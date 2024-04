Q uando l'interesse del partner si trasforma in gelosia malsana che nuoce alla coppia? Ci sono dei segnali che non vanno ignorati, per mantenere sana la relazione a garantire la nostra libertà.

La gelosia malsana esiste, ma spesso viene sottovalutata. In genere, le persone considerano innocui i primi segni occasionali di gelosia in una relazione perché in fondo in fondo si tratta di un sentimento "socialmente accettato", come se non ci fosse davvero nulla di male. Un po' di gelosia è considerata una cosa normale. Ma non sempre è davvero così.

Anche se inizialmente i segnali di gelosia in una relazione non sono un grosso problema, se la possessività prende il sopravvento è fondamentale capirlo in tempo e comportarsi di conseguenza.

Seppure alle volte possa sembrarci trascurabile, la gelosia malsana che si scatena per questioni banali è inaccettabile perché oltre a distruggere la relazione, si trasforma in una vera e propria violenza psicologica per chi la subisce. Secondo uno studio, la gelosia è uno delle principali avvisaglie di violenza domestica, e proprio per questo non va mai sottovalutata. Anche se ciò non significa che la gelosia relazionale sia sempre pericolosa, significa che una gelosia estrema può provocare danni gravissimi. Per questo è fondamentale cogliere subito e riconoscere i comportamenti di chi è geloso in maniera malsana.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come imparare a gestire la gelosia in 4 step per avere una relazione davvero serena

Cos’è la gelosia malsana in una relazione?

La gelosia è un sentimento di rabbia o risentimento che si scatena quando qualcuno pensa che un'altra persona stia cercando di attirare l'attenzione del proprio partner. Siamo abituati a pensare che gelosia e invidia siano due sentimenti simili, ma non è esattamente così.

L’invidia è il sentimento di risentimento che si accumula quando si desiderano i beni o le qualità di un’altra persona. Al contrario, la gelosia è il controllo che si desidera avere su qualcosa o qualcuno che pensiamo essere "di nostra proprietà". È un mezzo per proteggere il proprio attaccamento o mostrare un dominio assoluto su qualcun altro.

Se riflettiamo su questa definizione di gelosia, appare evidente quanto sia malsana, perché non parliamo di una banale arrabbiatura per delle attenzioni dedicate a qualcuno che non siamo noi, ma una vera e propria ossessione. In qualche modo stiamo addossando una colpa a qualcuno che non ha fatto nulla di male, a parte renderci evidente che non è un nostro "possesso".

Cosa provoca la gelosia in una relazione?

Mentre cerchiamo di comprendere i segnali della gelosia nelle relazioni, è anche importante capire innanzitutto perché si verifica. Cosa causa la gelosia in una relazione? Uno dei motivi principali per cui qualcuno potrebbe sentirsi geloso in una relazione è avere problemi di autostima. Ciò accade quando si è inscuri.

Alcuni potrebbero essere insicuri riguardo al proprio aspetto, al lavoro o al modo in cui pensano che li vedano gli altri. Quando si è insicuri ci si può sentire gelosi al punto da temere che il partner possa voler stare con qualcun altro, proprio a causa del proprio scarso valore. Inutile dire che i problemi di autostima non possono essere addossati al partner e vanno risolti per conto proprio.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Questi sono i tipici comportamenti di chi non sa gestire il conflitto nella coppia

Un'altra causa molto frequente della gelosia sono i problemi di fiducia. Chi ha affrontato in passato un evento traumatico che l'ha portato a non fidarsi delle altre persone potrebbe sviluppare problemi di gelosia. Ma anche qui si tratta di problematiche personali che non vanno assolutamente addossate al partner. In altre parole: non c'è trauma passato che possa giustificare davvero atteggiamenti estremi di gelosia e possessività.

I comportamenti di una persona gelosa in maniera malsana

La gelosia malsana è facilmente riconoscibile da alcuni segnali che non andrebbero mai ignorati. Ecco quali sono quelli più frequenti:

Controllo

Puoi capire se qualcuno è geloso osservando la frequenza con cui ti controlla. Ricevere alcuni messaggi o chiamate significa che il tuo partner ha a cuore il tuo benessere. Ma quando il tuo partner ti chiama ripetutamente, soprattutto quando sei fuori con gli amici, è un segno rivelatore di gelosia in una relazione.

Pretesa di fare tutto insieme

Fare cose insieme al proprio partner è un ottimo modo per costruire un legame più forte. Tuttavia, è un chiaro segno di gelosia relazionale quando la tua metà sente il bisogno di seguirti ovunque o si arrabbia quando gli dici di voler fare qualcosa per conto tuo. Al contrario, le coppie sane non hanno problemi a ritagliarsi i propri spazi, e sanno bene che sono fondamentali per portare avanti la relazione in modo sereno.

Domande insistenti

Se il tuo partner si arrabbia quando fai qualcosa senza di lui, vuol dire che qualcosa non sta andando nel verso giusto. È sacrosanto avere hobby separati, e anche gruppi di amici diversi. Un altro segnale che dovrebbe farci drizzare le antenne sono le domande insistenti sulle persone che frequentiamo separatamente dal partner. Un conto fare qualche domanda per pura curiosità, e un altro assillare l'altro con veri e propri interrogatori che assomigliano sempre più ad accuse.

Gelosia retroattiva

Le relazioni chiuse sono qualcosa che sta nel passato, e se un pizzico di gelosia retroattiva potrebbe essere comprensibile, questa non dovrebbe mai e poi mai tracimare. Tantomeno dovrebbe assumere toni accusatori, perché è impossibile pretendere che la persona con cui stiamo non abbia avuto storie precedenti: è semplicemente la natura delle cose. Essere gelosi degli ex testimonia grande immaturità. Peggio ancora se questa gelosia si trasforma in domande insistenti, che generano reazioni di rabbia se l'altra persona giustamente non ha voglia di rispondere.

Pressioni e critiche su come ci si veste

Ecco un'altra enorme red flag. Quando il tuo partner comincia a criticare il nostro aspetto non è mai un buon segno, ma la cosa davvero inaccettabile è che alle critiche aggiunga valutazioni sulla nostra moralità, criticando magari gonne troppo corte o abiti considerati "provocanti". Si tratta di reazioni sempre inaccettabili. Ognuno ha la sacrosanta libertà di apparire nel modo che preferisce, e un vestito non può mai rappresentare una "mancanza di rispetto" verso il partner.