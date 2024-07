R iconoscere l’insicurezza in se stessi denota un certo livello di autoconsapevolezza. Imparare a riconoscere i comportamenti di chi è insicuro può aiutarci a migliorare

I comportamenti tipici di chi è insicuro sono spesso facilmente riconoscibili, specialmente dalle persone che vogliono approfittare della debolezza altrui. È una questione di autodifesa, dunque, ma anche una migliore presa di coscienza delle proprie capacità quella di distinguerli e combatterli con tutti i mezzi necessari.

L’insicurezza deriva dall’inadeguatezza, dalla costante sensazione di trovarsi nel posto sbagliato, con persone infinitamente migliori di noi che, per qualche motivo, continuano a frequentarci lo stesso. È anche la sensazione di non essere abbastanza, e comunque mai abbastanza all’altezza della situazioni. Se accade troppo spesso, questa sensazione può rivelarsi un grosso impedimento alla vita quotidiana.

Come capisco se sono insicura?

Ci sono alcuni comportamenti tipici di chi è insicuro che presto andremo ad elencare, e che potrebbero aiutarti a capire se hai bisogno di coltivare la tua autostima. Se ti sei mai posta questa domanda, abbiamo già a che fare con un piccolo indicatore di insicurezza.

Detto ciò, è importante sapere che molte persone hanno imparato a sviluppare una serie di meccanismi per difendersi dall’insicurezza. Non si tratta di tattiche risolutive, ma di metodi pensati per nasconderla al fine di non essere giudicate o prese di mira.

Comportamenti tipici di chi è insicuro: non riesci a prendere una decisione

La questione decisionale è sempre critica per una persona che mette in discussione tutto, se stessa per prima. Figurarsi quando si hanno davanti problemi, più o meno triviali, che richiedono una presa di posizione.

E se è vero che non decidere è una decisione a sua volta, le persone eccessivamente insicure tendono a rimuginare con eccessiva insistenza su tutte le piccole svolte della vita, finendo per perdersi in un bicchier d’acqua o mettere in dubbio le proprie capacità di essere un adulto funzionante.

Un bisogno viscerale di presentare sempre la perfezione assoluta

L’insicurezza cronica porta a trascorrere interminabili lassi di tempo nello svolgimento di ogni attività. Essa non porta a declinare gli incarichi con un gentile “no, grazie”. Al contrario, ti spinge a spendere ore su ore su un lavoro, anche di poco conto, per darti l’idea che in questo modo è possibile compensare la scarsa autostima.

Che problema c’è nel puntare alla perfezione? Nessuno, a patto che non sia perseguito con l’obiettivo di dimostrare qualcosa agli altri, o ricercare quei complimenti di cui l’insicurezza si nutre senza esserne mai sazia e dunque, scomparire in una bolla di sapone.

Autocritica fuori controllo

Tra i comportamenti tipici di chi è insicuro troviamo anche l’eccessiva tendenza a criticarsi e criticare. Non c’è niente di peggio di una persona insicura che se la prende con se stessa per aver sbagliato qualcosa, e trascorre ore ed ore a mettere in fila tutta la collezione di fallimenti che ha commesso negli ultimi 20 anni di vita. Probabilmente è anche capace di elencarli sia in ordine alfabetico che cronologico.

La bassa autostima porta ad una critica sfrenata, malsana e crudele anche nei confronti degli altri: che sia livore, invidia o gelosia, si tratta di un comportamento molto diffuso nelle persone che non credono affatto nelle loro capacità.

Isolamento durante le conversazioni

Timidezza non significa insicurezza. Detto ciò, tra gli schemi tipici di una persona particolarmente insicura troviamo l’isolamento, anche nei contesti sociali più sereni e sicuri. La paura di esprimere la propria opinione, fare una battuta a cui nessuno riderà o magari di dire qualcosa di fuori luogo o sbagliato.

Quando qualcuno fatica a mettere sul tavolo la propria opinione, anche quando gli è richiesta, sta cercando di proteggersi dalle possibili critiche che nascerebbero dalle sue idee. Critiche che il suo ego fragile avrebbe difficoltà a superare.

Ansia e stress

L’insicurezza porta alla sfiducia nelle proprie capacità, e non è un caso che molte persone che hanno difficoltà con la gestione dell’autostima si sentano anche stressate o ansiose con maggiore frequenza.

Altri comportamenti tipici di chi è insicuro

Le persone insicure non sono per forza timide e recluse. Al contrario, molto spesso cercano strategie di compensazione per dimostrare qualcosa (agli altri). Ecco perché spesso l’insicurezza sfocia nel bullismo, o magari nel tentativo di ricercare quel qualcosa che manca dentro di sé nell’approvazione degli altri.

Ecco qualche comportamento che può aiutarti a capire che hai a che fare con un insicuro patologico che trasforma in ricerca di approvazione, o ostilità, il suo problema:

Ricerca costante dell’approvazione altrui, anche in maniera un po’ pedante;

Scattarsi molti selfie e pubblicarli sui social network;

Prendere di mira qualcuno perché è diverso, o semplicemente per motivi futili;

Prendere in giro qualcuno per via di un suo difetto fisico;

Cercare costanti conferme sul proprio aspetto fisico;

Attirare l’attenzione di continuo facendosi notare in maniera sgarbata o sguaiata;

Attribuirsi qualità e meriti che non hanno niente a che fare con il proprio operato;

Proiettare sugli altri le debolezze che si sente di avere, di solito in maniera inconscia;

Eccessivo vittimismo nei post sui social, in cui si ha l’impressione che capitino tutte a “lei”.