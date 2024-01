Come interagire nel modo migliore con le persone timide

S icura di saper interagire con le persone timide? Una guida efficace per non sbagliare (in amore e in amicizia)

Interagire con le persone timide non è molto semplice. Che sia un’amica, un collega oppure un fidanzato, spesso ci troviamo di fronte a un vero e proprio muro di silenzio difficile da abbattere, scambiando persino la timidezza per indifferenza o fastidio. In realtà, una volta superato questo scudo, potremmo avere qualche sorpresa, scoprendo un mondo interiore meraviglioso.

Le persone timide, un mondo da scoprire

Già comprendere gli altri – fra impegni, velocità e diffidenza – non è mai semplice, se poi ci troviamo a doverci confrontare con una persona timida la situazione peggiora ancora di più. Di certo ti sarà capitato, almeno una volta, di avere di fronte qualcuno che fatica ad aprirsi e che appare schivo.

Connettersi con persone di questo tipo non è semplice né qualcosa di immediato. Ma se riesci ad andare oltre a questo atteggiamento respingente potresti scoprire un mondo emotivo tale da meravigliarti in positivo. Cosa caratterizza le persone timide? Di solito faticano ad esporsi e a mostrare i loro sentimenti, soprattutto all’inizio di una conoscenza. Chiuse e schive, queste persone sono poco propense a vivere la socialità e spesso restano in disparte, preferendo conversazioni a due piuttosto che dialoghi di gruppo. Scelgono con grandissima cura a quale persona dare confidenza e hanno una sensibilità spiccata. Hanno una tendenza naturale alla riflessione e sanno essere idealisti più degli altri.

Il più delle volte chi è sensibile si sente intimidito dagli estroversi, considerati socialmente persone positive e competitive. Superare le apparenze in questi casi è essenziale per scoprire cosa si nasconde dietro questa corazza.

Il bello di essere timidi

L’introversione non rappresenta una caratteristica negativa di per sé. Le persone timide infatti hanno spesso un ricchissimo bagaglio emotivo e un’intelligenza vivace. Sono empatiche e sensibili verso le persone che amano, che siano il partner oppure gli amici. Sono inoltre idealiste, hanno un forte senso etico e credono nella giustizia. Tutte caratteristiche che rendono le persone timide corrette, sincere intellettualmente e oneste. Grandi pregi che, in qualsiasi relazione, possono farti sentire protetta e darti un grande senso di affidabilità. I rapporti affettivi per le persone timide sono profondi e intensi, con un investimento relazionale serio.

E il brutto...

Spesso le persone timide tendono a sentirsi diverse, soprattutto quando sono costrette a confrontarsi con gli estroversi, considerati socialmente aperti e competitivi. Il più delle volte si sentono inadeguate e in difficoltà nel dover socializzare, per questo rifuggono ogni possibilità di incontro. Il rischio nel frequentare una persona timida è proprio quello di dover subire passivamente questi suoi limiti, ritrovandosi a dover vivere una vita sociale che sia meno vivace, senza possibilità di conoscere nuove persone.

Trova il modo giusto per interagire

Trovare il modo giusto per interagire con le persone timide dunque non è semplice. Ti serviranno senza dubbio tanta pazienza e forza di volontà. Innanzitutto cerca di non forzare la tua amica o il tuo fidanzato timido a uscire e stare in mezzo a persone che non conosce. Potresti infatti andare incontro a un comportamento oppositivo – o peggio ancora giudicante e sprezzante – adottato come difesa. Non manifestare in modo eccessivo il tuo desiderio di socializzare, ma prova a introdurre la persona timida nel tuo mondo con delicatezza e per gradi.

Non avere fretta, ma cerca di goderti rapporti più profondi e intimi, sperimentando l’empatia e l’intelligenza creativa delle persone timide. Avete idee differenti su come passare la serata? Prova a fare delle proposte, ma sempre in modo molto easy, evitando i toni accusatori. Puntare su comprensione e affetto è la scelta migliore quando si parla di timidezza.

E se la persona timida fossi tu?

Se invece ti trovi dall’altra parte della barricata, ossia sei una persona timida che però vuole aprirsi di più al mondo, prova a lavorare su di te. Per prima cosa impara ad accettarti: non sarai mai estroversa e va bene così, in fondo siamo tutti diversi, con i nostri pregi e difetti che ci rendono unici e speciali.

Il segreto per superare la timidezza sta innanzitutto nella capacità di accettarla e accoglierla per poi lavorarci su. Cerca, a poco a poco, di uscire dalla tua bolla di solitudine, scegliendo delle attività che siano per te fuori dall’ordinario. Ad esempio un corso di teatro, meglio se impostato sull’improvvisazione, in cui fare esercizi di recitazione e imparare a lasciarti andare. Ti consentirà non solo di acquistare una sicurezza maggiore riguardo il confronto con gli altri, ma anche di scoprire le tue capacità.

Anche lo sport può essere un rimedio utile per superare la timidezza. Ad esempio iniziando un corso di pilates oppure di yoga, ma anche dedicando qualche ora a lunghe passeggiate nel parco insieme al proprio cane. L’attività fisica infatti ti spinge ad aumentare l’autostima e ad essere, di conseguenza, molto più aperta nei confronti degli altri.