E ssere felice per gli amici non è sempre facile. Ma perché accade questo e come fare per imparare ad esserlo davvero e senza riserve?

Gioire per i successi e le notizie positive che ci danno gli amici dovrebbe essere uno dei capisaldi di ogni rapporto di amicizia che si rispetti. Dopo tutto se si vuole bene è proprio questo che si dovrebbe sperare per chi si ha davanti. Che gli/le capiti il bene. E quando questo accade essere felice per i tuoi amici dovrebbe risultare una reazione quasi automatica. Dovrebbe, appunto, perché spesso non è così.

Non sempre, infatti, si riesce ad essere felici per gli amici. Nonostante notizie bellissime come un matrimonio, un nuovo lavoro, l’attesa di un figlio, una promozione, ecc. E questo accade per le più svariate ragioni. Dal fatto che non si riesce a mettere da parte i propri problemi o tristezze, nemmeno di fronte a chi si vuole bene, fino anche a sentimenti di invidia e gelosia verso chi si ha davanti, nonostante l’affetto che si prova.

Perché non sei sempre felice per gli amici e come agire

Sentimenti naturali ma anche imbarazzanti quando si parla di amicizia e che spesso non si riesce neppure a confidare. Per la paura di essere mal giudicati e per il timore di ferire chi abbiamo davanti. Sentimenti che nascono spesso da desideri che non si sono ancora avverati ma che magari vedi realizzarsi in altre persone, più velocemente e con meno fatica. E che ti portano a vivere “negativamente” le belle notizie che arrivano. Ma come fare per mettere da parte tutto questo e imparare a essere felice per i tuoi amici?

Prima di tutto imparando e capendo che non si è parte di una gara. Se i tuoi amici hanno raggiunto un obiettivo prima di te, se hanno ricevuto una buona notizia che anche tu speri di ricevere, se hanno raggiunto un traguardo e vissuto un bella esperienza che anche tu desideri vivere, non significa che a te non capiterà mai. Né tanto meno che loro hanno vinto e tu perso. Semplicemente ci sono tempi diversi per ciascuno di noi e se una cosa è accaduta a un altro questo non significa assolutamente che non la vivrai a tua volta.

Valore VS risultati

Altro aspetto importante da tenere a mente per imparare a essere felice per i propri amici, poi, è quello di separare il proprio valore dai risultati che si ottengono. Spesso, infatti, le aspettative che si hanno e che la società ha su di noi è talmente alta che qualsiasi cosa si faccia non sembra mai abbastanza. Andando a minare la propria autostima e la percezione che si ha di sé.

Per imparare a essere felice per i propri amici, quindi, è importante capire che no, non siamo i risultati che otteniamo, siamo molto di più. Il talento, ciò che si ha dentro, i valori, la preparazione e tutto ciò che fa di noi ciò che siamo, non hanno nulla a che vedere con i riconoscimenti che ci vengono o non vengono dati. Ecco perché non dobbiamo scoraggiarci se non arrivano le notizie sperate ma arrivano ad altri, perché questo non cambia minimamente quello che si è e il proprio valore personale.

Imparare a essere felice per gli amici con la gratitudine

Per aiutarti a essere felice per i vostri amici, poi, è importante anche capire le cose belle che hai nella tua vita. Certo, quando capitano tante cose positive agli altri sembra quasi che a noi non accada mai nulla. Ma questo avviene solo se non si tiene traccia, giorno dopo giorno, delle cose per cui si è grati e che, invece, fanno parte della propria vita, arricchendola quotidianamente di qualcosa di bello e nuovo.

Per iniziare, quindi, potresti tenere una sorta di diario della gratitudine, in cui segnare le cose belle che ti succedono e ciò per cui ti va di ringraziare. Qualcuna ogni giorno, allungando la tua lista personale e rendendoti conto che non servono cose eclatanti per essere felici ma che ogni giorno ci sono motivi per esserlo, rendendoti più facile il gioire per la felicità altrui.

Sincerità a 360°

Infine, altro tassello che ti renderà più semplice l’essere felici per le persone a cui vuoi bene, è quello di parlare con loro, senza vergogna. Ma esprimendo i vostri sentimenti per quello che sono. Se non sei felice al cento per cento puoi tranquillamente dirlo, spiegando cosa ti frena dall’esserlo totalmente e facendoti aiutare dagli amici stessi a vedere le cose per come sono. In questo modo non solo eliminerai i pensieri che ostacolano il tuo essere felice per gli amici, ma vi eviterai anche possibili e comprensibili malintesi o di creare pensieri a chi hai di fronte.

Gioendo sinceramente fino a dove puoi e imparando piano piano a farlo totalmente e senza riserve.