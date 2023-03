D annose, fastidiose, persino pericolose: sono le convinzioni irrazionali che potrebbero avvelenarti la vita (di cui liberarti subito)

“Non sono abbastanza”, “Da sola non ce la farò mai”, “Devo essere perfetta”: le convinzioni irrazionali sono quanto di più dannoso esista. Si infiltrano nella nostra mente per restarci e ci provocano ansia, rendendo impossibile giornate che potrebbero essere serene.

Sono pensieri e frasi che tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo ripetuti. Allontanarle, certo, non è semplice, ma con un po’ di esercizio e tanto impegno può diventare possibile. Il primo passo? Imparare a riconoscere le convinzioni irrazionali e affrontare con il giusto mood per riuscire a disinnescarle.

Di seguito abbiamo raccolta le convinzioni dannose (irrazionali) più ricorrenti.

Devo ricevere approvazione da tutti, altrimenti non starò bene

Si tratta di una convinzione irrazionale che può letteralmente rovinarti la vita e di cui dovresti liberarti il prima possibile. Partiamo da un presupposto fondamentale: non si può piacere a tutti. Ci sarà sempre qualcuno che criticherà quello che fai o a cui non piacerai, d’altronde siamo tutti diversi e, come si dice, il mondo è bello perché vario. Dunque perché preoccuparsi eccessivamente di qualcosa che non puoi cambiare? ll rischio è che, nel tentativo di accontentare tutti, finirai per perdere te stessa.

Non posso fallire e devo avere successo

Fra le convinzioni irrazionali questa è senza dubbio una fra le più tossiche. Essere sempre perfetti, non sbagliare mai e inanellare un successo dietro l’altro è semplicemente impossibile! Smettila di pensare che ogni tuo errore sia qualcosa di terribile. Sbagliare fa parte della vita ed è una tappa importante del tuo percorso. Perciò concediti qualche caduta e non essere severa con te stessa, ma trattati con amore.

Se non si comporta come vorrei io è cattivo/a

Pensare che le altre persone debbano reagire e agire come vorremmo è un grave errore. Ognuno di noi ha un passato, un carattere e un’interiorità diversa. Perciò non sforzarti di interpretare o manovrare le reazioni degli altri, ma concentrati su di te. Quello che ha detto la collega ti ha ferito oppure il gesto del tuo partner ti ha fatto stare male? Parlane con i diretti interessati senza giungere a conclusioni affrettate e ricorda una cosa importante: quello che gli altri fanno e dicono svela molto di loro e nulla di te!

Le cose devono andare secondo i piani o sarà un disastro

Suvvia! Davvero sei convinta che tutto possa sempre filare liscio senza nessun intoppo? Gli imprevisti capitano ed è importante imparare ad accettarli e reagire nel modo giusto. Prova a sviluppare la tua resilienza, per reagire nel modo giusto, ma soprattutto impara a non dare peso alle aspettative troppo alte, affrontando il presente anziché proiettarti sempre verso un futuro perfetto e – spesso – irraggiungibile.

Qualcosa di brutto mi succederà, prima o poi

Non possiamo garantirti che tutto filerà liscio, che non soffrirai e che non ti accadranno cose brutte, ma siamo certi che saprai affrontare qualsiasi cosa. Perciò smettila di preoccuparti, lasciandoti dominare dall’ansia, e prova a goderti il presente. Anziché concentrarti su quello che potresti perdere punta lo sguardo su ciò che hai. Ora sei viva, sei qui e sei presente: ricordatelo!

Se una cosa mi fa paura meglio evitarla

A volte affrontare ciò che ci fa paura può essere difficile, ma se riesci a superare quello che ti spaventa e fai un salto nel vuoto potresti guadagnarci tantissimo. Il trasferimento in una nuova città, un primo appuntamento al buio, un esame importante: sono tutte situazioni in cui ci sentiamo preda della paura. Il primo istinto è quello di scappare, ma devi provare a vincerlo concentrandoti su quanto di buono potresti ottenere. E dopo potresti accorgerti che quello che ti faceva tanta paura in realtà non era poi così spaventoso.

Ho bisogno di appoggiarmi a qualcuno per farcela

Hai tutte le carte in regola per vivere la tua vita in modo indipendente e non ti serve qualcuno per essere completa. Devi solo credere che sia possibile e imparare a sfruttare le tue risorse emotive per affrontare qualsiasi cosa. Coltiva l’autostima, scoprendo, ogni giorno di più, quanto tu possa fare le cose da sola, indipendentemente da un partner o da qualcun altro. Dedicati ad un hobby che ti piace, esci in solitudine e ritagliati degli spazi in cui scoprire cose ti piace.

Sono infelice per colpa degli altri

Perché la tua felicità dovrebbe dipendere da qualcun altro? Certo, dare la colpa agli altri è semplice, perché ti solleva da qualsiasi responsabilità, ma l’unica persona che può fare qualcosa per cambiare le cose sei tu! Quel lavoro non ti piace più e ti rende solo triste? Prova a cercarne un altro che sia più adatto alle tue aspirazioni! Ti senti sola e annoiata? Iscriviti ad un corso di cucina per incontrare persone nuove oppure partecipa ad un viaggio organizzato in qualche meta esotica. Insomma: datti da fare. Se qualcosa non ti piace prova a cambiarlo semplicemente agendo. Vedrai che così tutto andrà per il meglio!