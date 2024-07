Come rimanere motivati nei momenti difficili?

R imanere motivati può essere difficile quando non crediamo più in noi stesse, abbiamo perso di vista i nostri obiettivi e nessuno ci sostiene. Come possiamo riprendere in mano la nostra vita?

Ci saranno senza dubbio momenti in cui perderai la forza di affrontare le sfide quotidiane o il gioco si farà duro nella tua carriera. Potresti affrontare ostacoli apparentemente insormontabili o trovarti alle prese con la motivazione, assente o diminuita perché sei stanca, distratta, presa da altre cose. Quando ciò accade, è importante avere qualche asso nella manica per aiutarti a rimanere motivata e ad andare avanti.

Ci sono vari percorsi da intraprendere per rimanere motivati anche in quei momenti in cui vorremmo mollare tutto, e sono tutti volti a lavorare sul tuo io interiore e ritrovare quella grinta e passione in ciò che fai e in ciò che ti circonda.

Comprendi perché ti senti demotivata

Esistono diversi motivi per cui qualcuno potrebbe iniziare a sentirsi demotivato. Potrebbe essere dovuto alla mancanza di interesse per il compito da svolgere o potrebbe essere il risultato di stress o ansia. È importante rallentare e prendersi del tempo per capire perché ti senti in questo modo.

Il punto migliore per iniziare è guardare indietro a dove le cose sono cambiate. Forse ti sentivi ispirata e pronta ad affrontare la sfida e poi ad un certo punto è successo qualcosa che ha cambiato il modo in cui ti sentivi. A volte ciò è dovuto all'interazione con qualcuno, alle tue relazioni interpersonali o forse è cambiato qualcosa nel lavoro. Dedica un po' di tempo a identificare dove le cose sono cambiate lungo il percorso e questo ti aiuterà a capire qual è la causa della tua mancanza di motivazione.

Una volta che conosci la motivazione principale del tuo problema, sarà più facile trovare una soluzione. Ad esempio, se ti senti demotivata perché sei annoiata dal tuo carico di lavoro, prova a fare un brainstorming su come renderlo più stimolante e significativo. Se soffri di ansia, valuta la possibilità di rivolgerti a un professionista per aiutarti a risolvere cosa ti stressa nella tua vita quotidiana.

Anche rifocalizzare la tua mentalità può essere utile. Se ti senti giù per la tua situazione attuale, dedica un po' di tempo a ricordare tutti i motivi per cui hai iniziato questo percorso, perché sei in questa relazione che non senti più viva, come mai ti piaceva questo lavoro.

A volte, presi dalla routine quotidiana, dimentichiamo il significato che sta dietro al motivo per cui stiamo facendo quello che stiamo facendo. Tieni a mente le vere ragioni e rimani concentrata pensando all'obiettivo finale.

Identifica i tuoi obiettivi e scrivili

Quando ti senti persa o demotivata, può essere utile tornare ad identificare i tuoi obiettivi. Cos'è che vuoi ottenere? Innanzitutto, perché hai iniziato questo percorso/lavoro/sport/relazione? A volte, basta ricordare i tuoi obiettivi e il significato per aiutarti a tornare in carreggiata.

Inoltre, può essere utile anche scriverli. Vedere i tuoi obiettivi per iscritto può aiutarti a farli sembrare più reali e realizzabili. Tutto ciò che ti sembra vago, irreale, non tangibile nella tua mente, una volta scritto diventerà più concreto.

Prepara un piano d'azione e attieniti ad esso

Elaborare e portare a termine un piano è essenziale per rimanere motivati. Quando le persone si prefiggono di raggiungere un obiettivo, spesso iniziano con le migliori intenzioni. Tuttavia, senza un piano d’azione, è fin troppo facile distrarsi e arrendersi.

Avere un piano specifico ti aiuta a rimanere concentrata e sulla buona strada. Ti consente anche di monitorare i tuoi progressi e vedere quanto sei arrivata lontano. Inoltre, sapere che stai rispettando il tuo piano ti aiuta a sviluppare disciplina e coerenza. Questi sono importanti quando si tratta di fare progressi verso i tuoi obiettivi.

Naturalmente, anche i piani meglio concepiti possono andare storti di tanto in tanto. Ciò che è importante è non arrendersi quando ciò accade. Con perseveranza e un po’ di pianificazione, puoi ottenere qualsiasi cosa ti venga in mente, e se ciò non accade non devi considerarlo un fallimento tale da metterti in crisi.

Riconosci i tuoi progressi e ringrazia te stessa per questo

Riconosci i progressi che hai fatto. Troppo spesso riconosciamo gli sforzi e i progressi compiuti dagli altri e ignoriamo i nostri progressi. Prenditi un momento e riconosci quanta strada hai fatto finora. Ciò aumenta la tua autostima e ti mantiene concentrata sui tuoi obiettivi.

Esistono diversi modi per riconoscere i tuoi sforzi. A volte è uscire per un buon pranzo o una cena; altre volte è prendersi una pausa dal lavoro e avere solo un momento di riflessione. Altre volte è fare qualcosa solo per te stessa, senza il partner o i figli. I momenti più piccoli possono essere i momenti più grandi se ci diamo l’opportunità di riflettere sui nostri progressi.

Trova un sistema di supporto che ti aiuti a rimanere sulla buona strada.

Circondati di persone che hanno la tua stessa spinta. Queste persone possono fornire incoraggiamento, prospettiva e responsabilità, tutte cose che possono essere utili quando stai cercando di rimanere sulla buona strada.

Inoltre, stare con persone che capiscono quello che stai attraversando può rendere il viaggio meno scoraggiante e più gestibile. Se ti senti persa, rivolgiti al tuo sistema di supporto per ricevere guida e appoggio.

Non arrenderti: il viaggio può essere duro, ma alla fine ne vale la pena. Non importa quanto sia duro il gioco, è importante ricordare il significato di ciò che stai facendo. E se davvero ti accorgi che davvero non più per te, che si tratti di uno sport, di un lavoro o persino di una relazione, cambia strada alla ricerca di quella che davvero ti faccia sentire realizzata e bene con te stessa.