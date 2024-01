I mparare a riconoscere le persone bugiarde, o perlomeno a riconoscere le bugie, è una soft skill che può tornare utile nella vita di tutti i giorni e può salvarti da situazioni davvero spiacevoli. Certo, non è facile, ma esiste qualche trucco per farlo

Sei brava a riconoscere le persone bugiarde? Come te la cavi con un individuo che ti guarda dritto negli occhi e mente sapendo di mentire, senza neanche battere ciglio? E in generale, come capire se una persona ti dice bugie? Non tutte i bugiardi sono uguali, e imparare a riconoscere la menzogna è una competenza che in qualche modo ti avvicina a capire meglio i modelli comportamentali delle persone.

In questo articolo proviamo ad aiutarti a capire se quella che hai appena sentito, o su cui magari stai rimuginando da un po’, è una bugia bella e buona. Le persone bugiarde non sono fatte con lo stampino, ed è proprio questa loro caratteristica a renderle così infide. Smascherare i bugiardi non è sempre facile, ma può diventare più fattibile se capisci quali sono i meccanismi che si nascondono dietro le bugie.

La ricerca della verità

Una delle massime che ci ripetiamo ogni anno come un mantra è quello che riguarda il liberare la nostra vita dalle persone tossiche, e tra di esse possiamo tranquillamente annoverare le persone false e bugiarde. Molto più facile a dirsi che farsi, anche per il semplice fatto che l’onestà allo stato puro non è una prerogativa di quasi nessuno di noi. E chi è senza peccato, scagli la prima pietra.

Certo, tutti diciamo bugie, è una caratteristica dell'essere umano - del resto iniziamo sin da piccolissimi a mentire. Tuttavia la maggior parte delle nostre bugie sono cosa di poco conto, magari dette semplicemente per barcamenarci tra le banali vicissitudini della vita quotidiana. Il problema sorge quando ci troviamo di fronte chi mente su cose importanti, magari influenzando negativamente la nostra vita. Per questo un po’ di sano detox dalle bugie e dalle falsità, da chi ogni giorno al lavoro, nei gruppi di amici o in famiglia ci assilla con le sue bugie, le sue allusioni velenose e insolenti, non può che farci bene.

Ma come si fa a smascherare un bugiardo? Non esiste l’antidoto contro la falsità e sarebbe naïve pensare che le bugie non esistano in nessun ambito che conta della nostra vita. Bisogna imparare a soppesare le parole che ci vengono rivolte e prestare loro il giusto peso. Si comincia così a scremare la panna: rimuovendo dal nostro focus le frasi che, sì, forse sono bugie, ma che non hanno nessuna importanza perché chi le ha pronunciate non porta alcun beneficio (o svantaggio) alla nostra vita.

Identikit del bugiardo: come riconoscere le persone bugiarde

Come smascherare chi mente? Cominciamo col dire che bugiardo non è sempre chi mente sapendo di mentire, non necessariamente. Bugiardo è chi usa le parole per nasconderti la sua vera identità o la sua reale intenzione nei tuoi confronti, o magari nei confronti dell’ambiente che lo circonda in generale.

Il bugiardo pericoloso non è quello che, con la bocca sporca di marmellata, giura solennemente di non aver toccato la tua torta, ma è quello che con un sorriso mellifluo ti dice che no, lui con quella storia non c’entra niente, ma forse dovresti chiedere a qualcun altro.

Il bugiardo da cui ti devi guardare nella vita è quello che manifesta tratti manipolatori, o comunque non ha mai un’opinione chiara nemmeno sulle cose più semplici della vita. Il manipolatore può essere un narcisista, ma anche una persona sfuggente o ambigua. È una persona che, per dirla in maniera un po’ vernacolare, tiene il piede in due scarpe o ha sempre un tacco fuori dalla porta.

Sono le persone che invidiano ciò che siamo, o che hanno dei problemi irrisolti a cui non vogliono prestare orecchio, e di conseguenza riversano bile sugli altri.

Come si riconosce un bugiardo

Come capire se una persona è sincera? Il più delle volte ci affidiamo al sesto senso: se qualcuno è chiaro con noi e non ha doppi fini molto spesso ci ritroviamo a capirlo a pelle. Al contrario, non sempre è facile capire se di fronte abbiamo qualcuno di poco sincero, soprattutto nel caso si tratti di una persona molto ben allenata a mascherare le sue vere intenzioni e a manipolare gli altri. Eppure un po' di consapevolezza e di esperienza possono essere importantissime: ad esempio avevo mai pensato che potrebbero essere precise parole usate dai bugiardi in maniera frequente, o anche solo modi di dire le cose che alla lunga diventano riconoscibili. Ecco quali sono i segnali più frequenti.

Racconti impersonali

Il bugiardo standard ama inventarsi storie che non si sono mai verificate, e per farlo in maniera corretta prende le distanze da ciò che dice, facendo poco riferimento a sé e raccontando per quanto possibile una storia impersonale, o comunque senza mai tirarsi troppo in ballo, così da evitare ogni coinvolgimento.

Risposte logorroiche

Il bugiardo non risponde mai direttamente alle domande che gli vengono rivolte. Molto spesso davanti a un semplice questionario “sì/no” si perdono in disquisizioni filosofiche alla fine delle quali ti senti confuso, stordito, non vuoi sentire una sola altra parola provenire da quella bocca ma di sicuro non hai ottenuto una risposta chiara.

Tendenza a parlar male degli altri

Il bugiardo ama parlare male degli assenti e non lo fa scherzando, come si fa tra amici con i quali, all’arrivo del diretto interessato, gli si riferisce tutto quello che si è detto. Lo fa con malizia, con cattiva intenzione, e ti fa chiedere: che cosa dice costui di me quando ad essere assente sono io?

Arroganza e scarsa autocritica

L’assenza di senso di autocritica è un buon segno per riconoscere un bugiardo. Non solo chi mente spesso manifesta un atteggiamento pieno di sé e sicuro dei suoi improbabili mezzi, ma rifiuta anche ogni genere di autocritica, sentendosi minacciando da possibili pareri negativi nei suoi confronti. Il bugiardo è a posto con ciò che è: non sente il bisogno di migliorarsi. È il mondo che deve tenersi al suo passo.

Complimenti esagerati

Troppi complimenti? Nessun complimento. Se ti ritrovi davanti qualcuno che si scioglie in una quantità di complimenti al limite dell’imbarazzante, hai probabilmente davanti un bugiardo. Specialmente se questi complimenti nascono da una conversazione di un paio d’ore e una conoscenza altrettanto breve.

Il bugiardo si riconosce da questi e da tanti altri gesti. Osservali, rifletti bene su ciò che ti viene detto e soprattutto ricordati che per mentire bene ci vuole tanta pratica e tanto pelo sullo stomaco – o un disinteresse viscerale nei confronti del mondo.