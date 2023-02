C os'è un comportamento istintivo, quali tipologie esistono e da dove nascono le azioni che non controlliamo con la nostra ragione. Ecco le risposte che state cercando.

Non tutto ciò che sappiamo ci è stato insegnato. Ma, anzi, esistono un grande quantità di comportamenti e azioni innate che conosciamo e che mettiamo in atto, anche senza sapere come, fin dalla nascita. Si tratta del nostro comportamento istintivo. Ovvero tutte quelle azioni e reazioni che avvengono spontaneamente di fronte a uno stimolo esterno e che, di base, ci aiutano alla sopravvivenza e a vivere nella società.

Insegnamenti che non provengono dall’esterno, genitori, amici, parenti, ecc., ma che sembrano essere già scritti nel proprio bagaglio di conoscenza fin dalla nascita, esattamente come avviene negli animali. E che, in un modo o nell’altro, ci indicano come agire senza che nessuno ce lo debba spiegare. Ma cerchiamo di capire meglio cos’è il comportamento istintivo e come si manifesta.

Cosa significa comportamento istintivo

Come detto, quando si parla di comportamento istintivo, si fa riferimento a tutta quella serie di azioni o comportamenti innati che ci caratterizzano. Di fatto, quindi, si potrebbe definire come comportamento istintivo un qualsiasi atteggiamento o azione che avviene spontaneamente. Senza che ci sia stato un insegnamento diretto o indiretto. Azioni innate che vengono trasmesse a livello genetico di generazione in generazione, e che sono influenzate dall’esperienza di ognuno di noi.

Il contrario del comportamento istintivo, invece, è il comportamento appreso, che proviene da un insegnamento e viene acquisito dal soggetto in seguito e grazie alle sue esperienze. Ma senza dipendere da nessun fattore genetico.

Tipologie di comportamento istintivo

Ma come si riconosce un comportamento istintivo? Si potrebbe dire, molto semplicemente, da come si manifesta. Di base, infatti, esistono quattro forme di comportamento istintivo: cinesi, tassie, riflessi e moduli di azione fissa.

Le cinesi e tassie

Non sono altro che quei movimenti che il corpo attua come risposta a uno stimolo ambientale esterno. Le cinesi, nello specifico, sono le variazioni di velocità di un movimento casuale, mentre le tassie sono tutti quei movimenti verso una direzione precisa. Come quando ci si avvicina o allontana da qualcosa.

I riflessi

Tutti i movimenti che interessano solo una parte specifica del corpo, e che vengono eseguiti solitamente in modo rapido senza che vengano coinvolti i centri superiori del sistema nervoso. Movimenti riflessi sono ad esempio il gesto che si compie quando si allontana la mano da un oggetto caldo, lo sbattere delle ciglia quando vengono toccate, ecc.

I moduli di azione

Fanno parte del comportamento istintivo che si attua in presenza di uno stimolo preciso e che si caratterizzano per una certa rigidità nella sequenza nei movimenti eseguiti. Movimenti che vengono completati anche se lo stimolo cessa di esistere. Come un iter scritto e consolidato.

Come agisce l'istinto

Se per istinto, quindi, si intende la tendenza intrinseca e innata di ognuno di noi ad eseguire o mettere in atto una particolare tipologia di comportamento verso uno stimolo esterno, si può dire che il comportamento istintivo non è altro che un atto che si basa su automatismi profondi dell’essere umano. Che non sono frutto di apprendimento e nemmeno di una scelta consapevole e personale. Basti pensare alla necessità di allontanarsi da una situazione di pericolo, o all’attrazione che si prova verso un’altra persona.

Comportamenti che nascono senza possibilità di scelta autonoma e razionale da parte dall’individuo. Ma che sono frutto di qualcosa che esiste e nasce a livello profondo e di cui, semplicemente, si prende atto una volta che li si vive.