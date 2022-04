P er paura di esprimere la tua opinione e di fare brutte figure rimani sempre nel tuo “angolino”, lasciandoti sfuggire occasioni importanti? È arrivato il momento di superare la timidezza. Ecco da dove iniziare

Come si superano timidezza e insicurezza? Se ti capita di andare in iperventilazione non appena qualcuno fa il tuo nome o di arrossire ogni volta che parli, se hai difficoltà a fare amicizia, o pensi che la timidezza possa ostacolarti in amore, la prima cosa da fare è ridimensionare la questione. In realtà, la timidezza potrebbe anche regalarti benefici inaspettati: non necessariamente è un punto debole da contrastare a tutti i costi. Se, però, senti che è arrivato il momento di provare a ridimensionarla non preoccuparti: esistono delle strategie efficaci per superare la timidezza.

Cominciamo col dire che la timidezza non ha età, quindi non bisogna sentirsi strambi se superata l'adolescenza ancora si combatte con la timidezza. In definitiva è un tratto caratteriale, che in quanto tale non deve essere sradicato. Sicuramente è un aspetto su cui possiamo lavorare per imparare a gestirlo, in maniera tale da migliorare la nostra attitudine in molte situazioni della vita. Ad esempio se noti che bene che, per paura di esprimere la tua opinione, ti stai lasciando sfuggire occasioni importanti o che, per timore di sbagliare e di essere giudicata dagli altri, rinunci a troppe cose, forse è il momento di cambiare qualcosa.

Ecco allora cinque piccole strategie, che a loro modo sono anche esercizi, che sono alla portata di tutti e da dove puoi iniziare per superare pian piano la tua timidezza.

VEDI ANCHE

Lifestyle

8 semplici esercizi per migliorare l’autostima da fare ogni giorno

1. Compi dei piccoli atti di coraggio ogni giorno

Non di rado timidezza fa rima con insicurezza. Chi non riesce a riconoscere le proprie qualità e i propri meriti e tende a svalutarsi, infatti, spesso fa fatica anche a essere spigliato e a farsi valere. Ti capita di frequente di pensare di non essere all’altezza, di non meritare quello che hai o di non sentirti certa delle tue capacità? Allora è probabile che, oltre a essere chiusa, tu sia anche insicura.

In questi casi la strategia migliore per superare la timidezza consiste nel lavorare sull’autostima. Prova a uscire dalla tua zona di comfort facendo dei piccoli “atti di coraggio” ogni giorno. Pian piano, queste mosse di temerarietà si sommeranno, facendoti sentire più orgogliosa, fiera e sicura di te e aiutandoti a essere meno schiva.

Per esempio, se quando esci con gli amici non prendi quasi mai l’iniziativa, prova a proporre tu il ristorante in cui andare o il film da vedere: se non te la senti, all’inizio puoi anche farlo via WhatsApp.

2. Non dare troppa importanza ai tuoi interlocutori

Spesso la timidezza nasce dal fatto che si attribuisce troppa importanza agli altri e ci si mette inconsciamente in una posizione di inferiorità. Questa è la ragione per cui potresti essere più in difficoltà quando ti trovi di fronte a certe persone, come il professore durante un esame universitario, il tuo capo durante una riunione o un ragazzo super affascinante in un locale.

C’è un piccolo “gioco” che puoi fare in queste situazioni per vincere i tuoi timori. Prova a immaginare come potrebbe essere quel collega super sexy alle prese con un lavandino ingorgato o quel manager tutto d’un pezzo alla mattina appena sveglio, con il pigiama e l’alito cattivo. È il potere della visualizzazione.

Insomma, serviti della tua fantasia per smitizzare le persone che ti mettono a disagio e toglierle dal piedistallo su cui le hai messe involontariamente: sarà una grande liberazione. Oltretutto si tratta di un'operazione di grande realismo, perché non dobbiamo mai dimenticare che le persone che abbiamo davanti - anche se pre qualche motivo ci mettono in soggezione - sono esattamente come noi, e il più delle volte non hanno nulla in più di noi. Il che vuol dire che è giusto approcciarsi senza timori, e semplicemente dare valore e validità alle nostre parole.

3. Ricordati che gli altri sono troppo distratti per accorgersi di tutto ciò che fai

Quante volte ti è capitato di isolarti nel tuo angolino con la convinzione di avere tutti gli occhi puntati addosso e di essere giudicata male? Oppure di aver evitato di fare qualcosa perchè il pensiero del giudizio altrui ti metteva molto a disagio? Ecco, sappi che in realtà il mondo è troppo occupato e distratto per stare ad analizzare ogni tua singola mossa.

Non pensare di dover sempre fornire delle prestazioni eccellenti e di poterti esporre solo se sei sicura al 100% di ciò che stai per fare. E non temere in anticipo le brutte figure: forse gli altri non si accorgeranno nemmeno delle tue gaffe.

Non sei convinta? Prova allora a pensare al rovescio e chiediti quante volte ti capita di badare fino in fondo a come si comporta un collega durante una giornata intensa di lavoro, la ragazza seduta al bancone del bar o l’amica che balla in discoteca. Nella maggior parte dei casi, siamo troppo presi dalle nostre cose per dare davvero peso agli altri.

4. Metti cose che ti fanno sentire a tuo agio

L’abito non fa il monaco, ma quasi. L’aspetto esteriore non è la cosa più importante della vita, ma non possiamo negare che contribuisca a farci sentire e vedere al meglio e che ci incoraggi ad approcciarci agli altri con il giusto mood. Se vuoi superare la timidezza e rafforzare la fiducia in te stessa, dunque, è importante apparire esattamente nel modo che più ti fa sentire a tuo agio.

Questo non vuol dire automaticamente uscire struccata e cercare nascondersi nei vestiti. Tutto il contrario: sentirsi a proprio agio vuol dire anche indossare esattamente quello che ci piace.

Non scartare a priori i colori più accesi o le acconciature più estrose. Impara che è giusto esprimere se stessi tramite abiti e make up.

5. Smetti di fare confronti

Nell’era di internet e dei social, riuscire a non fare confronti è un’impresa quasi titanica. Eppure, se vuoi superare la timidezza, è una mossa necessaria. Continuando a fare raffronti con chi ti sta intorno, infatti, troverai sempre qualcuno che, ai tuoi occhi, sarà meglio di te e questo non farà altro che diminuire il tuo coraggio e aumentare il tuo senso di inadeguatezza.

Fra l’altro, continuando a guardarti attorno sposti il focus da quello che è il tuo vero obiettivo: migliorare la tua vita. Se vuoi vincere la tua battaglia, invece, non devi distrarti. Concentrati sul traguardo che vuoi raggiungere, evitando le inutili e pericolose evasioni.