.

Ti ricordi quella giornata triste in cui eri in treno e, così, all’improvviso, è partita in playlist la tua canzone preferita? Quel giorno iniziato con una bolletta salatissima del gas dove, uscendo per fare la spesa, ti sei messa a fare le boccacce a un bambino che hai saputo far ridere? Ti ricordi quella volta che sei uscita in mezzo alla neve e ti sei sentita in una fiaba?

Sono piccole cose: elementi che hanno poco valore nel bilancio della vita, ma che quando vengono messi insieme, tutti visibili sulla gratitude board, ti ricordano perché sei viva. Anche e nonostante tutto quello che potrebbe esserti accaduto.