Come prendere decisioni senza rimpianti?

I rimpianti ci inseguono quando meno ce lo aspettiamo, persino quando abbiamo preso una decisione che ci sta dando davvero degli ottimi risultati. Come possiamo fermarli e vivere sereni?

Metti il caso che hai fatto un piano. Forse domani andrai in palestra, incontrerai un amico a cena, richiamerai quella persona che vorresti conoscere o finalmente chiederai un aumento al tuo capo. Ma poi succede qualcosa e finisci per fare esattamente quello che non avevi intenzione di fare: ti penti della tua scelta, grande o piccola che sia, e ti fai assalire dai rimpianti.

Se ti stai chiedendo come smettere di pentirti delle tue decisioni, la risposta breve è duplice: fai delle scelte di cui non ti pentirai e accettale per quello che sono. In altre parole, quando decidi di parlare con il tuo capo, di andare in palestra o di richiamare quell’ex che ti manca, fallo e basta, e poi accettane le conseguenze. Allo stesso modo, ogni volta che fai qualcosa, segui i tuoi valori per evitare azioni di cui poi ti pentirai.

Ma per la maggior parte di noi la risposta è un po’ più complessa. Quando entrano in gioco il senso di colpa, la procrastinazione e la forza di volontà, le nostre scelte sono meno bianche o nere. Ecco come evitare l'ansia che può derivare dal prendere decisioni e come smettere di rimpiangere le tue decisioni una volta prese.

Identifica le possibili cause dei rimpianti

Iniziamo da un’azione da fare prima di decidere. Quando ci sentiamo sopraffatti dalle decisioni che abbiamo davanti a noi, può aiutarci a identificare quei fattori scatenanti interni che ci fanno sentire sopraffatti. Ad esempio, quando crediamo che ogni decisione debba essere quella “giusta”, anche le piccole decisioni possono paralizzarci.

Quando inizi a sentirti sopraffatto dalle scelte, dai ascolto alla tua emotività. Come ti senti in questo momento riguardo a questa decisione? Prova a esaminare da dove provengono le tue emozioni e come potrebbero offuscare la tua scelta. Pensa al quadro più ampio. Ciò avrà importanza a lungo termine?

Quando le emozioni a breve termine prevalgono sulle considerazioni a lungo termine, considera cosa consiglieresti al ​​tuo migliore amico. Quando facciamo un passo indietro, possiamo ottenere un po’ di chiarezza sulla situazione.

Analizza la decisione presa

Quando c'è un problema che non riesci a lasciare andare, può essere utile risolverlo. Se qualcosa ti dà davvero fastidio, o ti penti di una decisione, scomponila, esaminala e affronta la soluzione pezzo per pezzo.

Se i tuoi problemi e i tuoi rimpianti sembrano insormontabili, scegli un’azione che puoi intraprendere ora per trovare una soluzione. Suddividilo in 4-5 parti e stabilisci un periodo di tempo per affrontarle. Analizzare il tuo problema può essere semplice come valutare la tua scelta di cui ti penti, per vedere come potresti prevenirla in futuro.

Fai qualche ricerca

Sei fronte ad una scelta importante? Ricerca attentamente le informazioni prima di decidere e per evitare di pentirti delle tue scelte in seguito. Quando ci istruiamo in anticipo su qualcosa, affrontiamo la situazione con maggiore chiarezza e conoscenza. Spesso proviamo rimpianti più significativi per le decisioni che sono andate male se non abbiamo considerato in anticipo tutte le nostre opzioni. Per questo dobbiamo conoscere tutto (o quasi) prima di imbarcarci in giudizi affrettati.

Valuta le tue opzioni

Una volta che hai studiato la tua decisione, metti nero su bianco. Fai un semplice elenco dei pro e dei contro. Può sembrare un esercizio sciocco, ma può essere uno strumento incredibilmente potente quando cerchiamo di fare una scelta. Mentre scrivi l'elenco, valuta davvero l'impatto della tua scelta. È un problema o una decisione così grande? Che priorità dovrebbe avere?

Una volta annotati i pro e i contro, la decisione spesso diventa abbastanza chiara e puoi andare avanti con sicurezza. Nessuno di noi può prevedere il futuro, ovviamente, ma una volta tenuti in considerazione tutti i fattori, probabilmente ti sentirai a tuo agio, indipendentemente dal risultato finale.

Chiama un amico

Stai ancora lottando con la preoccupazione per un potenziale rimpianto? Chiedi consigli a una persona fidata, soprattutto a qualcuno che confida nel tuo essere responsabile. Quando siamo preoccupati per una decisione passata o per un potenziale problema, possiamo ritrovarci bloccati in un ciclo di aspettative e mancanza di fiducia. Iniziamo a pensare al nostro rimorso e questo rafforza il nostro senso di disperazione e impotenza. Ci mette in “modalità di congelamento”, in cui abbiamo una visione ristretta e non riusciamo a vedere le opzioni positive o i benefici.

Un buon amico può aiutarci a concentrarci sul momento, e non su possibili cose andate storte in passato, e a mettere le cose nella giusta prospettiva. Spesso possono ricordarci che possiamo gestire ciò che la vita ci riserva e possono aiutarci a scomporre i nostri problemi in pezzi gestibili. Questo approccio di fiducia nei nostri confronti serve a ricordarci le nostre capacità e a confidare nelle decisioni che prendiamo senza pregiudizi dettati dalla paura.