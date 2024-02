C i lasciamo influenzare troppo spesso dai commenti negativi, che possono sia ferirci che rinforzarci. Anche la scienza ha dato una spiegazione a questo impatto così importante sulle nostre vite.

I commenti negativi ci influenzano tanto, nel bene e nel male: possono essere un colpo basso per la nostra autostima, o lo stimolo a non mollare o essere noi stessi sempre. La maggior parte di noi è soggetta a insulti, commenti sarcastici o feedback negativi nella vita di tutti i giorni. Ma non siamo fatti per affrontare torrenti di critiche, e quindi spesso cadiamo sotto questo peso.

Le parole possono far male, e mentre le ferite fisiche possono richiedere settimane per guarire, i commenti negativi possono spaventarci per tutta la vita o forgiarci di una forza che non sapevamo prima di avere.

Ma perché questo avviene e non siamo in grado di farci scivolare addosso le critiche?

I commenti negativi possono ovviamente avere un'influenza negativa su di noi, tanto da diventare un peso enorme da sostenere. Quelli ingiusti, prima di tutto, ci colpiscono inaspettati e ci feriscono perché immeritati: spesso non riusciamo neanche a reagire a tale ingiustizia, altre volte i commenti di questo tipo tirano fuori il peggio di noi come reazione di difesa. In entrambi i casi si tratta di qualcosa che riesce a turbare la nostra tranquillità.

Quando non sappiamo se il commento negativo fa riferimento a qualcosa di veritiero del nostro io, è capace di mandarci in confusione, facendoci mettere in discussione tutto. Si crea in noi uno stato di ansia che ci imprigiona in un limbo di insicurezza.

Quando il commento negativo è diretto a qualcosa di noi che consideriamo un punto di forza possiamo perdere la pazienza e reagire anche in modo aggressivo, a volte anche in maniera spropositata. Se invece è diretto a quello che sappiamo essere un nostro punto debole le nostre sicurezze possono crollare in un minuto. Le altre persone spesso non sanno quali battaglie combattiamo ogni giorno, e cosa ci fa soffrire, e questi commenti sono irrispettosi poiché colpire un ponto debole di qualcuno è sempre una mossa scorretta. In ogni caso, questi sentimenti negativi condizionano le nostre giornate, privandoci del focus (ovvero non farsi condizionare dagli altri) e portandoci a credere di essere nel torto.

Siamo portati a credere che solo le critiche costruttive sono da apprezzare, e invece dovremmo essere in grado di trarne qualcosa anche da quelle distruttive. Perché? Siamo più forti, o almeno dobbiamo imparare ad esserlo. Una critica deve servirci a migliorare, e quando è ingiusta dobbiamo essere in grado di non esserne colpiti.

Una critica negativa può stimolarci a fare sempre meglio o a restare fedeli a noi stessi. Ci sono due vie, quindi, che possono essere la conseguenza di un attacco. Una è quella di farne tesoro, comprendere quanto sia andata a toccare verità che nessuno ci ha detto (o che non abbiamo voluto guardare), e quindi capire come fare meglio. Attenzione, non per non ricevere più critiche, ma per migliorarci e non lasciarci più ferire nei nostri punti deboli.

La seconda è la rivendicazione di ciò che siamo, indipendentemente dai commenti negativi, che non ci toccano perché siamo fieri di quello che siamo. Il pro? La nostra autostima invece di calare cresce, perché scatta in noi un moto di autodeterminazione indipendentemente dal pensiero degli altri, che è il regalo più grande che possiamo fare a noi stesse.

Che cos’è il pregiudizio della negatività?

Che si tratti di critiche dispensate con calma da un insegnante a scuola, o di un commento crudele scagliato nella concitazione di una discussione con un amico o una persona a cui teniamo, tendiamo a ricordare le critiche molto meglio dei commenti positivi, a causa di un fenomeno chiamato pregiudizio della negatività.

In effetti, tutta una serie di effetti complessi può essere spiegata da questo pregiudizio, che è la tendenza universale delle emozioni negative a influenzarci più fortemente di quelle positive. Ci spinge a prestare particolare attenzione alle minacce e a esagerare i pericoli, ma anche a dar peso a commenti negativi che potremmo decisamente ignorare ma che invece ingigantiamo.

In alcuni casi, i commenti negativi delle persone che amiamo possono portare a “ferite mentali” e risentimenti duraturi che possono causare la rottura delle relazioni. I ricercatori dell’Università del Kentucky negli Stati Uniti hanno scoperto che le relazioni raramente vengono salvate quando i partner ignorano i problemi relazionali per rimanere “passivamente leali”. Non sono tanto le cose buone e costruttive che i partner fanno o non fanno l'uno per l'altro a determinare se una relazione funziona, quanto sono le cose distruttive che fanno o non fanno in reazione ai problemi.

Un altro studio, che ha seguito le coppie esaminate per più di dieci anni, ha dimostrato che la misura in cui esprimevano sentimenti negativi e critiche l’uno verso l’altro nei primi due anni di matrimonio prevedeva se si sarebbero separati, con livelli di negatività più alti tra le coppie divorziate.