I nstagram può essere una grande risorsa, ma alcuni contenuti - lo sappiamo tutt* - possono farci stare male: ecco tutti gli strumenti che possiamo utilizzare per proteggere la nostra salute mentale

Instagram – come sappiamo bene tutti - può essere un luogo di condivisione e uno strumento molto potente, ma può rivelarsi pericoloso, a volte, per la nostra salute mentale. Sui social raccontiamo chi siamo, mettiamo alla prova il nostro talento, diamo vita a delle community o semplicemente ci divertiamo seguando i profili che riteniamo più accattivanti.

Spesso però può accadere di inciampare in commenti poco carini, in hashtag che non ci piacciono o in discussioni che non avremmo voluto affrontare. Un vero peccato, visto che Instagram potrebbe trasformarsi in un luogo in cui sentirci al sicuro e trovare supporto anche nei momenti emotivamente difficili.

Ti sarà capitato, almeno una volta, di sentirti triste per un problema – d’amore o di lavoro – e di aver trovato conforto nel raccontare (o nel sentire raccontare) un disagio simile da qualcun altro sulla piattaforma. Si tratta di qualcosa di prezioso che è fondamentale curare e non perdere. Come? Rendendo Instagram una zona sicura e piacevole in cui parlare in tranquillità, mostrare la propria esistenza e discutere di qualsiasi cosa senza sentirsi giudicati in alcun modo.

Le nuove funzioni di Instagram per la tua salute mentale

Proprio partendo da questo presupposto la piattaforma ha deciso di inserire alcune nuove funzioni pensate per il benessere mentale di tutti. Dunque smartphone alla mano, è arrivato il momento di provare le funzionalità per vivere al meglio Instagram, senza più pensieri.

Imposta le Parole Nascoste

Instagram consente ai suoi utenti di nascondere in modo automatico i commenti offensivi. Come? Indicando una lista – super personalizzata – di emoji, parole o frasi che vengono considerate offensive. In questo modo tutti i commenti che contengono questi elementi verranno nascosti in automatico sia a te che ai followers. Per attivare questa funzione vai su Impostazioni, Privacy e clicca su Parole Nascoste. A quel punto non ti resterà che creare il tuo elenco.

Segnala i contenuti inappropriati

Instagram è una grande community in cui tutti devono rispettare delle regole. Se un account o un contenuto ti crea disagio e ritieni che non sia appropriato o offensivo verso qualcuno puoi agire subito. Entra su Impostazioni, poi clicca Assistenza, Richieste di Assistenza e vai su Segnalazioni. La persona segnalata non saprà da chi arriva la segnalazione.

Dai spazio alla positività

Preservare la salute mentale su Instagram è essenziale e per farlo è d’obbligo dare spazio alla positività. Dai il giusto spazio e amplifica i commenti positivi, creando un’energia che farà bene a tutti. Come? Usa la funzione chiamata “Fissa in alto i tuoi commenti preferiti”. Ti permetterà di scegliere il tono che preferisci per il tuo profilo, portando in alto i commenti con positive vibes, o quelli che arricchiscono in modo produttivo il dibattito.

Scegli chi può taggarti

Il tag selvaggio su Instagram può rivelarsi davvero fastidioso, ma finalmente c’è una soluzione. La piattaforma infatti ha deciso di mettere a disposizione un modo per poter gestire le menzioni e i tag. Entra in “Impostazioni”, clicca su “Privacy” poi su “Post/menzioni”. In questo modo avrai la possibilità di scegliere chi può taggarti oppure no. Meraviglioso, vero?

Smetti di seguire (in modo discreto) chi non ti piace

A tutti è capitato di voler smettere di seguire (o peggio ancora bloccare) un account indesiderato. Qualcuno di cui, magari, eri diventato seguace con grande entusiasmo. Con il tempo però i suoi contenuti non ti sono più piaciuti e ora non sai come fare.

Non vorresti più vederli, ma temi che bloccarlo o togliere il “segui” potrebbe essere scortese (o scatenare una terribile shit storm). Che fare? La funzionalità Restrizioni fa al caso tuo. Permette infatti di “tenere a distanza” un account senza che il suo proprietario se ne accorga. Accedi alle Impostazioni, poi clicca su Privacy e su Account con restrizioni e il gioco è fatto!

Limita le azioni di chi non conosci

Sui social, e in particolar modo su Instagram ci sono probabilmente i nostri amici e familiari, ma in realtà interagiamo per la maggior parte con profili di persone che non fanno parte della nostra vita reale. Questo può far nascere un bello scambio, ma può anche da vita a qualche interazione non piacevole.

Quell’account ti ha iniziato a seguire da poco oppure commenta i tuoi post senza seguirti? Puoi controllare le sue azioni (e limitarle) in modo facilissimo! Entra nella sezione chiamata Impostazioni, vai dunque su Privacy e Limitazioni.

Non misurare più il tuo valore con i Mi Piace

Spesso i Like a foto e video creano un senso di aspettativa eccessivo. Temiamo di caricare un video o una foto perché abbiamo paura che ci siamo troppi pochi Mi piace e finiamo per considerare il nostro valore legato proprio a quei cuoricini. Ma ora è arrivato il momento di smetterla! L’importanza che ti dai non dipende dal numero di Like, ma da ben altro. Dunque liberati di questo fardello mentale e posta in libertà grazie a una nuova funzione di Instagram. Nascondi i Like nel Feed entrando sulla sezione Privacy e in Post.

Chiedi aiuto

Stai vivendo un momento complicato e non sai che fare? Puoi richiedere un aiuto concreto alle risorse di Instagram. Un servizio che riunisce esperti, community e organizzazioni che possono darti una mano ad affrontare in modo differente la tua esperienza social, sfruttando al meglio quanto c’è di positivo su Instagram.