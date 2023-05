Come raggiungere la stabilità emotiva

R aggiungere la stabilità emotiva è possibile? Certo che sì, basta volerlo e impegnarsi a rendere la propria vita (e se stessi) ogni giorno migliore. Ecco come farlo.

Nel corso della vita capita a tutti di sentirsi sopraffare dalle emozioni e da eventuali avvenimenti negativi che possono presentarsi. Quello che però fa la differenza tra chi supera questi momenti e prosegue la sua vita rispetto a chi ne rimane travolto o segnato, è la stabilità emotiva personale del soggetto.

Come una sorta di equilibrio tra ciò che accade e le emozioni che si provano per ciò che è successo. Mantenendo l’ago della bilancia in una posizione favorevole, ovviamente verso di sé. Uno stato d’animo della persona e una vera e propria capacità che ci permette di non essere travolti dalla vita. E che è possibile sviluppare giorno dopo giorno, lavorando per raggiungere la stabilità emotiva e vivere più serenamente e con consapevolezza.

Cos’è la stabilità emotiva

Quando si parla di stabilità emotiva, quindi, si fa riferimento alla capacità di una persona a mantenere la calma e gestire le proprie emozioni, determinando il modo in cui un soggetto affronta i problemi e le situazioni difficili che gli si presentano davanti nel corso della vita.

Da questa definizione, quindi, appare piuttosto chiaro quanto possa essere importante raggiungere la stabilità emotiva ed evitare che le vicende della vita abbiano un impatto troppo forte su di sé, bloccandoci sulle emozioni negative vissute e impedendoci di andare avanti. Ma come si fa a raggiungere l’obiettivo di una maggior stabilità emotiva?

Come raggiungere la giusta stabilità emotiva

Ovviamente non esistono bacchette magiche a riguardo e tutti gira intorno alla capacità del soggetto di comprendere le proprie emozioni imparando ad equilibrarle. Per prima cosa, quindi, è fondamentale che la persona sia in grado di riconoscere le sue emozioni, senza paura e limitazioni, ma vedendole per quello che sono, accettandole e vivendole a pieno.

Per farlo è importante lavorare sulla propria autostima, coltivandola, aumentandola e permettendo al soggetto di poter controllare la propria sfera emotiva. Questo anche in riferimento al fatto che nessuno a parte noi può farlo. Ognuno è padrone e responsabile di ciò che sente e niente e nessuno potrà mai prendere il posto di un altro nel campo delle emozioni e della loro gestione.

Altro aspetto importante quando si parla di come raggiungere la stabilità emotiva, poi, è la presenza o meno di fattori che possono ostacolare questa presa di coscienza. Per esempio, se un soggetto soffre di depressione sarà molto difficile che possa raggiungere un equilibrio emotivo, a meno che prima non risolva la sua situazione, lavorando su ciò che la genera.

Come dire, non si può raggiungere la cima se prima non si percorre ogni gradino. Ecco perché, prima di tutto, è importante comprendere ciò che causa la propria instabilità, facendosi aiutare da uno specialista, per consentirvi di lavorare su più livelli e ottenere una consapevolezza tale da facilitarvi il raggiungimento di una concreta stabilità emotiva.

Piccoli gesti per la propria stabilità emotiva

Ma non è tutto. Come per ogni cosa, ciò che si fa nel quotidiano è la chiave per il successo. E anche quando si parla si stabilità emotiva vale questa regola. Ecco perché è bene prestare attenzione alla propria routine, stabilendo orari regolari in cui andare a dormire, in cui mangiare, in cui fare esercizio fisico. Il tutto per trasmettere un senso di calma e tranquillità anche alle azioni più semplici, trasformandole in rituali di benessere interiore.

Stesso discorso vale per la limitazione degli eccessi, intesi come uso e abuso di sostanze come alcol o riferiti alla dieta. Elementi che possono influire negativamente sulla gestione delle emozioni e, quindi, anche sul raggiungimento della stabilità emotiva tanto sognata.

Un sogno che per definirsi tale, deve essere messo nella lista delle proprie priorità, magari direttamente al primo posto. Come dire, volete davvero raggiungere la stabilità emotiva? Bene, impegnatevi con costanza e l’avrete, aumentando giorno dopo giorno la vostra consapevolezza e il vostro equilibrio. E regalandovi una serenità profonda anche quando la vita si mette di traverso, permettendovi di ritrovare sempre la strada che avete scelto per voi, con tutte le sue innumerevoli sfaccettature. E di fatto, migliorando sia la vita stessa che voi.